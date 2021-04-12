Ника – богиня победы. Вероника Кудерметова покорила Чарльстон

А ведь считается, что женский теннис в России в упадке! Но парадокс – успех Кудерметовой принес россиянкам третий титул в сезоне (еще два – на счету Дарьи Касаткиной). Столько же, сколько у наших мужчин! А главное – показал, что Вероника действительно серьезно прибавила. И попадание в топ-30 рейтинга для нее – не предел.

МОЩНЫЙ СТАРТ

Россиянка мощно стартовала уже в первом турнире – довольно представительном «Премьере» в Абу-Даби, в начале января. Там Кудерметова-старшая (у нее есть младшая сестра Полина, которая считается весьма перспективной – сейчас девушек всего 17 лет) дошла до финала, попутно одолев пятую ракетку планеты – украинку Элину Свитолину. Правда, в решающем матче не справилась с Ариной Соболенко, взяв у соперницы всего четыре гейма (6:2, 6:2). Тем не менее, так далеко на подобных турнирах Вероника не забиралась. А то, что успех не был случаен, ей удалось подтвердить на Australian Open. Кто знает, как бы далеко прошла уроженка Казани, если бы уже в третьем раунде не «нарвалась» на Симону Халеп? Хотя и две победы на «Большом шлеме» - весьма достойный результат.

Правда, в дальнейшем россиянка сбавила обороты, но ей частенько не везло с соперницами. В Дохе она сразу же попала на Гарбину Мугурусу, в Дубае во втором круге «нарвалась» на Белинду Бенчич, в Санкт-Петербурге уступила будущей чемпионке – Дарье Касаткиной, а в Майами – все той же Соболенко. В Чарльстон Вероника прилетела 37-й ракеткой мира и не попала бы даже в посев, если бы здесь сеяли 8 спортсменок, как обычно, а не 16. Состав собрался очень представительный – лидер рейтинга, австралийка Эшли Барти, еще две девушки из топ-10 (София Кенин и Петра Квитова), четыре – из топ-20 (Бенчич, Мугуруса, Элиза Мертенс и Мэдисон Кис)… Казалось бы – какие шансы взять титул на подобном турнире, при таком-то обилии звезд? Но судьба распорядилась иначе. Фаворитки вылетали одна за другой, и за шесть матчей Кудерметовой не попалась ни одна теннисистка из топ-50!

Кто-то скажет – повезло. Кто-то – заслужила. В любом случае, такой возможностью и легкой сеткой надо было воспользоваться. И Вероника смогла.

ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НА ГРУНТЕ

Not one set dropped 💯



The PERFECT week for Veronika Kudermetova 👏#VolvoCarOpen pic.twitter.com/ramAWLsvRI — wta (@WTA) April 11, 2021

На протяжении всех своих встреч россиянка не проиграла ни партии и редко задерживалась на корте более, чем на полтора часа. Самый сложный матч получился в четвертьфинале, где Кудерметова сыграла со Слоан Стивенс. Правда, чемпионка US Open-2017 и финалистка «Ролан Гарроса»-2018 последние полтора года напоминает бледную тень самой себя. На протяжении этого периода у нее практически нет побед над теннисистками топ-30 (собственно, в Чарльстоне случилась первая из них – над Мэдисон Кис), а 57-ю позицию в рейтинге американка занимает только из-за заморозки последнего.

Впрочем, и такую Слоан тоже надо обыгрывать, на что у Вероники ушло два сета с одним и тем же счетом – 6:4. Дальше были победы над испанской Паолой Бадосой и черногоркой Данкой Ковинич. Успех в поединке с последней и принес Кудерметовой титул – первый в карьере, и сразу на «Премьере»! Кстати, она стала только третьей россиянкой, победившей на этом турнире – после Надежды Петровой (2006) и Дарьи Касаткиной (2017). Анна Курникова, Елена Дементьева, Вера Звонарева, Елена Веснина и Динара Сафина, в разное время доходившие в Чарльстоне до финала, сделать этого не смогли.

Залог успеха Кудерметовой – сверхагрессивная игра, мощный прием и высокая точность ударов. Несмотря на постеленный грунт (пусть и зеленого цвета), она с лихвой компенсировала недостаток скорости отскока мяча уверенными действиями по всему корту и обилием пушечных выстрелов. Даже в относительно коротких матчах Вероника набирала по 20 и более «виннерсов», прошивая оборону соперниц почти из любой ситуации. А это признак не только отменной физической формы, но и стабильности, и уверенности в своих силах.

Согласитесь – отличное начало грунтовой части сезона, с учетом предстоящего «Ролан Гарроса»!

Ну и приятный бонус – успех в Северной Каролине помог Кудерметовой первые пробиться в топ-30 рейтинга (теперь она – 29-я ракетка мира) и стать лучшей теннисисткой из России (в обход Екатерины Александровой, Светланы Кузнецовой и Дарье Касаткиной). Объективно, это весьма справедливо.