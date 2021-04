Ника – богиня победы. Вероника Кудерметова покорила Чарльстон

А ведь считается, что женский теннис в России в упадке! Но парадокс – успех Кудерметовой принес россиянкам третий титул в сезоне (еще два – на счету Дарьи Касаткиной). Столько же, сколько у наших мужчин! А главное – показал, что Вероника действительно серьезно прибавила. И попадание в топ-30 рейтинга для нее – не предел.

Россиянка мощно стартовала уже в первом турнире – довольно представительном «Премьере» в Абу-Даби, в начале января. Там Кудерметова-старшая (у нее есть младшая сестра Полина, которая считается весьма перспективной – сейчас девушек всего 17 лет) дошла до финала, попутно одолев пятую ракетку планеты – украинку Элину Свитолину. Правда, в решающем матче не справилась с Ариной Соболенко, взяв у соперницы всего четыре гейма (6:2, 6:2). Тем не менее, так далеко на подобных турнирах Вероника не забиралась. А то, что успех не был случаен, ей удалось подтвердить на Australian Open. Кто знает, как бы далеко прошла уроженка Казани, если бы уже в третьем раунде не «нарвалась» на Симону Халеп? Хотя и две победы на «Большом шлеме» - весьма достойный результат.

Правда, в дальнейшем россиянка сбавила обороты, но ей частенько не везло с соперницами. В Дохе она сразу же попала на Гарбину Мугурусу, в Дубае во втором круге «нарвалась» на Белинду Бенчич, в Санкт-Петербурге уступила будущей чемпионке – Дарье Касаткиной, а в Майами – все той же Соболенко. В Чарльстон Вероника прилетела 37-й ракеткой мира и не попала бы даже в посев, если бы здесь сеяли 8 спортсменок, как обычно, а не 16. Состав собрался очень представительный – лидер рейтинга, австралийка Эшли Барти, еще две девушки из топ-10 (София Кенин и Петра Квитова), четыре – из топ-20 (Бенчич, Мугуруса, Элиза Мертенс и Мэдисон Кис)… Казалось бы – какие шансы взять титул на подобном турнире, при таком-то обилии звезд? Но судьба распорядилась иначе. Фаворитки вылетали одна за другой, и за шесть матчей Кудерметовой не попалась ни одна теннисистка из топ-50!

Кто-то скажет – повезло. Кто-то – заслужила. В любом случае, такой возможностью и легкой сеткой надо было воспользоваться. И Вероника смогла.

Not one set dropped 💯



The PERFECT week for Veronika Kudermetova 👏#VolvoCarOpen pic.twitter.com/ramAWLsvRI