На пляже в Гамбурге: российские волейболисты впервые выиграли чемпионат мира

Они очень крутые. Они прекрасно дополняют и понимают друг друга, хотя вместе играют меньше года. Нельзя сказать, что они ворвались в элиту мужского пляжного волейбола. Они спокойно и уверенно в нее вошли. Можно сказать: на «мягких лапах». Так ходят представители семейства кошачьих и пляжные волейболисты – на песке особо не разбежишься.

Они уверены в себе.

– Что думали при счете 5:7 в третьей партии полуфинала с американцами? – поинтересовался я в субботу.

– Что должны побеждать их, ведь мы сильнее, – без каких-то сомнений ответил Красильников. Самоуверенностью тут и не пахло. Это здоровая уверенность в себе, без которой на таком уровне – никуда.

В элиту они вошли всерьез и надолго, и на Играх в Токио будут фаворитами. Кстати, помимо мирового золота за победу в Гамбурге Слава и Олег получили олимпийскую лицензию. О гарантированной победе в Японии говорить, понятно, нельзя, но шансы на олимпийское золото реальные, а на медаль, которой в пляжном волейболе у россиян еще никогда не было, очень хорошие. Опыт игры по гамбургскому счету в финале супертурнира им в Токио несомненно пригодится.

В финале был сумасшедший дом. Немцы отчаянно болели за своих. Никто из зрителей и не думал присаживаться, а от шума, издаваемого 12 тысячами болельщиков, голова шла кругом. С утра и до самого конца матча у теннисного стадиона «Аб Ротенбаум» стояли очереди на несколько сот метров. Если б организаторы провели финал на 30-тысячной арене футбольного «Санкт-Паули» или даже 57-тысячном «Фолькспаркштадионе», где играет «Гамбург», проблем с заполняемостью не было бы (Кстати, в августе в Москве пройдет чемпионат Европы, где можно будет увидеть и Красильникова со Стояновским, и их соперников по финалу и другие лучшие пары континента. Быть может и у нас будет аншлаг?)

В первой партии была равная борьба, в концовке немцам чуть больше повезло – 21:19. Во втором сете у россиян полетела подача и этот факт внес кардинальное изменение в игру: партию Красильников и Стояновский взяли очень уверенно. Вообще, подача – один из главных козырей наших игроков. По количеству эйсов на чемпионате мира они заняли две верхние строчки: Стояновский – первый, Красильников – второй.

В решающем сете было три критических момента. Первый – когда наши сделали счет 7:4 благодаря отличной игре Красильникова в защите и атаке. Второй – когда немцы тут же взяли четыре очка подряд. Третий – когда Стояновский сделал эйс при счете 8:8. Что русскому хорошо, немцу – смерть: соперники психологически сломались и окончательно потеряли нить игры, которая вскоре завершилась исторической победой российских волейболистов.

Stoyavnovskiy and Krasilnikov are your #Hamburg2019 WORLD CHAMPIONS. 🇷🇺🏆🔥



