Михайлова воля. Россия выиграла дичайший финал у немцев и стала чемпионом Европы

Мы – чемпионы! Немцы повержены!

БЕЗ СЛАБЫХ МЕСТ

В день, когда вся страна переворачивала календари с Михаилом Шуфутинским, сборная России по волейболу билась за золото чемпионата Европы впервые с 2013 года. У нашей команды на этом турнире было все всерьез. Подопечные Сергея Шляпникова подошли к решающему матчу с потрясающими показателями и великолепной игрой – 15:0 по сетам после пяти встреч!

Команда Шляпникова снесла с площадки всех. Всерьез понервничать нас заставила лишь Словения в матче группового этапа. Все три партии нам пришлось выцарапывать в труднейших концовках, но этот стресс-тест пошел сборной России на пользу. В тот момент к игрокам окончательно пришло понимание, что это чемпионат Европы – здесь для слабых места нет, поэтому держать концентрацию необходимо с первых розыгрышей. Те же словенцы позднее были деклассированны нами в четвертьфинале.

Сергею Шляпникову и его помощникам удалось создать очень сбалансированную команду, в которой четко прорисовывались фигуры опытных лидеров: Гранкина, Михайлова, и Бережко, но при этом находилось место молодежному драйву и куражу, за который отвечали Волков, Власов, Клюка и Куркаев.

Тренерский штаб сборной смог решить проблемы с приемом. Этот компонент никогда не был нашей сильной стороной, но если в отдельно взятой игре мы с ним справлялись, то у соперника не было шансов. На этом чемпионате Европы блестяще себя проявили не только наши либеро Роман Мартынюк, но и доигровщики – все тот же Дмитрий Волков, ставший одним из лучших игроков сборной на турнире, и Юрий Бережко, которому явно пошла на пользу конкуренция с Егором Клюкой.

Юрий выдал абсолютно термоядерный матч против Словении в четвертьфинале, набрав кучу очков и обеспечив под 70% позитивного приема. А Волков просто растерзал бельгийцев в 1/2! По ходу турнира он набрал потрясающую форму, да и вообще этот сезон в сборной может перевести его из разряда талантливых в суперзвезды. Шляпников очень много работал с ним индивидуально, и Дмитрий правильно воспринимал советы тренера. Волков прибавил на блоке, стал разнообразнее атаковать, а ближе к финалу освоился в роли одного из лидеров сборной. В 22 года.

КТО ТВОЙ СОПЕРНИК?

Матч за золото против Германии должен был стать закреплением этих успехов. На противоположной стороне площадки – один из лучших диагональных мирового волейбола Георг Грозер. Для победы сборной России нужно было справиться, в первую очередь, именно с ним. В других позициях немцы вряд ли смогли бы доставить нам серьезные проблемы при условии, что наша команда сыграет также ответственно и дисциплинированно, как на протяжении всего турнира.

Но на старте матча немцы принялись нам помогать. Они теряли подачу, бездумно упирались в блок, а наши парни просто делали свое дело. Особенно усердствовал Волков, который сперва отловил в краю сетки блоком Грозера, а следом оформил парочку эйсов. Впрочем, отрыв в четыре очка, который сформировался за этот период, немцы в одночасье отыграли. Прихватили в защите сначала Михайлова, затем Бережко и нашли свои шансы в доигровке. Реакция Шляпникова последовала незамедлительно – тайм-аут и выход Клюки на площадку. Егор усилил блок, немцы несколько раз ошиблись в атаке, а потом на подачу вышел Максим Жигалов и помог сформировать комфортное преимущество в концовке партии. 25:19 – первый сет за нами.

Старт второго отрезка остался за немцами – 8:3. У команды Андреа Джани включился на полную мощь Грозер. Он нашел управу на блок Волкова и позже принялся выцеливать его своей мощной подачей. Прием нашей команды дал сбой первый раз за весь турнир, и это привело к локальной катастрофе. Мы остались без атаки, и уже в середине сета стало понятно, что нам не спастись. Не помог даже героический отрезок на подаче Клюки, в течение которого наша команда выиграла пять очков подряд, – 20:25 в пользу немцев.

И вот мы вспомнили, за счет чего немцы вошли в этот финал. Упорство, пахота и стальные нервы. В полуфинале они вернулись с 0:2 против сербов и передавили их на тай-брейке. У команды Джани крайне ограниченный арсенал, но и с ним они воевали вполне успешно. Тем более, лидеры то были в порядке. Грозер, Калиберда и Фромм удивительным образом собирались и выкручивались из сложнейших ситуаций в критически важные моменты.

Наша молодежь в какой-то момент поплыла под этим напором. Но на третий сет уверенности сборной России хватило, он остался за нами – 25:22. А вот в четвертой партии, когда немцы врубили блок и несколько раз закрыли нам верные направления, у некоторых ребят закружились головы. Волков и Мартынюк просели в приеме, а все тот же Грозер и Кампа безжалостно поливали с подачи. По аутам начал колотить Михайлов и в этот момент показалось: все, приплыли.

ВОЛЯ И РАЗУМ

Шляпников тасовал блокирующих, диагональных, проводил двойные замены, и благодаря этому нам оба раза удавалось затягивать концовки вдрызг проигранных партий. Да, с организованным блоком немцев мы вообще не справлялись. За четвертый сет они оформили пять «чехлов» и выиграли его 25:17.

И вот он – тай-брейк. Совершенно не наша стихия, казалось бы. Мы ведь вообще впервые на этом чемпионате партию проиграли в финале, не то, что в укороченной партии что-то решали. Да, в этой сборной есть игроки с опытом эпичных сражений, но за некоторых ребят было откровенно боязно. И вряд ли бы кто-то мог упрекнуть их в случае поражения.

Тай-брейк – это всегда время лидеров. Михайлов, которого немцы загнали в тень по ходу встречи, против Грозера, который к пятой партии единолично выиграл для своей команды целый сет! Начинаем мы с 2:0, работает блок, но потом не можем сняться с подачи Крика пять розыгрышей подряд. Нервы? Безусловно. И тут тайм-аут Шляпникова: «в атаке у них вариантов мало, будут играть на Грозера, он не станет рисковать против нашего организованного блока. Будет скатывать – ему ничего не остается. Давайте! Внимательно».

Тренер нашей сборной ошибся в одном. Георг рисковал против нашего блока – дважды искал руки, пытаясь пройти по высоте, и запустил мяч в аут. Кажется, это и стало переломным моментом. Следом наша команда просто зажглась. Михайлов забивает с быстрых передач Бутько, Волков закрывает Фромма. После свирепого первого темпа в исполнении Вольвича едва не лопнул мяч!

Немцы верят в себя, берут тайм-аут, а после этого Калиберда на заказ исполняет эйс! Но лишь для того, чтобы отсрочить неминуемое. Сборная России – чемпион Европы по волейболу спустя четыре года! Кто забил последний мяч? Максим Михайлов – 15:13! Это. Просто. Офигенно.