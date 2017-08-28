Илья Авербух: Выиграв Олимпиаду, Женя Медведева может стать чемпионом-легендой

Этот сезон для нашего фигурного катания особенный – олимпийский. Уже в сентябре стартуют контрольные прокаты наших фигуристов. Хореограф Илья Авербух рассказал «Советскому спорту» о том, как идет работа над новыми образами для Евгении Медведевой, почему на Олимпиадах так часто случаются сенсации и дал совет Аделине Сотниковой.

«У НАС ЛЮБЯТ БОЛЕТЬ ЗА ВТОРЫХ»

– Как проходит работа над новыми программами Евгении Медведевой в олимпийском сезоне?

– Олимпийский сезон – это очень ответственная история и, безусловно, не самое подходящее время для экспериментов. Это время подведения итогов, поэтому мы с Женей решили продолжать двигаться в том же направлении, которое было задано нами в предыдущие два года совместной работы.

– В чем суть этого направления?

– Это некие философские месседжи. Мы не изображаем какого-то конкретного персонажа. Образы Жени несут исключительно философский характер. Надеюсь, что новые программы прозвучат соответствующим образом. Я очень доволен тем, как у нас складывается произвольная программа, в настоящий момент также шлифуется короткая. Думаю, что все отличительные черты Жени сохранятся и в этом сезоне. Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас все оказали ей максимальную поддержку.

– Евгения – наша главная олимпийская надежда в фигурном катании. Разве может быть иначе?

– Дело в том, что Женя уже выиграла два чемпионата мира, а у нас в стране очень любят болеть за вторых. Это можно назвать тенденцией. Но сейчас не время для боления ни за вторых, ни за третьих. У нас есть лидер, которого мы должны всесторонне поддерживать, потому что у Жени наивысшие шансы из всех видов фигурного катания завоевать золотую медаль для нашей команды в Пхенчхане.

– Существуют ли обстоятельства, которые могут этому помешать?

– Ну, конечно, это же спорт! Во-первых, ее конкуренты не дремлют. В женском одиночном катании, в силу того, что оно очень молодое, очень быстро и неожиданно появляются новые звездочки. Борьба предстоит нешуточная, никто просто так не собирается вешать на шею Медведевой золотую медаль.

– Как Евгения выглядит в тренировочном процессе?

– Я довольно часто бываю на тренировках и вижу, как она набирает форму. Могу совершенно точно сказать, что нет никакого расслабления или почивания на лаврах. Идет ежедневная пахота. В силу того, что группа Этери Тутберидзе очень сильная, девчонки подгоняют друг друга. Весь тренировочный процесс похож на хорошо отлаженный механизм. На данный момент школа Этери Георгиевны, особенно в части женского одиночного катания, является абсолютно сильнейшей в мире.

«ОЛИМПИАДА – ВРЕМЯ ВЫСТРЕЛИВАЮЩИХ»

– Насколько велик шанс того, что в олимпийском сезоне в женском одиночном катании у нас неожиданно появится новое имя? Например, Алина Загитова выиграет чемпионат России и поедет на Олимпиаду.

– Я абсолютно не исключаю такой возможности. Я также вижу, как Алина тренируется вместе с Женей, можно сказать, что они работают в спарринге. Загитова находится в очень хорошей форме и я вообще думаю, что вся борьба будет между этими двумя девушками. Олимпиада – это время «выстреливающих». Мы можем вспомнить Тару Липински, Сару Хьюз и даже нашу Юлию Липницкую – их победы были неожиданными.

– Этому есть объяснение?

– Олимпиада – это куда более сложный старт для тех, кто захватил лидерство до нее. Взять ту же Мишель Кван, которая выигрывала чемпионаты мира, но никак не могла добраться до олимпийского золота. Олимпийские игры даются легче тем, от кого изначально ничего не ждут. Но я надеюсь, что Женю это не коснется, буду особенным образом переживать за нее, потому что мы с ней работаем уже на протяжении почти трех лет.

– Груз побед и ожиданий не сказывается на Евгении?

– На тренировочном процессе никак не сказывается. Я думаю, что при выходе на старт это может сыграть свою роль. Безусловно, всегда проще идти вперед, когда от тебя никто ничего не ждет. Сейчас Жене приходится держать на своих плечах весь этот груз завышенных ожиданий, но если она через все это пройдет, то ее победа будет более весомой, нежели мимолетные вспышки, о которых я уже говорил. Это будет победа, переводящая победителя из разряда просто «чемпиона» в «чемпиона-легенду».

– Аделина Сотникова объявила о том, что пропустит сезон, хотя изначально собиралась поехать на Олимпиаду и готовилась под руководством Евгения Плющенко. Пропустив столько времени, она могла бы побороться за путевку на Игры?

– Шанс есть всегда. Аделина совсем молодая спортсменка, ей 21 год, конечно, она могла бы бороться. Я, например, не испытывал по этому поводу большого скепсиса. Я думал, что в тандеме двух амбиций: Евгения Плющенко, как тренера, и Аделины, как действующей фигуристки, которая снова в строю, мог возникнуть уникальный синтез. Впрочем, многое говорило против такого развития ситуации. Кто-то считал, что это пиар, который способствовал поднятию интереса к школе Евгения и самой Сотниковой. Это изначально была ситуация 50 на 50, так получилось, что вторые 50 перевесили. Я бы сейчас рекомендовал больше не разыгрывать эту карту – что, вот со следующего сезона обязательно… Просто молчи и катайся.