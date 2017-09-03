«Каприз? Он силовик, технарь и все подряд». Игроки ЦСКА о своем лидере

Кирилл Капризов

После матча его участники в целом остались довольны. Даже проигравшие.

- Этот матч был для тебя принципиальным? – в шутку допытывался модный блоггер у форварда ЦСКА Сергея Шумакова, одного из новичков армейцев, перешедших из «Сибири».

- Был, был, был. Спросите у Сорокина, – Шумаков показал в сторону вратаря Ильи Сорокина, оставшегося в запасе.

- Только без этого вопроса, - кажется, Сорокин, засушивший в предыдущем матче с «Авангардом» 20-й сухарь в КХЛ, готов был убежать из раздевалки.

- Как изменилась «Сибирь» после вашего ухода?

- Да вроде все на месте осталось. Система игры та же. Просто другие исполнители. Мне трудно ответить. Ведь я уже в другой команде.

- У вашей новой команды болельщиков меньше, чем у «Сибири», которую дома боготворят.

- Ничего страшного.

- Так для кого вы тогда играете? Если не для зрителей?

- Для себя. Для телезрителей, - нашелся, что ответить Шумаков. - Болельщиков нужно завоевать. Постараемся.

- Почему после трех голов в первом периоде сбавили обороты?

- Начали хорошо. Забили два большинства. А потом маленько расслабились.

- Беречь счет начали?

- Нет, но маленько расслабились.

- Вы опять восхитили пониманием с полуслова-полувзгляда с Кириллом Капризовым.

- Начали притираться друг к другу. Уже знаем, кто где когда окажется. Поэтому и получаются такие голы.

- В «Сибири» к вам в связку с Максимом Шалуновым ставили разных партнеров – технаря Владимира Бутузова, силовика Степана Санникова. С кем играть комфортнее?

- Вон Каприз сидит. Он у нас и силовик, и технарь и всё подряд.

- Ваш бывший одноклубник Иван Верещагин обещал в начале ноября устроить вам в Новосибирске теплый прием.

- Пусть. Будем настраиваться. Приедем, посмотрим.

- Агрессии со стороны болельщиков «Сибири» не заметили?

- Да вроде нет. Все нормально прошло.

- Максим, - обращаюсь к Максиму Шалунову. - Как удалось пробить сразу две стены – в лице лучшего защитника-блокировщика Федора Белякова и супервратаря Александра Салака?

- Да сквозь них шайба пролетела. Я так и хотел.

- Забить «Сибири» хотели особенно?

- Да на каждую игру выходишь с желанием забить. Принести пользу, победить.

- Команда одержала пять побед подряд. Набрали ход?

- Что? Ход? Давайте подождем с выводами, посмотрим.

На пресс-конференции солирует наставник гостей Павел Зубов.

- Когда мы одержали три победы подряд, все говорили – игры нет, а команде везет. Теперь же, когда игра стала проклевываться, удача отвернулась. Но дело не в фарте. А в концентрации. Мы пропустили три легких гола. Из-за потери концентрации. Во втором и третьем периоде собрались, начали играть смелее. И два периода закончили со счетом 1:0. Жаль, что не засчитали шайбу сразу после первого перерыва.

- Ее же Андрей Сигарёв забил коньком …

- Судьи смотрели, решали, им виднее…

- Не согласен, что после первого периоды мы стали играть на удержание счета, - считает главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. – Просто соперник действовал активнее, насытил среднюю зону, нам стало сложнее.