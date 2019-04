Медведев победил Нисикори и вышел в финал в Барселоне (видео)

14-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP Barcelona Open Banc Sabadell в Барселоне.

В ½ финала 23-летний российский теннисист нанес поражение Кеи Нисикори из Японии, который занимает седьмое место в мировом рейтинге.

За 2 часа 24 минуты Медведев оформил победу в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

В финале соперником Медведева станет победитель пары Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 3).

Предстоящий финал станет третьим для Медведева в нынешнем сезоне и первым в карьере – на грунте.

Daniil Medvedev has done it! 👏



● 25th win of 2019

● First Barcelona final



The Russian defeats two-time champion Kei Nishikori 6-4 3-6 7-5.



🇪🇸 @bcnopenbs pic.twitter.com/r96YPnaCs0