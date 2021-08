Медведев врезался в телекамеру и ударил ногой по объективу в матче с Рублевым (видео)

Российский теннисист Даниил Медведев стал участником инцидента во время полуфинала в Цинциннати против соотечественника Андрея Рублева.

Вторая ракетка мира во время одного из розыгрышей врезался в телекамеру, уронил ее и упал сам. Вскоре стойку с техникой установили на место, а Медведев подошел к ней и ударил ногой по объективу.

Medvedev ran into the camera and toppled it. He wants it moved.



«I almost broke my hand. (x5) You don't care about players ?» He added later, «I;m gonna sue them» Now he is having a MTO.#CincyTennis pic.twitter.com/xsmY1Zf628