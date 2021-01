Большунов специально врезался в финского лыжника на финише эстафетной гонки (видео)

Мужская эстафетная гонка на этапе Кубка мира в Лахти завершилась скандалом.

В финишном створе в борьбе за второе место финский спортсмен Йони Мяки наехал на лыжу Александра Большунова. Россиянин попытался ударить соперника палкой, а после финиша специально врезался в финна.

Skandaliczne zachowanie Aleksandra Bolszunowa‼ Wiem, czego to było efektem, ale to co zrobił zakrawa o karę. I to mocną. #xcski #xcskinews pic.twitter.com/85DufLQX4p