Андрей Аршавин: В России хотел бы играть, но меня не позовут

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал, чем футбол в Казахстане отличается от российского, почему «Зенит» - чемпион стартовавшего сезона, что думает о бывших партнерах и почему в Россию его больше не зовут.

«В «КАЙРАТЕ» МЕНЯ ВСЕ УСТРАИВАЕТ»

– Как вам организация турнира в Барнауле, где вы сейчас участвовали?

– Организация турнира прошла на ура, детям особенно понравилось. Я зашел к ним в комнату, посмотрел, как они живут. Это напомнило мне соревнования, когда мы ездили в Финляндию, где все кровати вместе. Понравилось и порадовало, как мои ребята из «Кайрата» накидали корейским, остальное покажет турнир. «Динамо» и «Локомотив» – здесь самые сильные команды.

– Как проходит ваше восстановление после травмы?

– Я надеюсь, что оно закончено, и 10 сентября я смогу выйти на поле.

– Не можем не спросить о продлении контракта с «Кайратом». На какой стадии сейчас переговоры?

– Сейчас пока нет никаких разговоров, и комментировать я пока не готов. Могу сказать, что в «Кайрате» меня все устраивает, у меня отличные отношения и с партнерами, и с тренерским штабом, и с персоналом клуба.

– Казахстанский футбол сильно отличается от российского?

– Глобальных различий нет. Единственное, что отмечу: инфраструктура в Казахстане намного ниже, чем в России. Иногда матчи проходят на полях, абсолютно непригодных для футбола. Нет сильного ажиотажа, играть приходится порой при пустых трибунах. В остальном же, как мне кажется, все очень даже похоже. Разве что темп игры намного медленнее, чем у нас. В России выше, чем в Казахстане. А в Англии выше, чем в России.

– Когда вы играли в «Кайрате», скучали по российскому футболу?

– Я не любитель смотреть футбол. Какие-то матчи, конечно, попадались… Но вот сейчас, когда была травма, российский футбол смотрел чаще.

«В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ «СПАРТАК» ПОБЕДИЛ ЗАСЛУЖЕННО»

– Не можем не спросить о победе московского «Спартака» спустя 16 лет.

– Красно-белые победили заслуженно, они уверенно шли к чемпионству. Понятно, что если бы «Зенит» обыграл «Спартак» на их поле, тогда, возможно, какие-то шансы на победу сине-бело-голубых еще бы оставались. Но очковый отрыв «Спартака» был довольно серьезный. Плюс они всех конкурентов обыграли, за исключением того же «Зенита» в первом круге. Поэтому я не разделяю мнения экспертов, которые считают победу «Спартака» незаслуженной или ставят каким-то образом эту победу под сомнение.

«ДЛЯ МЕНЯ ЗАГАДКА, ЗАЧЕМ «РОМА» ОТПУСТИЛА ПАРЕДЕСА В «ЗЕНИТ»

– О «Зените». В нынешнем виде вам нравится эта команда?

– Мне очень нравится. «Зенит» сейчас играет в свежий, быстрый футбол. Исполнители в команде очень интересные, за их игрой просто приятно наблюдать. Плюс, видна рука тренера. То, как петербуржцы играли в прошлом сезоне, и то, как играют сейчас – две большие разницы.

– При том, что суперзвезд калибра Халка в команде нет…

– Я бы не сказал так. На мой взгляд, Паредес – очень приличный игрок, он молодой, перспективный. На самом деле, для меня загадка, почему его «Рома» отпустила. Не думаю, что он был самым слабым футболистом в команде. Дриусси играет в молодежной сборной Аргентины. Да, может быть, сейчас они не звезды вроде того же Халка. Но в перспективе у них очень большое будущее. А посмотрите на русских футболистов: Полоз и Ерохин играют в сборной.

– Ну и Кокорин, который набрал потрясающую форму…

– Саша вернулся на тот уровень, который должен демонстрировать всегда. Почему у него раньше так не получалось, мне сложно сказать. Вероятно, на позиции чистого форварда он чувствует себя гораздо лучше, чем правым крайним нападающим. Эта позиция позволяет ему лучше раскрыться. А в его профессиональных качествах я никогда не сомневался. Надеюсь, что он и дальше будет показывать такую игру на радость болельщикам.

– Александр Кержаков, с которым вы играли, завершил карьеру. Как считаете, рано?

– Мы с ним созванивались, но на эту тему не общались. Для меня это было полнейшей неожиданностью. И он со мной не советовался. В любом случае, рано или нет – здесь каждый футболист принимает решение сам.

– Тем не менее он мог бы еще поиграть, как считаете?

– В чемпионате России – однозначно. И найти себе команду можно было. Другое дело, что он не хочет нигде играть, кроме «Зенита».

– С Тимощуком поддерживаете отношения?

– Нет. С тех пор, как он ушел из «Кайрата», мы с ним ни разу не общались. При том что конфликтов у меня с ним никогда не было.

«С ВЕНГЕРОМ НИКАКОЙ СВЯЗИ У МЕНЯ УЖЕ НЕТ»

– За лондонским «Арсеналом» следите? И какие воспоминания сейчас об этом клубе?

– Я смотрю чемпионат Англии и слежу в частности за «Арсеналом». Воспоминания самые приятные, особенно, конечно, «покер» на Энфилде против «Ливерпуля». Нынешнему «Арсеналу» придется очень тяжело бороться за чемпионство в этом сезоне. Фаворитом будут два «Манчестера». Если говорить о еврокубках, «канониры» всегда будут претендентами на выигрыш в этом турнире. Хотя, на мой взгляд, они должны участвовать в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Они играли 16 лет подряд, а это только первый год без Лиги чемпионов.

– У вас лично остались связи с клубом?

– Те, с кем я общался, уже ушли из «Арсенала». И с Венгером я также потерял какую-либо связь.

– Хотелось бы спросить вас о сегодняшнем чемпионате. Почему действующий чемпион «Спартак» находится внизу турнирной таблице?

– Я думаю, они там находятся временно. Они подтянутся к лидерам. Но мне кажется, все лидирующие команды, кроме «Зенита», будут бороться за второе место.

– Состав у «Спартака» почти тот же, но результаты хуже, чем в прошлый раз. Чем вы это объясните?

– Они заслужили быть в прошлом году чемпионами? Заслужили. Ну, в этом сезоне не будут. Причины их провала на старте мне неизвестны. В этот раз победителем будет «Зенит», без вариантов. Нравится, кстати, как играет «Локомотив». Они большие молодцы, выжимают максимум из того, что имеют. Нападающего классного не хватает. Если «Локо» возьмет классного форварда – они будут вверху таблицы. Смогут составить конкуренцию «Зениту», но точно не на длинной дистанции.

– Артема Дзюбу сватали в «Локомотив», что об этом скажете?

– Ничего. Не готов это комментировать.

«СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ГОЛОВИНА ЗВАЛИ В ЛОНДОНСКИЙ «АРСЕНАЛ»

– Сегодняшняя сборная России какие эмоции вызывает?

– Я не следил за всем турниром, потому что мои игры совпадали с играми Кубка конфедераций. Поэтому говорить о сборной в позитивном или негативном ключе я не могу.

– Насколько правдивы слухи о том, что вас хотели привлечь в сборную Черчесова?

– Это фейк. Черчесов со мной не созванивался.

– А если бы предложение такое поступило?

– Без комментариев.

– Вас не удивляет афиша предстоящего товарищеского матча сборной России с московским «Динамо»?

– Мне кажется, в этом случае не было другого выбора. В каждый период времени разные задачи. Помню, когда я играл в сборной при Хиддинке, мы в Турции просто делали трехдневный сбор. Здесь же просто видение тренера.

– Просто интересно, для чего нужны такие игры, как с «Динамо», какую пользу можно извлечь для сборной?

– Чтобы обкатать футболистов. Тем более, много кого вызвали, их надо посмотреть. Есть ребята, которые никогда не вызывались, и бросать их сразу в пекло, против сильных соперников, с точки зрения главного тренера, вероятно, не совсем правильно. Я прошу относится к этому спокойно. Это просто ознакомительный сбор и не более того. Черчесову надо посмотреть на игроков вблизи.

– Вы были в свое время лидером той сборной, которая удачно выступила в 2008 году. Кто, на ваш взгляд, сегодня лидер команды?

– Начну с того, что я не хочу тянуть одеяло на себя, в той команде играли отличные игроки, и приписывать мне одному все – некорректно. Про нынешнюю сборную сказать ничего не могу, я никого там не знаю. Кто-то, наверное, есть точно, команд без лидеров не бывает.

– Подскажу, Александр Головин…

– Мне его игра симпатична, но я не знаю, насколько он лидер, каков его характер.

– Он мог вполне пойти по вашим стопам… Вы в курсе, что его звали в «Арсенал»?

– Я сомневаюсь, что Головина звали в Лондон. Кого зовут в такие клубы, тот идет без раздумий. К тому же я не понимаю, где его могли заметить, для того чтобы пригласить.

– На том же Кубке конфедераций…

– Не знаю. На мой взгляд, это не более, чем слухи.

– Вы не скрывали, что болели за «Барселону». Сейчас это команда переживает не лучшие времена. В чем причина?

– Сейчас «Барселона» для меня не выглядит суперкомандой. Даже по составу это набор обычных футболистов, и рядом с ними Месси. Нынешний состав этой команды не соответствует их уровню. Один Месси тянуть лямку за остальных он не сможет, какие-то отдельные матчи он потащит, но все игры он не вытянет.

– Последний вопрос. Вы хотели бы вновь играть в России?

– Сейчас так вопрос не стоит, шансы на это минимальные, а фактически близки к нулю. Играть я еще могу, это факт. Как игрока в том же «Зените» я себя не вижу. В те команды, в которых я бы хотел играть, меня не позовут, а туда, куда зовут, мне не хочется идти. Эта формулировка у меня существует два года, правдоподобная и имеет место быть.