Александр Тихонов: Справедливо было бы вручить одну золотую медаль – Большунову

- Наказание норвежцев – это просто мед на душу, - говорит Александр Тихонов. – В биатлоне они творили чудеса, как-то Бьорндалену медаль выторговали. А там надо было его дисквалифицировать. Сколько норвежцы нарушали правила и вели себя нагло. Прямо так и напишите.

- Напишу, Александр Иванович. Но все же, хочу спросить вас о марафонской гонке на чемпионате мира по лыжным гонкам. И о скандале, который там случился.

- Что тут говорить, Александр должен затылком чувствовать соперника, видеть его. Надо было раньше на секунду сместиться вправо, и норвежцу некуда было бы бежать. А Саша смотрит прямо, словно, шоры на глазах. Поверни голову направо, налево – где твой соперник…

- Ну, там ему было не до того, чтобы головой вертеть, надо было рвать на финиш. Скажите мне с высоты своего огромного опыта - Клэбо нарушил правила?

- Однозначно нарушил. Но повторю: Саша этого мог избежать. У тебя есть полметра, поверни голову направо, займи правую сторону, и Клэбо вынужден был бы перейти налево, а у тебя уже правая сторона.

И жюри приняло неправильное решение – золотую медаль должны были отдать Сашке.

- Я хочу уточнить еще один момент: если б у Большунова была вторая палки, Ивересен не обошел бы его?

- Нет, однозначно.