Хайо Зеппельт: Как и ожидалось, президент МОК, похоже, против тотального отстранения России

«Как и ожидалось, Томас Бах, похоже, против тотального отстранения России. Что бы россияне ни делали - в президенте МОК они, очевидно, нашли ключевую фигуру, которая, кажется, сможет защитить их при любых обстоятельствах. Что еще должно произойти?» - написал журналист в своем Twitter.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.

Позже стало известно, что российские эксперты обсудили с WADA обнаруженные в базе данных московской антидопинговой лаборатории изменения. На основе итогов встречи эксперты должны были подготовить отчет для комитета по соответствию WADA. Полученный им документ может стать основанием для формирования рекомендации исполкому организации по вопросу целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА.

As expected: ⁦Thomas Bach @iocmedia⁩ seems to be against RUS anti total ban. Whatever the Russians do - in the IOC president they can obviously trust in a key figure which seems to protect them under any circumstances. What else must happen? https://t.co/CErQ4tl3jO