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Надо ехать. Даже без флага и гимна

Главред вступает в дискуссию. Трудную и неблагодарную. Потому что это тот случай, когда стороны вообще не слушает друг друга.
Надо ехать. Даже без флага и гимна
20 декабря 2022 13:31
автор: Николай Яременко

Эта статья является ответом на первую полемическую публикацию по теме.

Елена Александровна прекрасно знает, как я к ней хорошо отношусь. Но на самых разнообразных площадках мы всегда не можем обойтись без того чтоб схлестнуться. И моя визави даже в шутку настаивает, что наши споры надо уже красиво продавать-монетизировать.

Если же серьёзно, то речь, на мой взгляд, идёт только об одном: история – наука и простая, и сложная одновременно. Один и тот же набор дат и фактов, который сам по себе не вызывает споров, может приводить к тому, что складываются они в разных устах в абсолютно разные концепции. Иногда одни и те же факты могут приводить к прямо противоположным выводам. Здесь у нас ровно такой случай.

Попробую по пунктам. Коллега сетует, что любые решения в мировом спорте принимаются только с точки зрения экономической целесообразности. А с каким ещё знаменателем надо подходить? Всё решает рынок. Спорт – это не просто бизнес, это шоу-бизнес. Он конкурирует в борьбе за наше внимание с кино, с концертами, с походами в торговые центры. Поэтому экономика, а не какая-нибудь, упаси боже, политическая целесообразность.

Если организаторы телетрансляций крупных спортивных форумов считают, что терпят убытки из-за того, что соревнуются не все сильнейшие, и если они считают, что ради рейтингов нас надо вернуть – ок, нас прощают (пусть и условно), купили билеты и поехали выступать. Нет, нам кажется, что весь мир с чего-то рухнуть пред нами на колени должен и желательно ещё рвать власы на себе и выпрашивать прощение за то, что обидел нас. Что за бред?

И что за терминология? «50 медалей отняли». Если вора поймали за руку с поличным и вернули наворованное тем, кто от его действий пострадал – это разве называется «отняли»? Нет, восстановили справедливость, а не отняли. Нам что, в голову не приходит, что это не отнимают у нас медали, а изымают как завоёванные в нечестной, нечистой, неспортивной борьбе. При помощи допинговых манипуляций мы себе накрутили этот олимпийский счетчик – теперь пришли специалисты и счётчик поправили.

Ах, с 2015 года усиливалось «санкционное давление»! Ну, тут уж давайте не притворяться! Оно ж не просто так из воздуха материализовалось. Нас раз за разом прощали, а мы продолжали рисовать левые справки для спортсменов, прятать их от допинг-офицеров и разрешать под надуманным предлогом пожизненно дисквалифицированным тренерам по-прежнему работать со спортсменами.

Отдельно все очень любят говорить ещё про тему с флагом и гимном. Это вообще беспроигрышный поворот: говоришь, что без флага и гимна выступать нельзя – значит, ты вроде как патриот, за страну переживаешь. А те, кто против патриотов – ну, ясное же дело, шпионы и иноагенты. Если нас простили и нас снова готовы допустить, но выбор сегодня ограничен только двумя вариантами – не участвовать или участвовать в нейтральном статусе, то даже непонятно, зачем разворачивать какую-то левую дискуссию. Нравится рассуждать через терминологию «враги» - ок, получайте: вы выступаете против допуска российских спортсменов на Игры – значит, позиция ваша, мягко говоря, непатриотичная.

И, конечно, подмена причинно-следственных связей… «На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Россия выступала под нейтральным флагом. Перед Играми ВЦИОМ проводил опрос, который выявил, что 97% россиян не смогли назвать не одного имени российского спортсмена» - вот какая тут связь? Автор пытается намекнуть, что если выступаем без флага, то нет желания следить за такой сборной? Ну, смешно же…

Тот, кто предлагает альтернативные Игры – прохвост и проходимец. Столько усилий тратится – и Минспортом, и ОКР – для того, чтобы вернуть нас в мировое спортивное движение. Все эти процессы проходят очень «на тоненького». Тут легко не то чтобы спугнуть – а просто внести диссонанс определённый. Нас приглашают, мы подтверждаем своё желание участвовать – и вдруг говорим об альтернативных Играх. Наши зарубежные партнеры, далекие от наших реалий, просто ничего не понимают.

Олимпиада – это вовсе не недружественный бренд, который ушёл из России. Олимпиада – явление наднациональное, неполитическое. Потому и отношение должно быть соответствующее. Олимпиада – это мечта, олимпийский чемпион – это герой. Лишать человека права на мечту, на счастье – это уже сродни пожизненному запрету на профессию.

А закончу тем, с чего Вы начинаете, коллега. Цитировать из мира комментаторов прошлого лучше, на мой взгляд, не Николая Озерова – он, хоть и эпохальный, но всё-таки был чутко держащий нос по ветру и поэтому немного казённый, а его предшественника – Вадима Синявского. Его репортажи и интонации были куда более близки людям, потому что опирался комментатор на живую речь, а не на все эти идеологические шаблоны про «хвалённых канадских профессионалов». Но это уже дело вкуса. И стиля.

источник: «Советский спорт»
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