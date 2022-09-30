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Степанова - о словах главы МОК: Господин Бах ждет от нас отречения и покаяния? Серьезно?!

Спортсменка раскритиковала функционера.
30 сентября 2022 21:24

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который призвал допустить к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе российских спортсменов, которые не поддерживают политику страны.

«Серьезно?! Господин Бах ждет от нас отречения и покаяния?» - написала Степанова в телеграм-канале.

Напомним, что ранее ряд международных организаций отстранила российских и белорусских атлетов от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Помимо этого, Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.

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Степанова - о словах главы МОК: Господин Бах ждет от нас отречения и покаяния? Серьезно?!
Спортсменка раскритиковала функционера.
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