Россияне бьются за Майами! Медведев и Рублев уже в трех победах от титула

Вышло 50 на 50.

С Карацевым случилось то, чего мы боялись, но что было вполне ожидаемо (пусть все и рассчитывали, что этого удастся избежать) – у него просто «кончился бензин». Аслан провел сверхнапряженное начало года – квалификация Australian Open, выступление на ATP Cup, потом – полуфинал чемпионата Австралии, поездка в Доху и титул Дубае… Он сыграл 17 матчей, потерпел всего два поражения (от первой и четвертой ракеток планеты, причем Доминику Тиму уступил в очень равной борьбе!) и почти не отдыхал последние три месяца. Таких нагрузок у него в карьере еще не было – с учетом уровня турниров, на которые он приезжал. Добавьте к этому перелет из ОАЭ во Флориду, разницу во времени в 8 часов, жуткую жару и влажность в Майами – и вот результат. Карацев и так был крайне уставшим – как физически, так и психологически. А джетлаг и смена погодных условий его просто «добили». На поединок с Михаилом Кукушкиным Аслана хватило. А в начале матча с Себастьяном Кордой россиянина просто «вырубило».

Он начал бодро, чуть не сделал брейк в первом гейме, но следом словно выключился. В одно мгновение пропали резкость, быстрота реакции, скорость и точность. Аслан ходил по корту пешком и даже не пытался бороться – понимал, что не в состоянии. Сыну чемпиона Australian Open-1998 надо отдать должное – Корда-младший действительно в неплохой форме, что подтвердил своей победой над девятой ракеткой планеты Диего Шварцманом и выходом в четвертьфинал (первым в карьере на «Мастерсах»). Но именно в матче с Карацевым он не сделал ничего особенного – просто собирал ошибки соперника (которых набралось аж 31 штука – больше половины от всех очков, который взял Себастьян!) и ждал конца встречи, которая продлилась чуть дольше часа – 6:3, 6:0. Интересно, что американец уже второй раз одолел Аслана. Впервые он это сделал в финале квалификации прошлогоднего «Ролан Гарроса», прерывав серию Карацева из 12 побед подряд. Но сравнивать эти два матча – бессмысленно. Тот Карацев и нынешний – два совершенно разных игрока. Просто Корде повезло, что россиянина «накрыло» именно в матче с ним. А не чуть ранее или чуть позже…

Будем надеяться, что это поражение – именно разовый провал, который был ожидаем на фоне столь резкого взлета. И что Карацев не утратит уверенность в себе, а будет дальше только прибавлять. Пока он сделал верные выводы – взял паузу, снялся с турнира в Кальяри и теперь готовится к другому «Мастерсу», в Монте-Карло, до которого еще две недели. Играть на грунте он умеет не хуже, чем на харде, так что запасемся терпением – и подождем, в каком состоянии Аслан вернется в Тур.

Вместе с Карацевым на стадии третьего раунда в Майами вылетел и Карен Хачанов. И это, к сожалению, сенсацией не стало. Карен четвертый раз за месяц отдал матч, в котором взял первый сет – после поражений от Циципаса в Роттердаме, Мэттью Эбдена в Дохе и Жереми Шарди в Дубае теперь уступил Яннику Синнеру (6:4, 6:7 (2:7), 4:6). Причем итальянцу Хачанов проиграл второй раз за год – до этого также в трех партиях он был слабее в полуфинале в Мельбурне (не на Australian Open, а на одном из предварительных турниров). Янник, конечно, молодец – самый многообещающий юниор, в свои 19 лет уже стоит в топ-30 и прогрессирует уверенными темпами. Но и Карену надо что-то с делать. Видно, что с физикой и с игровой формой у него все в порядке, а вот с психологией и умением удержать преимущество – однозначно проблемы.

Так ни в топ-10, ни в топ-20 не вернуться…

Страшно, но факт – в том же третьем круге мы могли потерять и Медведева!

Примерно первые четыре дня турнира все обсуждали новый имидж россиянина – Даниил решился отрастить усы! Болельщики слегка обалдели, кто-то не смог смириться с таким внешним видом второй ракетки мира, кто-то наоборот его оценил. Сам Медведев посмеивался и признавал: «Ну, как у Стива Джонсона у меня усы не получатся. Но все равно интересно попробовать».

Правда, добавил:

- Скорее всего, я все равно их сбрею после турнира. Даже если выиграю титул. Я просто экспериментирую. Сейчас усы, потом – что-то другое.

А вот после третьего раунда с Алексеем Попыриным (на всякий случай – он представляет Австралию, хотя, как и многие парни в топ-100, имеет российские корни) стало уже не до них.

В этом матче Медведев уверенно вел в счете – 7:6 (7:3), 5:3. И вышел подавать на победу. Но провалил это гейм, отдав его под ноль. Потом – сам на приеме заработал тройной матчбол и… тоже все растерял. А позже проиграл сет на тай-брейке – 7:9. И в начале решающей партии у россиянина начались судороги.

Как он сумел дожать соперника – большая загадка. Медведев кроме шуток играл фактически с одной ногой. Но, видимо, сказался класс и опыт. И характер.

- В какие-то моменты мне просто хотелось упасть и сказать, что все кончено. Но я не мог такого позволить, - признался Даниил. – И вообще, я сам виноват, что довел ситуацию до таких сложностей. Надо было выигрывать в двух сетах – и ничего бы не произошло.

Took EVERYTHING to get through that one.



Brave battling from @DaniilMedwed 🙌#MiamiOpen pic.twitter.com/5nIeHsgysb