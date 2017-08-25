«Ак Барс» хочет подписать крутого канадца из «Детройта». Кто он? (видео)

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. КАЗАНЬ В ПОРЯДКЕ

Хочу два раза похвалить «Ак Барс». Во-первых, команда хорошо стартовала в сезоне, победив дома «Куньлунь» и мистера Майка «теперь без Кречина» Кинэна (4:2).

8145 зрителей. Отыгрались с 0:1 и 1:2. Андрей Марков набрал первое очко, провел 27 смен, получил пять минут в большинстве. Марков – великий, вы так и запишите.

Во-вторых, Казань – я думаю, главный фаворит Востока. Вижу, как усиливается команда. И знаете, кто сделал предложение этому самому канадскому форварду «Детройта» Андреасу Атанасиу, который сейчас сидит без контракта? Именно «Ак Барс».

Деньги на такого хоккеиста есть, тем более они освободились после расторжения контракта с Данисом Зариповым. Теперь все зависит от решения самого Атанасиу. Это интересный 23-летний игрок, который в прошлом сезоне набрал 29 (18+11) очков в 64 матчах. У него очень хорошая скорость, умение играть в защите (тут Зинэтула Билялетдинов порадуется). А еще его описывают как хорошего технаря – чуть ли не нового Дацюка. Ну, я бы поспорил – нового Волшебника быть не может. Но игрок интересный и легкий на подъем. Есть серьезная вероятность, что он может переехать на год в КХЛ. А поездка на Олимпиаду – как приятный бонус. Прихватит с собой Джастина Азеведо в сборную Канады.

2. КУДА ПРОПАЛ ОЖИГАНОВ?

Сейчас интереснее вспоминать не вчерашние матчи, а посмотреть на сегодняшние. Вижу несколько интриг.

Что покажет в матче против СКА финский 18-летний форвард-вундеркинд Эли Толванен из «Йокерита», который сделал хет-трик в дебютном матче КХЛ против минского «Динамо» (6:1).

Как сыграет «Магнитка» в уральском дерби с «Трактором» после провала в первом домашнем матче, когда верх взял Владимир Крикунов и его «Автомобилист» (5:2).

Главная для меня интрига – сыграет ли Игорь Ожиганов в московском дерби «Динамо» - ЦСКА? Я напомню, что один из лучших защитников армейцев пропустил первые два матча ЦСКА в новом сезоне. Просто смотрел хоккей из ложи. При этом у него нет контракта на следующий сезон. А о том, что Ожиганов в Москве ужинал с Лу Ламорелло и Майком Бэбкоком, буквально в тот же день знал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Есть ли тут какая-то логическая связь? Скоро узнаем. И это не ситуация с Игорем Шестеркиным, который два раза подряд сидел под Микко Коскиненом. Все-таки вратарь в игре один, а защитников может быть восемь.

3. ДВА ЮШКЕВИЧА

Я всегда говорил, что Дмитрий Юшкевич – очень перспективный и талантливый тренер. Вот теперь он изобрел ноу-хау: одновременно начал работать сразу в двух клубах КХЛ.

Не верите?

Смотрите сначала официальный сайт ярославского «Локомотива».





Видите? Там Юшкевич записан как тренер.

А теперь смотрите официальный сайт ЦСКА.





Видите? Там тоже Юшкевич записан как тренер.

Странно, что Олег Знарок не приглашает Дмитрия в штаб сборной России, иначе он бы вообще сделал хет-трик.

И я понимаю, почему ЦСКА и «Локомотив» позавчера решили судьбу матча только на буллитах. Это равные команды, потому что тренирует их один и тот же человек.

…А может, это брат-близнец? Или двойник?