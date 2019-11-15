Эксперты России и WADA обсудили изменения в базе данных лаборатории

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деталями встречи, на основе итогов встречи эксперты должны подготовить отчет для комитета по соответствию WADA. Полученный им документ может стать основанием для формирования рекомендации исполкому организации по вопросу целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА.
Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.
Ранее председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор высказался о несоответствиях в базе данных, которая была получена в январе из Московской антидопинговой лаборатории.
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда После четвертого из шести этапов Гран-при пришло время считать очки и турнирные варианты: кто попадет в финал, который состоится в начале декабря в Турине? 11.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав «Знарка из «Спартака» заберут в СКА? Ну и вопросы у вас!» Что говорили участники московского дерби ЦСКА – «Спартак». 12.11.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена Артем Дзюба: Отмазок в субботу не будет Капитан сборной России ответил на вопросы журналистов за сутки до главного матча ноября – встречи отборочного цикла против Бельгии. 15.11.2019 15:45 Футбол Яременко Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай