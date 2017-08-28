Как Юля Липницкая в глазах чиновников превратилась в «отработанный материал»

Возмущение и негодование – только такой может быть реакция на то, как олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую проводили из спорта.

Вы посмотрите, даже из такого щепетильного вопроса как завершение карьеры, умудрились создать скандал.

Мама Юлии Липницкой прямым текстом заявляет, что ее дочь сообщила руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) об уходе из спорта еще в апреле этого года. Цитирую по ТАСС:







«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии. Мы благодарны компании «Телеспорт», что она помогла Юлии в этот сложный момент. Отмечу, что сейчас моя дочь живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной».

А что заявляет федерация? Президент ФФККР, советский фигурист Александр Горшков сообщает, что у него такой информации об уходе нет.

Бумажку где-то потеряли.

Почетный президент федерации Валентин Писеев вообще Липницкую подгонял. Мол, чем быстрее она окончательно сделает выводы и примет решение, тем будет лучше для всех.



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«Чтобы не морочить голову людям, болельщикам! Не нужно вводить в заблуждение любителей фигурного катания! Все ведь понимают, что когда есть Евгения Медведева, Елена Радионова, Алина Загитова, бороться с ними Липницкой сложно», – сказал Писеев («Р-Спорт»).

Вот так Юлия Липницкая превратилась в глазах чиновников в «отработанный материал». Кому она нужна теперь, в 19 лет с анорексией?







С моей точки зрения, это выглядит очень дико. Должна же быть хоть капля уважения. Я работал на Олимпиаде в Сочи и помню, как Липницкая по рейтингу и народной любви обогнала вообще всех, включая хоккеистов. Золотая девочка, которая в 15 лет победила в командных соревнованиях. Она исполняла и короткую, и произвольную программу. В обеих стала лучшей, набрав по 20 баллов. После окончания Игр с победой ее лично поздравлял президент Владимир Путин.

А ведь еще было серебро чемпионата мира-2014 года, победа на чемпионате Европы в том же году. Второе место в финале серии Гран-при-2013.

Но у чиновников ведь как? Не приносишь медали, не даешь результат – слезай с дотаций. Давай, до свиданья. Безжалостная система проедет по тебе как танк. Вот также и другая Юля – пловчиха Юлия Ефимова – бодалась с федерацией, не могла найти общий язык с тренером. Но в один момент порвала все, улетела в Америку, начала тренироваться в Лос-Анджелесе, потом создала свою спортивную команду Efimova Team. Пошли результаты, теперь она пятикратная чемпионка мира.

Ефимова свою карьеру спасла. Липницкой это не удалось.

Сейчас снова звучит хор хейтеров.

«Девочка зазвездилась…»



«Не надо было уходить от тренера Тутберидзе…»



«Ушла бы раньше и спокойно бы жила…»

Пусть говорят. Юля, спасибо тебе за те февральские дни, за золотую Олимпиаду. Было очень круто. Удачи в жизни вне спорта. Все у тебя получится!