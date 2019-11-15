Эксперты России и WADA обсудили изменения в базе данных лаборатории Российские эксперты обсудили с WADA обнаруженные в базе данных московской антидопинговой лаборатории изменения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деталями встречи, на основе итогов встречи эксперты должны подготовить отчет для комитета по соответствию WADA. Полученный им документ может стать основанием для формирования рекомендации исполкому организации по вопросу целесообразности применения санкций в отношении РУСАДА.

Напомним, по итогам анализа данных, полученных из Московской лаборатории, были выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA. На основании этого в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было открыто дело о соответствии, а от российской стороны потребованы объяснения.

Ранее председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор высказался о несоответствиях в базе данных, которая была получена в январе из Московской антидопинговой лаборатории.