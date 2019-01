Серена Уильямс: Против Халеп сыграла так, как я хочу

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу над первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

«Это был сложный матч с очень непростыми розыгрышами. Именно для таких матчей я остаюсь в спорте? Нет, я просто люблю теннис и люблю играть здесь.

Халеп – первая ракетка мира, великолепная спортсменка. Против нее я сыграла так, как я хочу. Я – настоящий боец, и никогда не сдаюсь, сражаюсь за каждое очко. Моя любимая работа – играть для вас», - сказала Уильямс после матча.

🚨 Plot Twist 🚨@serenawilliams gets the vital break in the deciding set to lead Simona Halep 4-3.#AusOpen pic.twitter.com/S7ZPLAa3Ko