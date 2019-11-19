Хайо Зеппельт: Как и ожидалось, президент МОК, похоже, против тотального отстранения России

«Как и ожидалось, Томас Бах, похоже, против тотального отстранения России. Что бы россияне ни делали - в президенте МОК они, очевидно, нашли ключевую фигуру, которая, кажется, сможет защитить их при любых обстоятельствах. Что еще должно произойти?» - написал журналист в своем Twitter.
Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.
Позже стало известно, что российские эксперты обсудили с WADA обнаруженные в базе данных московской антидопинговой лаборатории изменения. На основе итогов встречи эксперты должны были подготовить отчет для комитета по соответствию WADA. Полученный им документ может стать основанием для формирования рекомендации исполкому организации по вопросу целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА.
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Роберто Мартинес: Играть на таком стадионе – счастье Главный тренер сборной Бельгии ответил на вопросы журналистов после победного матча в Санкт-Петербурге. 16.11.2019 22:30 Футбол Яременко Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Хлебный день Боба. Свидание с лучшим другом вдохновило Бобровского на подвиги Обозреватель «Советского спорта» – о главном герое прошедшего дня в НХЛ. 17.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий «Трактор» продолжает проигрывать. А в Челябинске пишут письма Второе подряд поражение «Магнитки» на Дальнем Востоке, падение «Трактора», серия с набранными очками «Автомобилиста» – самые интересные события игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 19.11.2019 20:01 Хоккей Домрачев Владислав Станислав Черчесов: Сознательно играли в открытый футбол Главный тренер сборной России ответил на вопросы «Советского спорта» и рассказал, почему на Евро-2020 мы будем играть иначе, чем в субботу, а также намекнул, что останется во главе сборной как минимум до чемпионата мира-2022 в Катаре. 17.11.2019 00:00 Футбол Яременко Николай Андрей Разин: Мне и шаманов уже предлагали… «Северсталь» потерпела десятое поражение подряд, но так ли все плохо? 15.11.2019 14:00 Хоккей Кузютина Елена Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:30 Футбол Усачев Владислав