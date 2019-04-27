Медведев победил Нисикори и вышел в финал в Барселоне (видео) - Советский спорт
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27 апреля 2019 17:22ТеннисЛипкин Антон

Медведев победил Нисикори и вышел в финал в Барселоне (видео)

Российский теннисист сыграет в своем третьем финале за год.

14-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP Barcelona Open Banc Sabadell в Барселоне.

В ½ финала 23-летний российский теннисист нанес поражение Кеи Нисикори из Японии, который занимает седьмое место в мировом рейтинге.

За 2 часа 24 минуты Медведев оформил победу в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

В финале соперником Медведева станет победитель пары Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 3).

Предстоящий финал станет третьим для Медведева в нынешнем сезоне и первым в карьере – на грунте.

Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 609 135 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
½ финала

Даниил Медведев (Россия, 7) – Кеи Нисикори (Япония, 4) – 6:4, 3:6, 7:5

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