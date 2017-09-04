Почему дорогие билеты на хоккей?! Потому что ЦСКА скопировал цены у «Спартака»

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЦСКА

Прошлая заметка, посвященная тому, что на первый домашний матч сезона ЦСКА (против Омска) пришли только 3300 зрителей, вызвала очень большой резонанс среди болельщиков.

Второй домашний матч – против «Сибири» – 3763 зрителя. И мы продолжаем тему.



Когда я писал о том, что армейцам нужен новый стадион, конечно, я упустил из внимания главную проблему – цены на матчи ЦСКА были взвинчены. И вот зайдите на официальный сайт. Есть матч с «Югрой», где билеты стоят по 600 рублей. Но есть топ-матчи, как с московским «Динамо» – и тут уже надо заплатить по 2500 рублей на центральный сектор. А если под VIP-ложу, то и все 4000 рублей.

Слушайте, это ну очень дорого. Понятно, почему у великого ЦСКА нет аншлага.

Посмотрим цены на СКА – вот топ-матч против «Магнитки». Билеты на сектор посередине – за 1000 рублей. Да, есть за 2200-2500 тоже. Но купить недорого – это реально.

Билеты на матч «Спартак» – СКА через сайты-посредники – от 300 до 1900 рублей.

Я позвонил в ЦСКА. Не буду называть собеседника, но мне объяснили, что происходит в их клубе.

ЦСКА нанял новых маркетологов. Задача перед ними поставлена – быть модными, интересными, и чтобы билеты стали бы дефицитом.

Они составят бюджет, создадут стратегию на следующий год. Откроют новый магазин в ноябре – всякие кепки, свитера, атрибутика.

Будет новый ведущий. А еще ди-джей – плей-лист делает Паша Кореец (не знаю, кто это, но во время Олимпиады в Пхенчхане, если я туда поеду, можете называть так меня). У него там уже куча новых треков.

Будет еда – разнообразный фаст-фуд. Будет интересно, удобно.

На матч с «Сибирью», как мне сказали, было продано больше 4000 билетов. Но какие-то фанаты не пришли по абонементам, какие-то гости не выкупили квоту в свой сектор. А еще есть в старом дворце мертвые зоны, откуда ничего не видно. А еще пачку билетов нужно отдать випам.

«Почему такие дорогие билеты? Так мы взяли цены в среднем по Москве! – заявили мне в ЦСКА. – Посмотрите на «Спартак» и «Динамо». Вот только у спартаковцев, например, есть порочная практика. Они раздают билеты задаром. Например, по 100 билетов на каждое отделение Сбербанка. Но если это прекратится, то аудитория сразу сдуется».

– Вы видите? - мне говорят, – Сколько народу пришло на матч «Спартака».

Я так смотрю: – Вообще-то 7024 зрителя на игру с минским «Динамо». Это очень круто.

– А ты уверен, что было именно столько? – звучит подозрение в голосе.

Ну, эта тема избита. Я на нее не реагирую, потому что смотрю только на официальные данные.

– Занимайтесь приписками. Кто вам мешает это делать в ЦСКА?

– А мы не можем. У нас стоят считывающие устройства на вход, и мы строго отчитываемся. Поэтому у нас точная посещаемость.

…Еще я узнал, что билеты взлетели, когда наверху в ЦСКА спросили: «Почему цены не рыночные?»

Еще говорят, что и год назад, и сейчас продали одинаковое количество абонементов – по 1500.

Еще в ЦСКА уверены, что и за 500 рублей не будут ходить зрители, и за 4000 рублей, если им не создать хорошее шоу и развлечения. То есть уютный антураж.

Еще мне повторили, что это средняя цена по Москве. А проблема в олимпийском календаре КХЛ, где идут четыре матча за неделю. Понятно, что болельщик не тянет по деньгам.

Еще я узнал, что вся документация по новому стадиону ЦСКА в Мневниках уже собрана. Но строительство не началось, и займет оно от трех лет.

Еще мне сказали, что Ходынка – не вариант. Очень дорогая цена на аренду у хозяев – московских властей. И там есть несоответствия регламенту КХЛ. Вкладывать в чужой дворец свои деньги, чтобы заточить его под себя? Не вариант.

Напоследок – вопрос посещаемости находится на ежедневном контроле у руководства ЦСКА. Президент клуба Игорь Есмантович встречался с 30 активистами-болельщиками, ответив на их вопросы в том числе и по билетам.

Что дальше? С моей точки зрения, ситуация тупиковая. Впрочем, есть один выход – если КХЛ спустит указание сверху, чтобы посещаемость дворца в клубах была бы не ниже 80%. А тут много механизмов – снизить цены на билеты, раздавать их бесплатно, работать с болельщиками...

Думаете, такое указание КХЛ было бы глупым? А этот рейтинг из восьми пунктов, по которому команды выгоняют из лиги – что, очень умное решение? Но посмотрите, как все закрутились-завертелись. Стоит только ввести закон.

2. СЕМИН НАШЕЛ КЛУБ

Форвард Александр Семин, который дважды делал дубли в золотых финалах чемпионата мира (2008, 2012), а прошлый плей-офф провалил, набрав только 2 (0+2) очка в 18 матчах, все лето через агента искал себе новую команду.

Финансовые запросы были немаленькими, репутация у 33-летнего хоккеиста уже подмочена. Мол, не хватает ему страсти и стабильности. В итоге Семин не нашел команду, в базе eliteprospects.com его статус сейчас значится как «retired» (то есть «в отставке»).

Но оказалось, Александр начал тренироваться с красноярским «Соколом» (ВХЛ) и даже забросил шайбу в товарищеском матче против «Ермака» (4:2) – как я понял, в ворота известного аналитика КХЛ и голкипера Сергея Борисова.

«Игра изначально предполагала повышенный градус борьбы на льду, ну а участие в матче двукратного чемпиона мира Александра Семина придавало еще и легкий флеровый шарм», – написали на официальном сайте Ермака.

Семин живет в Красноярске, учится в Красноярске, а теперь играет в Красноярске. Где слово «деньги» в этой цепочке? Его нет. Но кажется, у Александра все хорошо. Во время локаута-2012 он уже провел четыре матча в ВХЛ. А будет там блистать, и в каком-нибудь клубе КХЛ возникнет дыра – его могут туда позвать по ходу сезона.

3. ЗАЩИТА «БАРЫСА»

Знаете, кто стал для меня одним из главных открытий этого сезона? 24-летний канадский защитник «Барыса» Даррен Диц, уже набравший 7 (3+4) очков в пяти матчах.

Ну очень хорош!

Играет в паре с Кевином Даллмэном, похож на него по манере. Был выбран «Монреалем» на драфте-2011 в пятом раунде. Провел 13 матчей в НХЛ в сезоне 2015-16, набрал 5 (1+4) очков. Но в клубе не прижился, помотался по низшим лигам. И вот теперь попал в КХЛ, сразу же громко заявив о себе.

Думаю, его и на Олимпиаду позовут.

Расстраивает одно. Кто сейчас – лучшие защитники КХЛ? Филип Ларсен и Патрик Херсли (Швеция), Даррен Диц и Мэт Робинсон (Канада), Кевин Даллмэн (Казахстан), Андрей Месарош (Словакия).

Из россиян отмечу Никиту Нестерова, Андрея Маркова, но в целом наши защитники пока не феерят. А Олимпиада – не за горами.