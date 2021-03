Лучшим моментом ЧМ по лыжным гонкам признана победа Большунова в скиатлоне

Международной федерации лыжных видов спорта определила лучший момент чемпионата мира в Оберстдорфе. Победу в голосовании одержал российский лыжник Александр Большунов, выигравший скиатлон.

Голосование проходило в твиттере FIS. Победа россиянина в гонке на 30 километров набрала 33 процента голосов респондентов. Второе место в голосовании занял момент с завоеванием бронзы сборной Финляндии в женской эстафете (23%).

Напомним, что Большунов опередил на финише гонки норвежца Симена Крюгера на 1,1 секунды.

You have chosen! 🎬#oberstdorf2021 moment goes to Alexander Bolshunov's Skiathlon competition 🥇

Check out the full recap 🚀#fiscrosscountry pic.twitter.com/edZ6gsO2bx