Турецкий гамбит Дьякова. Как россиянин играет в «Сивасспоре»

«Сивасспор» Виталия Дьякова стартовал в Суперлиге с одной победы и двух поражений. В последнем перед паузой матче клуб из центральной Анатолии встречался с фаворитом сезона «Галатасараем» на выезде. В какой форме Дьяков, и как о нем отзываются турецкие эксперты? В материале нашего автора.

Дьяков незаменимый игрок команды. В схеме с 4 защитниками играет левого центрального, в паре с шведом Бьярсмиром. По количеству выполненных передач после 3 туров россиянин абсолютный лидер «Сивасспора». Третий - по точности пасов. Но это нормально для игрока центра обороны, поэтому заострять на этом внимание не будем. А вот показатель выигранных единоборств оценить можно. Для игрока его позиции результат в 55% (59% в обороне) далеко не самый лучший. Но по перехватам Дьяков лучший в команде - 8 в среднем за 90 минут. И самый высокий на своей позиции, но несмотря на хорошие данные, он проигрывает половину верховых единоборств.

Возможно, лучший турецкий футбольный эксперт, экс-игрок «Фенера» и сборной, Рыдван Дильмен, в эфире программы «100% futbol» сразу после матча «Галатасарая» и «Сиваса» сказал следующее: «Дьяков неплохой защитник, но всё время бросается на мяч. Из-за чего его часто обыгрывают на замахе».

В качестве примера приведу несколько эпизодов из матча с «Галатасараем». Это был, безусловно, самый сложный тест в турецкой карьере Дьякова. Всю игру гостям приходилось играть под колоссальным давлением. Отсюда и ошибки. Одну из первых Дьяков допустил в самом начале, когда преследовал Гарри Родригеса и позволил ему себя обыграть. Лишь в поседний момент российский защитник попытался накрыть удар в падении, но не получилось. Спас гостей вратарь. Во втором тайме история повторилась. Быстроногий Родригес за счет скорости и техники дважды (в одном моменте) обыграл Дьякова, стелившегося в подкате. После чего навесил на Гомиса, а тот забил. Но гол был отменен из-за офсайда.

Аналогичная ситуация случилась в концовке. Встречая вышедшего на замену Озтекина, Дьяков купился на обманное движение, прыгнул, желая заблокировать прострел, и был отыгран. А соперник, оказавшись перед воротами, пробил. Ошибку Дьякова исправил вратарь. Единственный момент, когда привычка бросаться под мяч все-таки помогла заблокировать удар, случился перед финальным свистком. Озтекин бил из пределов штрафной - нога Дьякова предотвратила полет мяча в сторону ворот.

Практически все 90 минут наш защитник играл персонально с Бафетимби Гомисом, и в эпизоде с первым пропущенным мячом он проиграл ему борьбу в воздухе и позволил сделать голевую скидку.

В целом оборона «Сивасспора» играла высоко, за пределами штрафной, пытаясь поймать Гомиса в офсайдную ловушку. Полной неожиданностью для защиты стал момент, в котором Бельханда не стал ассистировать, а по центру попытался пролезть в штрафную напролом. И у него получилось обыграть 3 игроков, среди которых на линии последнего защитника был и Дьяков.

Игру Виталия назвать идеальной никак нельзя, но нужно сказать, что он пытается стать лидером. Постоянно что-то подсказывает, страхует партнеров и играет с большим желанием. Впрочем, это то, что всегда было при нем.