Вячеслав Красильников: Привезу сыну новую игрушку – золотую медаль 12 тысяч болельщиков, поддерживавших немецкую пару в финале, так и не услышали в этот вечер Deutschland uber alles. В воскресенье uber alles была Россия.

– Да, сынок, хорошо, слушайся маму, – Красильников появился на пресс-конференции с телефоном, общаясь по видеосвязи с семьей.

– Что сын сказал?

– Он еще маленький – год и два, разговаривает пока на уровне «дай», «папа», «мама». Вот привезу ему новую игрушку, – показывает Вячеслав на золотую медаль.

– Верите, что все происходит наяву?

– Пока не очень. Хотя перед началом турнира была уверенность, что можем выиграть. В финале я старался держать игру под контролем в эмоциональном плане. Хотел создать правильную атмосферу Олегу, чтобы он комфортно себя чувствовал. В концовке это дало свои плоды: Олег подал пару эйсов, на блоке хорошо сработал. Ощущения очень крутые, но как-то все спокойно при этом. В понедельник уже выезжаем в Гштаад на следующий турнир, наверное, завтра и осознаем, что мы чемпионы.

– Кто главный стратег в вашей команде?

– Мы оба – стратеги. Перед матчем я говорю Олегу, как буду играть в защите, он мне – свое видение игры на блоке. Потом советуемся с нашим штабом, исходя из всего этого и строим тактику.

– Путевка на Олимпийские игры – приятный бонус к победе.

– Сомнений в том, что отобрались бы на Олимпиаду у нас не было, – вступает в разговор Олег Стояновский. – Но теперь мы уже можем строить свой график под себя без оглядки на рейтинг.

– По количеству эйсов вы заняли первое и второе место…

– Надеюсь у меня первое? – перебивает Красильников.

– Нет.

– Да я знаю? А ему просто повезло, – смеется Вячеслав. – Если серьезно, мы не удивлены – это результат нашей работы.

– Июльский турнир в Токио, где через год пройдет Олимпиада, значится в вашем графике?

– Нет, – говорит Красильников. – Будем готовиться к мэйджору в Вене. Он для нас важнее, не видим смысла лететь на край света, дважды проходить акклиматизацию. За год до Игр в Японии мы ничего особенного не увидим, разберемся в следующем году.