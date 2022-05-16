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Победительница этапа Кубка мира Лампич переходит в биатлон

В сезоне-2020/21 словенка выиграла малый Хрустальный глобус Кубка мира в зачете спринтов.
16 мая 2022 17:00
автор: Александр Поволоцкий

Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Анамария Лампич решила сменить вид спорта.

Как сообщает официальный сайт Ассоциации лыжного спорта Словении, 26-летняя спортсменка переходит в биатлон.

«До свидания, лыжи! Здравствуй, биатлон», – написала Лампич на своей странице в соцсети.

Отметим, что на счету Анымарии серебро чемпионата мира 2019 года в командном спринте и две бронзы ЧМ-2021 (личный и командный спринты). Кроме того, словенка трижды побеждала на этапах Кубка мира, в котором дебютировала в 2013 году.

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