Бекхэм посетил Уимблдон и поразил всех своим стилем (фото) - Советский спорт
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11 июля 2019 19:21ТеннисБратищева Полина

Бекхэм посетил Уимблдон и поразил всех своим стилем (фото)

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхэм оказался в центре внимания на игре полуфинала Уимблдона с участием украинки Элины Свитолиной и румынки Симоны Халеп.

Бэкхэм поразил всех своим образом, надев бежевый пиджак Tom Ford. По оценке журнала Esquire, его наряд, включая солнцезащитные очки, стоит порядка 3500 фунтов стерлингов.

За кого болел в этом матче легендарный английский футболист – неизвестно.

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