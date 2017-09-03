«Каприз? Он силовик, технарь и все подряд». Игроки ЦСКА о своем лидере
После матча его участники в целом остались довольны. Даже проигравшие.
- Этот матч был для тебя принципиальным? – в шутку допытывался модный блоггер у форварда ЦСКА Сергея Шумакова, одного из новичков армейцев, перешедших из «Сибири».
- Был, был, был. Спросите у Сорокина, – Шумаков показал в сторону вратаря Ильи Сорокина, оставшегося в запасе.
- Только без этого вопроса, - кажется, Сорокин, засушивший в предыдущем матче с «Авангардом» 20-й сухарь в КХЛ, готов был убежать из раздевалки.
- Как изменилась «Сибирь» после вашего ухода?
- Да вроде все на месте осталось. Система игры та же. Просто другие исполнители. Мне трудно ответить. Ведь я уже в другой команде.
- У вашей новой команды болельщиков меньше, чем у «Сибири», которую дома боготворят.
- Ничего страшного.
- Так для кого вы тогда играете? Если не для зрителей?
- Для себя. Для телезрителей, - нашелся, что ответить Шумаков. - Болельщиков нужно завоевать. Постараемся.
- Почему после трех голов в первом периоде сбавили обороты?
- Начали хорошо. Забили два большинства. А потом маленько расслабились.
- Беречь счет начали?
- Нет, но маленько расслабились.
- Вы опять восхитили пониманием с полуслова-полувзгляда с Кириллом Капризовым.
- Начали притираться друг к другу. Уже знаем, кто где когда окажется. Поэтому и получаются такие голы.
- В «Сибири» к вам в связку с Максимом Шалуновым ставили разных партнеров – технаря Владимира Бутузова, силовика Степана Санникова. С кем играть комфортнее?
- Вон Каприз сидит. Он у нас и силовик, и технарь и всё подряд.
- Ваш бывший одноклубник Иван Верещагин обещал в начале ноября устроить вам в Новосибирске теплый прием.
- Пусть. Будем настраиваться. Приедем, посмотрим.
- Агрессии со стороны болельщиков «Сибири» не заметили?
- Да вроде нет. Все нормально прошло.
- Максим, - обращаюсь к Максиму Шалунову. - Как удалось пробить сразу две стены – в лице лучшего защитника-блокировщика Федора Белякова и супервратаря Александра Салака?
- Да сквозь них шайба пролетела. Я так и хотел.
- Забить «Сибири» хотели особенно?
- Да на каждую игру выходишь с желанием забить. Принести пользу, победить.
- Команда одержала пять побед подряд. Набрали ход?
- Что? Ход? Давайте подождем с выводами, посмотрим.
На пресс-конференции солирует наставник гостей Павел Зубов.
- Когда мы одержали три победы подряд, все говорили – игры нет, а команде везет. Теперь же, когда игра стала проклевываться, удача отвернулась. Но дело не в фарте. А в концентрации. Мы пропустили три легких гола. Из-за потери концентрации. Во втором и третьем периоде собрались, начали играть смелее. И два периода закончили со счетом 1:0. Жаль, что не засчитали шайбу сразу после первого перерыва.
- Ее же Андрей Сигарёв забил коньком …
- Судьи смотрели, решали, им виднее…
- Не согласен, что после первого периоды мы стали играть на удержание счета, - считает главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. – Просто соперник действовал активнее, насытил среднюю зону, нам стало сложнее.