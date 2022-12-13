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Нужны ли нам обесчещенные герои?

Олимпийский комитет США предложил допустить россиян участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года. Без гимна и флага. Желательно вообще ноунеймами. Своей точкой зрения в полемическом материале делится Елена Истягина-Елисеева, зампред Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ, научный руководитель Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ.
Нужны ли нам обесчещенные герои?
13 декабря 2022 16:08
автор: Елена Истягина-Елисеева

Участие в Играх

Несколько дней назад был 100-летний юбилей прославленного спортсмена и комментатора Николая Озерова. В числе прочих, он известен ставшей крылатой фразой: «Нам такой хоккей не нужен».

Вот эти слова мне хотелось бы адресовать нашим бывшим партнерам по олимпийскому движению.

Я работаю в сфере спорта 25 лет. Знаю позицию многих коллег и руководителей из первых рук.

В настоящей статье я высказываю сугубо личное мнение специалиста отрасли с многолетним стажем, и оно, вполне возможно, не совпадет с официальным решением.

Прежде всего ретроспективный анализ взаимодействия с иностранными партнерами показывает, что их главным уязвимым местом является кошелек. И любые (подчеркиваю любые!) решения принимаются с учетом экономической целесообразности. Необязательно прямой, учитываются и отсроченные эффекты.

На мой взгляд последние 20 лет наших спортсменов непрерывно «покусывали» - то за единичные допинговые нарушения – не всегда, правда, очевидные, - то за еще что-нибудь. Этим проверялась жизнеспособность административной и правовой защиты спортсменов, возможности противодействия предпринятым манипуляциям. Прямая атака на российский спорт началась после победоносной олимпиады 2014 года в Сочи, где весь мир восхищался русским гостеприимством, атмосферой праздника и нашими великолепными спортсменами. Начиная с 2015 года на российский спорт постоянно усугубляется санкционное давление.

Выстраивая хронологию последовавших проблем можно увидеть четко спроектированный вектор политики МОК против российского спорта.

В настоящий момент наша страна является абсолютным лидером по количеству отобранных олимпийских медалей и счет идет на десятки. У страны отобрали порядка 50 медалей.

Вернемся к экономике.

На подготовку команды к Играм в Пекине 2022 года было выделено из федерального бюджета более 7 млрд. рублей. Сопоставимые суммы с учетом колебания курса выделялись и в предыдущие олимпийские циклы.

Некоторое время назад счетная палата предпринимала попытку подсчитать цену одной олимпийской медали с учетном всех затрат на подготовку спортсмена - выходило порядка 10 млн. долларов за медаль. К сожалению, методика подсчета была весьма спорной, поэтому не установилась как общепризнанная.

А теперь посчитайте. Россия завоевала около 740 медалей на зимних и летних играх. Около 50 отняли. Это, на минуточку, 7%.

А теперь отнимите 7% от всех наших вложений и выбросите в мусорный бак. А еще не забудьте приплюсовать ежегодные отчисления 1 млн. долларов в год, которые платили много лет платили WADA. А после лишения Русада статуса платить стали уже за «консультирование» иностранных специалистов для исправления ошибок и за обработку допинговых проб российских спортсменов аккредитованными зарубежными лабораториями.

В эту занимательную арифметику можно включить постоянные штрафы наших спортивных федераций. Мы постоянно за что-то платим. И начиная с 2015 года ситуация только усугубляется.

С точки зрения менеджмента в этом не ничего удивительного: господа иностранцы апробировали систему, и, не найдя противодействия, теперь ее успешно эксплуатируют.

Ах да. Мы еще не упомянули об отложенных убытках и рисках для нашей страны.

За последние годы в нашей стране от «мы приехали побеждать» перешли к риторике «надо хотя бы поучаствовать». Российский флаг и гимн перестали быть обязательным атрибутом соревнований, и мы согласились с этим! Быть примером морально-нравственных и волевых качеств перестало быть модным - наши чемпионы-герои занялись «монетизацией своего бренда». А между тем государство в нашей стране вкладывает деньги в спортсменов-чемпионов прежде всего имея в виду социальные задачи, такие как воспитание подрастающего поколения на достойных примерах. Нынешние российские дети сходу назовут десяток зарубежных высокооплачиваемых спортсменов и с трудом вспомнят пару имен отечественных олимпийцев. А если и вспомнят, то скорее в контексте «лайфстайл», а не чемпионатов, которые те выиграли. Один из показателей замены отечественных героев иностранными – отсутствие массового мерча с отечественными спортсменами.

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Россия выступала под нейтральным флагом. Перед Играми ВЦИОМ проводил опрос, который выявил, что 97% россиян не смогли назвать не одного имени российского спортсмена.

Каков итог: за несколько лет политика международных спортивных организаций оказала существенное влияние на дегероизацию российского спорта и замещение идеалов в общественном сознание. И мы за это еще приплатили.

Что до теперешнего высказывания представительницы НОК США – все логично.

США - главный бенефициар МОК: именно Америке принадлежат права на трансляции и крупнейшие спонсорские контракты. Однако теле-аудитория России и финансовые вливания в международные спортивные структуры весьма существенны. Не говоря уже о щедрых российских болельщиках, которые за последние годы полюбили спортивный туризм. Сейчас, когда «рыбка готова сорваться с крючка» нужно этот самый крючок чем-то наживить. Например, очередной мечтой, что «все наладится», «пусть без флага и гимна, но мы все равно знаем, что это наши спортсмены» и т.п.

Подумайте и скажите: нам правда нужны обесчещенные герои? И мы готовы за это заплатить?

Или все-таки скажем: «Спасибо за щедрое предложение. Оставьте его себе».

P.S. Специально для тех, кто «спортсмены не виноваты». Врачи, пилоты, военные, инженеры, педагоги, ученые тоже не виноваты. Профессию каждого из нас ударили санкции. Мы ищем возможности для импортозамещения, находим новых партнеров, что-то оперативно и креативно создаем. Олимпийская мечта важна для спортсмена, потому что мы сами создали ее. По большому счету это иллюзия, еще один недружественный бренд, который ушел из России. В конце концов даже олимпийские игры Древней Греции имели альтернативы – Пифийские, Истмийские, Немейские, Дельфийские. Может быть пора создать новую спортивную мечту с более надежными партнерами?

источник: «Советский спорт»
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