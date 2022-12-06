Дмитрий Губерниев: Мне отвечают норвежские спортсмены, а наши по традиции молчат

Комментатор Дмитрий Губерниев признался, что поддерживает связь даже с иностранными спортсменами, а россияне по-прежнему не дают никаких комментариев.

«Возникла полемика про лыжи! Мне отвечают норвежские спортсмены, в деле и биатлонисты, Бьерндален, Самюэльссон! Но есть и те, кто молчат и молчат. Это лыжники из сборной России! Все по традиции молчат! Их вышвырнули отовсюду,но они молчат. Молчат... Все кроме Степановой», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, в настоящее время россияне отстранены от участия в международных соревнованиях. Глава МОК Томас Бах заявил, что спортивные федерации вольны сами принимать решения о допуске россиян, однако он считает, что пока не наступило время для их возвращения на международную арену.