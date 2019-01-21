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Теннис21 января 2019 13:36Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Серена Уильямс: Против Халеп сыграла так, как я хочу

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу над первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

«Это был сложный матч с очень непростыми розыгрышами. Именно для таких матчей я остаюсь в спорте? Нет, я просто люблю теннис и люблю играть здесь.

Халеп – первая ракетка мира, великолепная спортсменка. Против нее я сыграла так, как я хочу. Я – настоящий боец, и никогда не сдаюсь, сражаюсь за каждое очко. Моя любимая работа – играть для вас», - сказала Уильямс после матча.

В четвертьфинале Уильямс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, которая в 1/8 финала Australian Open обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (6:3, 6:1).

#уильямс серена#халеп симона#wta#australian open
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