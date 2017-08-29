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А Артюхин-то неплох! Дебют мощного новичка обернулся для бело-голубых победой

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
А Артюхин-то неплох! Дебют мощного новичка обернулся для бело-голубых победой
Фото: «Советский спорт»

Подписав мощного форварда Евгения Артюхина динамовцы сразу добавили в силовых приемах. И одолели очень серьезного соперника из Хельсинки – 2:1 бул.

Ситуация в «Динамо» вновь тревожная. На старте сезона сразу семь игроков бело-голубых оказались в лазарете. И пятеро из них – нападающие! Причем, возвращаться в строй они начнут не раньше конца сентября. А, к примеру, Михаил Анисин и вовсе будет на больничном до ноября.

Клуб ведет переговоры с легионерами из Европы. И одновременно подписывает тех, кто еще свободен. Понятно, что выбор невелик. И вот в составе московского клуба аккурат перед матчем с «Йокеритом» появляется форвард-гренадер Евгений Артюхин.

Бело-голубая торсида в шоке! В КХЛ она с давних пор привыкла считать нападающего-тафгая своим лютым врагом.

Но можно понять и клуб, который отношение фанатов к игроку явно не учел. Форвардов не хватает – это раз. Ломать динамовцев при Артюхине и без него – две большие разницы. Это два.

Сам Евгений никаких проблем в своем переходе в «Динамо» не видит. И уже успел заявить публично, что «давно хотел играть именно за бело-голубых». Что для него большая честь выступать за «солидный клуб с огромными традициями, да еще и московский».

И я бы со своей стороны тоже заступился за Артюхина перед динамовскими болельщиками, которые сейчас утверждают, что форвард всегда «с особым удовольствием ломал игроков в динамовской форме».

Я много наблюдал за игрой Евгения и в сборной России, и в разных клубах. Так вот он действительно может соперника сломать. Но вот какая на сопернике при этом форма – ему без разницы. Да, он и динамовцев ломал – Ореховского, Яласваару... Но ничего личного тут нет и быть не могло.

Ну а к «Йокериту» сейчас тоже интерес особый! Ведь в его составе играет главное открытие августа –Эли Толванен, дебютировавший в КХЛ с хет-трика в ворота минчан.

Правда, мудрый эксперт «Советского спорта» Борис Майоров призвал не спешить записывать 18-летнего финна в звезды. А посмотреть, как он проявит себя в матчах с более мощными соперниками. И оказался прав.

В битве со СКА Эли отличиться не позволили. Но вот в Ярославле его опекали менее рьяно. И Толванен сразу записал на свой счет пару результативных передач.

Смогут ли динамовцы его остановить? А, может, это сделает конкретно Артюхин? В стартовых составах форварды оказались во-вторых пятерках. И на лед выходили друг против друга.

В матче динамовские фаны поразили меня мудростью. Какие страсти не бушевали накануне в интернете, когда Артюхин появился на льду с трибун в его адрес не слетело ни одного грубого слова, ни развернулось ни одного уничтожающего плакатика.

Не было, впрочем, и поддержки. Публика придирчиво наблюдала за новичком. И, надо признать, Евгений ее не разочаровал. Скажу больше, первый опасный момент у ворот «Йокерита» создал именно Артюхин. Который сперва точным пасом отправил в прорыв Подшендялова (третьим в этом звене сталКазионов). Затем сам сильно бросил по воротам.

В дальнейшем могучий дебютант «Динамо» также не подвел. Шайбу отдавал точно на клюшку, не терял. Ну разве что на жесткий контакт с соперниками не шел, явно опасаясь удалений, за которые его часто критикуют.

Гости, между тем, действовали на площадке первым номером, добротными позиционными атаками прижимая москвичей к воротам. Бело-голубые отвечали куда более редкими контратаками. В одной из которых 22-летний Владимир Брюквин и открыл счет. Этот гол «Динамо» во втором периоде логичным не назовешь, поскольку хозяева уступили в нем по броскам 2-12. Но отыграться гости смогли только в середине третьего периода. Да и то только после того, как шайба влетела в ворота Еременко после двух рикошетов по немыслимой траектории.

В итоге москвичи добыли победу только в серии буллитов. Но вот в мощи «Динамо» с Артюхиным выиграло у финнов более убедительно – 27-11 по силовым приемам!

Матч

Динамо - Йокерит - 2:1 Б. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Брюквин (Соловьёв), 36:50 (1:0). Анттила (Риссанен, Раутанен), 50:48 (1:1).

Победный буллит:

Подшендялов - 2:1.

Место и дата

29 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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