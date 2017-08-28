Юлия Липницкая: Конек, задранный в небо

Карьера олимпийской чемпионки Сочи-2014 в командном турнире Юлии Липницкой, похоже, завершена. Хотя официального подтверждения эта информация пока не получила.

Липницкая, которой в июне исполнилось 19, еще в апреле проинформировала ФФКР, что хочет уйти – об этом сегодня сообщило ТАСС со ссылкой на маму фигуристки, а затем подтвердил почетный президент национальной федерации фигурного катания Валентин Писеев. «Непочетный» (то есть, действующий) президент ФФКР Александр Горшков «в ответ» констатировал, что документы о завершении карьеры Липницкой в его организацию не поступали. Сама фигуристка хранит молчание.

Накануне стало известно, что предстоящий (и, между прочим, олимпийский) сезон пропустит чемпионка Сочи в личном женском катании Аделина Сотникова. Ни она, ни Липницкая даже не заявлялись на контрольные прокаты российской сборной в Сочи (9-10 сентября) и в расширенно-осенний состав национальной команды не включены. То же самое (с непринципиальными вариациями) относится к лучшей спортивной паре недавнего прошлого – двукратным олимпийским чемпионам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову.

За три с половиной года, прошедших после Сочи, Липницкая не выиграла ничего. Однажды (в 2015-м) отобралась в финал «Гран-при», где заняла тихое пятое место, еще несколько раз становилась второй на отдельных этапах, но на ЧЕ и ЧМ не попадала. Наше женское одиночное катание – та еще «мясорубка». Здесь промедление подобно смерти, и нынче бал как на внутренних, так и на мировых аренах уже давно правят другие русские красавицы: Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова. К которым вот-вот присоединятся преодолевшие возрастной лимит Полина Цурская и невероятная Алина Загитова.

Сотникова после Сочи вернуться толком и не пыталась. А у Липницкой в ноябре прошлого года был трагический московский этап «Гран-при». Она прекрасно исполнила короткую программу, где стала третьей, сразу за Погорилой с Радионовой, но произвольную исполнить не смогла. Докатала до середины – и остановилась при заходе на аксель. Почувствовала: не может.

Потом были совещания с тренером Алексеем Урмановым, возобновление проката, жуткое падение… Когда это мучительный «фильм ужасов», наконец, закончился, трибуны уже рыдали в голос. Как пели Никитины, «заплакали синьоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках».

Казалось бы: что, собственно, произошло? Делов-то: не в первый раз оступилась спортсменка, давно не показывающая внятных результатов. Время непобедимо, чемпионы Сочи уходят и так далее, бла-бла-бла.

А дело в том, что Липницкая была особенная. И сразу после Сочи, где ее успехи ограничились командным турниром (в личном она осталась лишь пятой), и до сих пор ее знают-помнят лучше, чем Сотникову и многих (если не всех) других. В чем же секрет?

В том, что «та» Липницкая, которая осенью 2013-го ураганом ворвалась на мировую арену, не просто хорошо прыгала-каталась и получала лучшие оценки, а убивала зрителя наповал. Не только внешне, хотя этот блондинистый «метр с прической» тоже, конечно, запоминался. В ней была страсть, ярость, битва, сплошной «вырвиглаз».

Сейчас принято писать, что Липницкая останется в истории, как «девочка в красном пальто». Ерунда! Ее помнят и будут помнить за другое: описанную выше ауру и коронное финальное вращение – с коньком, притянутым к собственному лбу и дерзко задранным прямо в небо.

А денег она еще заработает. Без всякой сборной. Как и Сотникова, и Волосожар с Траньковым. На телевидении, в ледовых шоу, тренером – вариантов полно. Слава богу, Россия –страна фигуристов.