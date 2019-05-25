Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса» В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.

ВОЗЬМЕТ ЛИ РАФА 12-Й ТИТУЛ?

Вдумайтесь – никто в истории не выигрывал один турнир «Большого шлема» 10 раз. Никто, кроме Надаля! На «Ролан Гарросе» Рафаэль завоевал уже 11 кубков. И сейчас приехал за 12-м. С 2005 года, когда испанцу исполнилось 19 уже по ходу парижского «мейджора», он потерпел на этих кортах всего три поражения. Понятно, что Надаль – главный фаворит и сейчас. Возможно, не безусловный, но все-таки… Даже тот факт, что впервые с того же 2005 года Рафа до середины мая не обзавелся титулом по ходу сезона, уже не имеет значения. Свою отличную форму он сумел продемонстрировать в Риме, где навешал «баранок» четырем соперникам из пяти, включая Новака Джоковича в решающем матче.

И как его остановить?

Однако есть как минимум два теннисиста, готовых бросить вызов Рафаэлю. Первый – конечно, сам Джокович. Нынешний лидер рейтинга идет за вторым карьерным «Большим шлемом» и может стать первым теннисистом в истории (по крайней мере, в истории Открытой эры), который минимум по два раза выиграл каждый «мейджор» из четырех. Теоретически на это способен и Роджер Федерер – ему, как и сербу, пока не хватает еще одной победы в Париже. И да, швейцарец впервые за три года решил сыграть на грунте. Но быстро показал, что он по-прежнему опасен на глине.

В любом случае, шансы Роджера выглядят меньшими, чем у Новака. Который, к тому же, пока надеется и на нормальный «Большой шлем» (победа на всех «мейджорах» в течение одного года). И на второй «Шлем Ноле» (победа на четырех «мейджорах» подряд, пусть и в разных сезонах). Новак уже брал титул в Мадриде, сыграл финал в Риме и видно, что находится в отличной форме. Если у кого и будет самый лучший шанс обыграть в Париже Надаля, так это у него.

КТО ЕЩЕ КРОМЕ «БИГ-3»?

С US Open-2016, когда титул достался Станисласу Вавринке, девять «Больших шлемов» подряд расписали на троих ребята из «большого трио». Сначала покуражились Роджер и Рафа, последние три достались Новаку. Так сможет кто-то их остановить?

Возможно, да. Хотя любой чемпион не с фамилией «Федерер», «Надаль» или «Джокович» станет настоящей сенсацией. Хорошие шансы на эту сенсацию имеются у Стефаноса Циципаса – грек уже был в полуфинале Australian Open, отлично отыграл грунтовый сезон, поднялся на высшее в карьере шестое место в рейтинге и явно близок к тому, чтобы замахнуться на «мейджор». Возможно, что придет в себя и Александр Зверев – он побеждал на Итоговом в 2018 году, он знает, как давать бой фаворитам. Да, представитель Германии не слишком уверенно смотрится в последние месяцы, но вдруг в Париже Зверев-младший соберется? Играть здорово, в том числе на грунте, он умеет. Из остальных теневых фаворитов можно вспомнить про Хуана-Мартина Дель Потро (правда, аргентинец недавно вернулся после травмы, но уже успел пошуметь в Риме). И, разумеется, про Доминика Тима – прошлогоднего финалиста «Ролан Гарроса», который на протяжении последних четырех лет хотя бы раз в год побеждал Надаля на грунте (в том числе в этом сезоне – в Барселоне). Если Доминатор выйдет на пик формы, то он вполне способен убрать с дороги любого из «Биг-3». Как, собственно, неоднократно это делал.

ЧТО НАСЧЕТ РОССИЯН?

И да – держим в уме Даниила Медведева и Карена Хачанова! Пусть в список фаворитов их включить не получится…

Всего в основу «Ролан Гарроса» напрямую попало 12 россиян. Могло быть 15, но Андрей Рублев, Мария Шарапова и Екатерина Макарова снялись из-за травм. В мужскую одиночную сетку по рейтингу прошли как раз Медведев и Хачанов. Причем оба попали в топ-16 сеяных. И получили не самых сложных соперников по первому раунду – Даниил встретится с французом Пьером-Югом Эрбером, Карен – с немцем Седриком-Марселем Штебе. Оба наших лидера находятся в хорошей форме. Медведев вовсе одержал в текущем сезоне уже 25 побед. У него и титул за плечами (в Софии), и уверенные результаты на грунте – полуфинал Монте-Карло и финал Барселоны. Потом наступил ожидаемый спад, накопилась усталость, но неудачи в Мадриде и в Риме не должны вводить в заблуждение. Отдохнувший, набравший силы Даниил способен на этом «Ролан Гарросе» пройти вплоть до четвертьфинала. Где, правда, попадет на Надаля…

Хачанов чаще проигрывал по ходу сезона, но и Карен в последние пару недель сумел набрать форму, добыв несколько важных побед в Мадриде и Риме. Если 12-й номер рейтинга действительно вернул уверенность в себе, ему удастся пошуметь и в Париже. Тем более, сетка тоже несложная.

Кстати, будет в основе и еще один россиянин – Алексей Ватутин в свои 26 лет дебютирует на «Больших шлемах» благодаря удачно пройденной квалификации. Правда, пока не понятно, что ждет его дальше. Возможно – встреча с тем же Надалем уже в первом круге…

Что касается девушек, то здесь все не так весело. Ни одна из наших теннисисток не входит в топ-20 рейтинга. Первая ракетка России Дарья Касаткина откровенно проваливает текущий сезон. Остальные тоже успехами не впечатляют. Многим не повезло с жеребьевкой – Анастасия Потапова сразу попала на Анджелику Кербер, Вероника Кудерметова – на Каролину Возняцки, а Виталия Дьяченко – аж на Серену Уильямс. Можно надеяться на ветеранов – Веру Звонареву и Светлану Кузнецову. Рассчитывать, что Анастасия Павлюченкова, уже приятно удивившая в Австралии (там она была в четвертьфинале), сможет внезапно порадовать опять. Но будем честны – если кто-то из россиянок дотянет до четвертого круга, это уже будет приятным сюрпризом. К борьбе за что-то серьезное наши девушки – по разным причинам – сейчас не готовы.

КТО ПОДВИНЕТ ОСАКУ?

У женского турнира – две интриги. Кто, собственно, возьмет титул, и кто возглавит рейтинг по итогам «Ролан Гарроса»? Со вторым немного попроще. На звание первой ракетки претендуют нынешний лидер Наоми Осака, плюс еще четыре девушки – Каролина Плишкова, Кики Бертенс, Петра Квитова и Кербер. Причем шансы их невелики. Японка имеет солидный отрыв по очкам, плюс ей не так много баллов предстоит защищать за выступление в Париже в прошлом году (тогда она проиграла уже в третьем круге, не справившись с Мэдисон Кис). Бертенс и Плишковой нужен по крайней мере финал (и многое будет зависеть от результатов остальных соперниц), Квитовой и Кербер – только титул. Так что, скорее всего, первой ракеткой останется, все же, Наоми.

А вот кто станет чемпионкой – большой-большой вопрос. В отличие от мужского турнира, в женском список фавориток обширен. Конкуренция – запредельная, и это подтверждают два факта. Последние девять «мейджоров» выиграли восемь разных спортсменок (хотя последние два прибрала к рукам Осака). И сам «Ролан Гаррос» на протяжении пяти последних лет также ни разу дважды не доставался одной теннисистке – с 2014-го здесь подряд побеждали Мария Шарапова, Серена Уильямс, Гарбина Мугуруса, Алена Остапенко и Симона Халеп. Сейчас лучшие шансы, как кажется, у Бертенс и Плишковой, забравших титулы в Мадриде и Риме. Но это – условность. Готова блеснуть и Халеп, и списанная со счетов Мугуруса, и не побеждавшие на «мейджорах» ранее Элина Свитолина с Эшли Барти. И еще с полдюжины теннисисток. К тому же, есть еще один вопрос, который не дает покоя. А именно…

ЧТО ПОКАЖЕТ СЕРЕНА?

Уильямс, разумеется, уже не та, что раньше. Это факт. Вернувшись после родов, американка дважды добиралась до финалов на «мейджорах» в прошлом году, но Уимблдон проиграла Кербер, а US Open – Осаке. В этом сезоне она играет немного и чаще пропускает турниры из-за проблем со здоровьем. В парижском Диснейленде ее на днях и вовсе увидели в инвалидной коляске! Правда, на следующий день Серена уже вышла на корт, проведя тренировку.

Формально, Уильямс-младшая сейчас не входит в список фаворитов. У нее нет результатов в текущем году, которые давали бы повод надеяться на титул в Париже. Но мы ведь знаем, что это – Серена! А Серена способна на все! Тем более, у нее есть своя мотивация – догнать, наконец, Маргарет Корт по количеству одиночных побед на «Больших шлемах». У легендарной австралийки их 24. У Уильямс – «всего» 23.