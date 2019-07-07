На пляже в Гамбурге: российские волейболисты впервые выиграли чемпионат мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 июля 2019 16:45ВолейболЧикирис Олег

На пляже в Гамбурге: российские волейболисты впервые выиграли чемпионат мира

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вошли в историю: впервые отечественные пляжные волейболисты выиграли золото чемпионата мира. В финале турнира в Гамбурге россияне обыграли хозяев – Клеменса Виклера и Юлиуса Толе.

GetImage

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Они очень крутые. Они прекрасно дополняют и понимают друг друга, хотя вместе играют меньше года. Нельзя сказать, что они ворвались в элиту мужского пляжного волейбола. Они спокойно и уверенно в нее вошли. Можно сказать: на «мягких лапах». Так ходят представители семейства кошачьих и пляжные волейболисты – на песке особо не разбежишься.

Они уверены в себе.

– Что думали при счете 5:7 в третьей партии полуфинала с американцами? – поинтересовался я в субботу.
– Что должны побеждать их, ведь мы сильнее, – без каких-то сомнений ответил Красильников. Самоуверенностью тут и не пахло. Это здоровая уверенность в себе, без которой на таком уровне – никуда.

В элиту они вошли всерьез и надолго, и на Играх в Токио будут фаворитами. Кстати, помимо мирового золота за победу в Гамбурге Слава и Олег получили олимпийскую лицензию. О гарантированной победе в Японии говорить, понятно, нельзя, но шансы на олимпийское золото реальные, а на медаль, которой в пляжном волейболе у россиян еще никогда не было, очень хорошие. Опыт игры по гамбургскому счету в финале супертурнира им в Токио несомненно пригодится.

СУМАСШЕДШИЙ ДОМ

В финале был сумасшедший дом. Немцы отчаянно болели за своих. Никто из зрителей и не думал присаживаться, а от шума, издаваемого 12 тысячами болельщиков, голова шла кругом. С утра и до самого конца матча у теннисного стадиона «Аб Ротенбаум» стояли очереди на несколько сот метров. Если б организаторы провели финал на 30-тысячной арене футбольного «Санкт-Паули» или даже 57-тысячном «Фолькспаркштадионе», где играет «Гамбург», проблем с заполняемостью не было бы (Кстати, в августе в Москве пройдет чемпионат Европы, где можно будет увидеть и Красильникова со Стояновским, и их соперников по финалу и другие лучшие пары континента. Быть может и у нас будет аншлаг?)

В первой партии была равная борьба, в концовке немцам чуть больше повезло – 21:19. Во втором сете у россиян полетела подача и этот факт внес кардинальное изменение в игру: партию Красильников и Стояновский взяли очень уверенно. Вообще, подача – один из главных козырей наших игроков. По количеству эйсов на чемпионате мира они заняли две верхние строчки: Стояновский – первый, Красильников – второй.

В решающем сете было три критических момента. Первый – когда наши сделали счет 7:4 благодаря отличной игре Красильникова в защите и атаке. Второй – когда немцы тут же взяли четыре очка подряд. Третий – когда Стояновский сделал эйс при счете 8:8. Что русскому хорошо, немцу – смерть: соперники психологически сломались и окончательно потеряли нить игры, которая вскоре завершилась исторической победой российских волейболистов.

03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
06/07 21:15Футбол
Супер-Семин, супер-Смолов, супер-Миранчук: «Локо» выиграл Суперкубок«Локомотив» и «Зенит» выдали ярчайшее зрелище в матче открытия сезона, а волевую победу вырвали москвичи (3:2).
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
03/07 17:00Хоккей
В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом местеВ этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
03/07 15:30Хоккей
Гусев не договорился с «Вегасом»: шанс для «Коламбуса»Российский форвард и клуб из столицы казино не пришли к соглашению. Кому это может быть выгодно?
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
07/07 13:00Футбол
Почему Месси не нужна бронза от коррупционеровСборная Аргентины победила чилийцев в матче за третье место, но ее лидер Лионель Месси отказался от участия в церемонии награждения. И понять его можно.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
06/07 22:45Футбол
«Есть вопросы по карточке и по пенальти». Что сказали Семак и СеминПресс-конференция после матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» «Локомотив» – «Зенит» (3:2) была разбита на две части.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
07/07 17:00Футбол
Роман Бабаев: «Спартак» не согласится сыграть с ЦСКА в «Лужниках»Генеральный директор ЦСКА на встрече с болельщикам поделился планами и задачами клуба.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
02/07 09:00Хоккей
Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
Новости
17:41 Волейбол Женская сборная США отстояла титул победителя Лиги наций
17:29 Матч «Ростов» – «Ганновер» прерван из-за удара молнии
17:21 Формула-1 Хельмут Марко: Проблема Квята была только в голове, сейчас он другой, намного увереннее в себе
17:11 Футбол «Наполи» может предложить «Интеру» Инсинье в обмен на Икарди
16:56 Футбол «Томь» победила в гостях «Нижний Новгород» в первом туре ФНЛ
16:50 Волейбол Российские «пляжники» впервые стали чемпионами мира
16:37 Бокс Тайсон Фьюри: Бой с Уайлдером подтвержден на 22 февраля
16:28 Хоккей Никита Александров: Постараюсь сразу попасть в «Сент-Луис»
16:17 Футбол Федор Смолов: Вы понимаете, кого «Локомотиву» не хватало для победы в Суперкубке?
15:48 Футбол Иван Ракитич: Перед матчем с Россией смотрел, как Рокки дрался с Иваном Драго
15:38 Футбол Брайан Идову: Нам с Жемалетдиновым осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов
15:26 Футбол «Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» Хаджи
15:25 Футбол Юрий Семин: Третий Суперкубок? Замечательно, будем стремиться к четвертому
15:14 Футбол Головин присоединится к «Монако» в воскресенье
14:59 Футбол Дмитрий Баринов: Меньше говори – больше делай, вот моя цитата
14:55 Футбол Алан Дзагоев: Думаю, у меня еще есть время поиграть за сборную
14:48 Хоккей Никита Задоров: Не сошлись бы с Сакиком по условиям долгосрочного контракта
14:41 Футбол Сульшер включил Погба и Лукаку в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур
14:35 Футбол Фрэнк Лэмпард: Хадсон-Одои может играть центральную роль в «Челси»
14:23 Футбол Защитник «Аякса» Баккер перешел в «ПСЖ»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика