Павел Борщ: Михайлов – настоящий лидер сборной и один из лучших игроков мира!

Известный российский тренер Павел Борщ в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» подвел итоги выступления сборной России на групповом этапе проходящего в Польше чемпионата Европы по волейболу.

«ИГРА СБОРНОЙ МЕНЯ ПОРАДОВАЛА»

- На групповом этапе сборная России одержала три победы. Как оцените игру нашей команды?

- В принципе, игра нашей сборной лично меня порадовала, в том числе, ее качество и результат. Понятно, что это пока еще не наш максимум, но мы и не должны были его показывать на старте турнира. Я думаю, что от игры к игре мы должны будем прибавлять. Сейчас у нас два выходных дня, можно собраться с силами, проанализировать ошибки, наметить пути дальнейшей борьбы против конкретного соперника и двигаться дальше.

- Какие недочеты в игре нашей сборной вы можете отметить?

- Ошибки есть всегда – в любой игре, у каждой команды. В большей степени я бы акцентировал внимание на положительной динамике в игре сборной России, чем на каких-то недочетах. Ошибок у нас было гораздо меньше, чем положительных моментов, и результат это отражает. Сергей Гранкин очень неплохо взаимодействует с игроками первого темпа, и это дает результат в атаке. Очень здорово выглядит Максим Михайлов, - он настоящий лидер команды и подтверждает свой высочайший уровень одного из лучших игроков мира. Приятные впечатления оставляет Дмитрий Волков – молодой парень, который уверенно стоит в составе, держит прием, существенно прибавил на блоке, меньше ошибается и больше забивает в атаке. Все это в совокупности дает нам тот результат, который мы имеем.

- Егор Клюка восстановился после травмы и сыграл несколько сетов в игре с Испанией. У него есть потенциал игрока основного состава?

- Не надо забывать, что он был основным игроком сборной на Олимпийских играх. Конечно, травма никого не делает сильнее. После любого повреждения нужно время, чтобы адаптироваться, обрести былую форму и почувствовать уверенность. Егор как раз находится на этом пути. Я думаю, что ему должно хватить времени, чтобы набрать оптимальные кондиции и при необходимости помочь команде в дальнейшем.

- В матчах с Испанией и Словенией у нас было несколько напряженных концовок партий, в которых мы с трудом добывали победы. С чем это связано?

- Такие вещи всегда связаны с хорошей игрой соперника. Надо отдать должное командам, с которыми мы играли. Словенцы были очень хороши, но в концовках мы смогли их переиграть. Наши парни проявили характер и мастерство. То же самое было в матче против Испании. Мы проигрывали в третьей партии, допускаю, что в какой-то момент немного расслабились, а вышедшие на замену игроки не до конца почувствовали ритм игры, и это позволило сопернику навязать нам борьбу. Но в итоге все закончилось победой, и это радует больше всего.

- Сергей Шляпников использует усеченную ротацию. Может быть, стоило дать практику большему количеству игроков, что они вошли в этот турнир?

- С одной стороны, игрокам стоило дать практику, чтобы они почувствовали игру и на них можно было рассчитывать в дальнейшем. С другой, турнир не такой длинный, как те же Олимпийские игры или чемпионат мира. В случае, если мы дойдем до финала, у нас осталось три игры. При этом есть достаточное количество времени на восстановление – сутки между матчами и двое суток перед четвертьфиналом. В действиях Сергея Шляпникова есть логика – он дает притереться, сыграться, почувствовать себя командой тем игрокам, на которых он рассчитывает, и на которых выпадет основная нагрузка в самых ответственных матчах.

- Как вы оцените выход Александра Бутько на замену в матче против Испании?

- По-моему, у нас два высококлассных связующих и это хорошо для любой команды. Я считаю, что Александр проявил себя достойно. Он грамотно вел игру и тактически и технически, никаких претензий к нему быть не может.

«ДЕСЯТИМИНУТНАЯ ПАУЗА – ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВСЕХ»

- Сергей Шляпников задействует в играх двух либеро. Во время подготовки к ЧЕ травму получил Артем Зеленков и в составе его заменил Валентин Голубев. Он справляется со своими задачами?

- Если команда побеждает, то можно говорить о том, что все игроки, в той или иной степени, справляются с поставленными задачами. Думаю, что Голубев в этом плане не исключение.

- Чем обусловлен выбор тактики с двумя либеро?

- Очень часто бывает так, что один игрок лучше принимает, другой – играет в защите. Безусловно, есть люди калибра Алексея Вербова, которые и то и другое делают на высочайшем уровне. Сейчас в сборной России есть разделение на принимающего либеро и либеро, действующего в защите. В этом нет ничего удивительного – тренер дает возможность игрокам проявить свои сильные стороны.

- На этом турнире организаторы ввели десятиминутную паузу между вторым и третьим сетами. Командам приходится уходить с площадки, а потом проводить разминку с мячами. Это может стать проблемой для нашей сборной?

- Да, это проблема. Волейболисты выбиваются из игрового ритма, им приходится заново настраиваться и начинать матча практически с начала. Но, во-первых, с этим ничего нельзя сделать, а, во-вторых, все команды находятся в одинаковом положении, наши соперники имеют точно такую же паузу, как и сборная России.

- Сергей Шляпников задействует Максима Жигалова в качестве игрока для усиления подачи, и это дает результат. Можно ли ожидать, что в дальнейшем Жигалова будут использовать на этом турнире в качестве основного диагонального?

- Я думаю, что каждый игрок, находящийся в обойме сборной, может быть востребован. Каждый из них готов к своей роли. Для Максима эта роль расширена: помимо основных функций диагонального, он может выходить на двойную замену. Также у него есть козырь – выход для усиления подачи и это только плюс для игрока. Но Максим Михайлов пока не дает усомниться в себе, поэтому Жигалову предстоит помогать команде выходом на подачу или на двойную замену для усиления передней линии и действий на блоке или для того, чтобы поменять рисунок игры.

- В четвертьфинале соперником нашей команды станет победитель пары Польша - Словения. Предматчевые расклады говорят за то, что нам предстоит сыграть с хозяевами турнира. Как нужно действовать сборной России, чтобы пройти поляков?

- Во-первых, мы не знаем, будет ли это сборная Польши. Конечно, с большой долей вероятности, нам предстоит сыграть именно против этой команды. С одной стороны, поляки на данный момент не показывают содержательной игры на этом чемпионате Европы, как впрочем, и в сезоне вообще. Мировую лигу они тоже провели достаточно слабо. В то же время, это команда, которая при поддержке своих болельщиков, забивающих залы до отказа, может преобразиться. На матче со сборной России в Кракове совершенно точно будет аншлаг. Мы видели Польшу на чемпионате мира 2014 года, когда они стали чемпионами. Это была совершенно другая команда, потому что болельщики невероятным образом помогали своей сборной, становились седьмым и даже восьмым игроком на площадке. В таких обстоятельствах возможны сюрпризы. Но если брать чисто волейбольную составляющую, то поляки пока не впечатляют своей игрой.

- Может ли в решающий момент включиться фактор судейства?

- Сейчас это очень сложно сделать, потому что есть видеоповторы – они объективны и не могут быть предвзятыми. В теории, что-то такое может произойти, но, благодаря наличию повторов, роль судьи, который может помогать кому-то, сведена к минимуму.