Сборной России вручили Кубок Дэвиса после победы над Хорватией (видео)

Сборная России получила Кубок Дэвиса в ходе официальной церемонии турнира.

Напомним, что команда Шамиля Тарпищева обыграла в финале Хорватию со счетом 2-0. Андрей Рублев был сильнее Борна Гойо. Вторая ракетка мира Даниил Медведев взял верх над Марином Чиличем.

Таким образом, сборная России поднялась на седьмое место по количеству побед в турнире, сравнявшись с Германией и Чехией. У этих команд по три титула. В финалах турнира россияне играли в 1994, 1995 и 2007 годах.

RTF move to joint-7th place on the all-time list for most Davis Cup titles! 🏆



32 - USA 🇺🇸

28 - Australia 🇦🇺

10 - France 🇫🇷

10 - Great Britain 🇬🇧

7 - Sweden 🇸🇪

6 - Spain 🇪🇸

3 - Czech Republic 🇨🇿

3 - Germany 🇩🇪

3 - RTF ⚪️🔵🔴#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/kzTC09OHLi