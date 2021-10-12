Губерниев - о допинг-истории Бьорген: Можно закинуть препаратов, а потом сказать «это случайно»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на биографическую книгу норвежской лыжницы Марит Бьорген, автором которой является Ингерид Стенвольд.

Автор Ингерид Стенвольд вспоминает эпизод, который случился со спортсменкой на ЧМ-2017. Бьорген получила сообщение из FIS после марафона. В нем говорилось, что антидопинговая лаборатория нашла отклонения в ее пробе. Марит принимала препарат для сдвига менструального цикла.

Бьорген отправила письмо в FIS, в котором заявила, что препарат не был выведен из организма из-за обезвоживания перед стартами. Это объяснение устроило организацию, расследование было завершено, а информация о допинге была скрыта.

«Можно сколько угодно закинуть препаратов, а потом сказать «простите, это случайно так получилось, у меня вот астма, очень серьёзная проблема». Поэтому это лишь хорошая отмазка для лицемеров и врунов, потому что это всё превращается в систему. Нужно травить русского парня Логинова и заставлять его извиняться. Но самим-то, конечно, рассказать об этом в книгах, вызвать сочувствие у норвежского народа… У одной помада, у другого астма и задыхается каждый день, обыгрывая лыжников», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

На чемпионате мира 2017 года в Лахти норвежка выиграла четыре золотые медали.