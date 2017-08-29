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«Бургер Кинг», журналистика, бой с Мэйвезером? Что ждет Юлию Липницкую

Степан Охотников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Бургер Кинг», журналистика, бой с Мэйвезером? Что ждет Юлию Липницкую
Фото: «Советский спорт»

Новость о завершении карьеры российской фигуристкой вызвала массу откликов: кто-то отреагировал всерьез, кто-то решил попиариться.

Пик популярности олимпийской чемпионки Сочи в командном разряде пришелся на 2014 год. Интервью, светские и не очень светские приемы, протокольные мероприятия. Выдержать такой натиск было очень сложно. Особенно 15-летнему ребенку. После одного из приемов, на котором Юля оказалась в компании таких персонажей, как Барри Алибасов и Вилли Токарев, фигуристка заявила:

– Это был первый и, наверное, последний опыт. Такие мероприятия – не место для детей и спортсменов. А я все-таки пока еще ребенок. Я провела там не очень много времени и не всегда понимала, что происходит.

Тогда же некоторые компании стали использовать имя Липницкой для пиара. Например, один из девелоперов в Новой Москве подарил чемпионке квартиру, устроив пиар-кампанию и из объявления об этом, и из вручения ключей через три года.

То что Липницкая без спорта не пропадет, очевидно – фигуристы с таким именем очень хорошо зарабатывают на выступлениях в шоу. В России есть два крупных проекта – Ильи Авербуха и Евгения Плющенко. Последний уже готов предложить Юле контракт.

-- Хочу ее пригласить в свое шоу и хочу, чтобы она каталась в моей команде. Как в рамках шоу – «Снежный король» и «Щелкунчик», так и хотел пригласить ее на свой юбилей (мне в этом году 35 лет). Жизнь после окончания карьеры не заканчивается, надо дальше тренироваться, кататься. Посмотрим, согласится ли она. Нужно точное понимание по поводу ее здоровья, - цитирует Плющенко «Р-Спорт».

Наряду с серьезными откликами были и сомнительные. Например, от начальника управления пресс-службы и информации губернатора Челябинской области, предложившего Юле сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области. А также – предложения откровенно стебные, на грани добра и зла, рассчитанные на громкий резонанс.

«Уважаемая Юлия Вячеславовна! – говорится в письме к фигуристке директора по коммуникациям сети «Бургер Кинг».

Приглашаем Вас на работу в позиции директора по продукту «Чикен филе» в «Бургер Кинг». Компания уверена, вы максимально соответствуете ценностям нового бургера с диетической куриной грудкой.

В обязанности входит организация промо-мероприятий, в том числе с элементами фигурного катания. Также сотрудничество с фондами по борьбе с анорексией и ожирением.

Условия:

1. Трудоустройство по ТК.

2. Заработная плана выше рынка.

3. Опцион в вопперкоинах».

Звучит издевательски, даже если не знать, каких сил и страданий стоит Липницкой (да и большинству фигуристок) борьба с лишним весом.

Ждем развития событий. Быть может Флойд Мэйвезер-младший, который за деньги готов на все, предложит ей бой, и Юля обеспечит себя на всю жизнь.

Для уравнивания шансов, соперники могут драться на льду…

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