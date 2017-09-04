Квинси бесплатно? Без проблем! 13 игроков, которых можно подписать прямо сейчас

Форвард "Спартака" Квинси Промес не входит в этот список Фото: «Советский спорт»

Трансферное окно закрылось, но это не означает, что мы больше не увидим новичков в российских клубах до зимы. Ведь есть свободные агенты!

Трансферным окном ограничивается переход лишь тех футболистов, у которых есть действующие контракты со своими клубами. Игроки без контрактов, которых принято называть свободными агентами, еще на протяжении долгого времени могут подписывать соглашения с командами и попадать в их заявку. Таковы уж правила.

Мы решили слегка подсобить российским клубам и собрали чертову дюжину самых ярких свободных агентов на футбольном рынке.

Дмитрий Торбинский

Кто откажется от бронзового призера чемпионата Европы по футболу? Вопрос, который кажется риторическим, вдруг стал вполне себе реальным для Дмитрия Торбинского. Этим летом истек срок действия его контракта с «Краснодаром». За два месяца футболист пока так и не смог найти себе новый клуб.

Динияр Билялетдинов

То же самое, включая часть про «бронзового чемпиона Европы», касается и Динияра Билялетдинова. Его с казанским «Рубином» более не связывают никакие трудовые обязательства. Однако новое место работы 32-летний футболист себе пока так и не нашел.

Джо Ледли

Помните чемпионат Европы 2016 года? Да… Неприятные воспоминания. Тогда сборная России в группе разгромно проиграла великолепному Уэльсу, которому чуть ли не медали прочили. Так вот, центр поля у валлийцев тогда цементировал брутальный бородач Джо Ледли – футболист «Кристал Пэлас». Этим летом его контракт с английским клубом истек и он продолжает оставаться безработным. Не можешь победить – подпиши!

Ян Кирхофф

Два чемпионских звания и два Кубка Германии, Суперкубок УЕФА и даже Кубок клубного чемпионата мира – не такая уж и скромная коллекция для 26-летнего опорного полузащитника из Германии Ян Кирхоффа. Он долгое время принадлежал мюнхенской «Баварии» но в 2016 году присоединился к «Сандерленду». Теперь контракт Яна с англичанами истек и он мается без дела.

Матье Фламини

«Марсель», «Милан», «Арсенал»… Вот послужной список экс-игрока сборной Франции Матье Фламини. Теперь ему 33 года и он только недавно прекратил свои выступления за все тот же «Кристал Пэлас». Новый клуб француз пока так и не нашел, поэтому может стать лакомым кусочком для многих команд, несмотря на свой преклонный по футбольным меркам возраст. Хотя, прочитав последние слова Гекдениз Карадениз усмехнулся бы.

Веллитон

Он – дважды лучший бомбардир чемпионата России в составе московского «Спартака». И речь сейчас отнюдь не о романе Павлюченко. Бразилец Веллитон – еще один игрок без контракта на руках. Не так давно появились слухи, что им интересуется столичный «Локомотив», но железнодорожники по понятным причинам предпочли автора победного гола сборной Португалии на Евро-2016 – Эдера. Веллитон же все еще свободен.

Александр Гладкий

Можете представить, чтобы кто-то сейчас перешел из «Спартака» в ЦСКА, или наоборот? Примерно такой трюк, только на Украине, провернул в свое время Александр Гладкий, перейдя из донецкого «Шахтера» в состав киевского «Динамо». Этим летом контракт нападающего с киевлянами подошел к концу. Он до сих пор остается свободным агентом и готов рассматривать предложения.

Маруан Шамах

Еще семь лет назад этот нападающий оценивался в 15 миллионов евро и бесплатно бежал из «Бордо» в «Арсенал» - Маруан Шамах. С тех пор пресса игрока слегка подпортилась. Последние свои матчи футболист провел в составе «Кардиффа». Этим летом марокканец получил вольную и принялся искать новую команду. Пока так и не нашел.

Патрик Эберт

Помните немецкого полузащитника которого «Спартак» покупал из Испании – Патрика Эберта? В 2015 году он уехал в «Райо Вальекано». Еще два года спустя у него истек срок действия контракта и он вышел на рынок в статусе свободного агента. За это время он успел сыграть в 36-ти матчах, забить 6 голов и отдать 4 результативные передачи. Если кому-то нужен такой игрок – можно брать бесплатно.

Шейк Диабате

Нужен забивной нападающий? Можно бесплатно взять 29-летнего малийца Шейка Диабате: 50 голов в 127-ми матчах за «Бордо», 15 голов 30-ти поединках за свою национальную команду… Что еще нужно? Последним клубом Шейка был турецкий «Османлыспор». Теперь его можно подписать бесплатно.

Херсон Асеведо

Рассвет игры чилийского полузащитника Херсона Асеведо пришелся на то время, когда он выступал в российских клубах «Урале» и «Мордовии». Потом Херсон уехал в «Кайрат» и дальше – на родину в «Депортес Икике». Сыграв всего два матча за новый клуб, он дотянул до истечения срока контракта. Почему бы теперь не вернуться в Россию. Главное – бесплатно.

Роман Зозуля

Еще один «испанский» футболист в нашем списке – Роман Зозуля. С ним полгода назад произошла дикая история. Он перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано», болельщики которого устроили настоящие акции протеста против игрока. В итоге мадридской команде пришлось отказаться от трансфера, но играть за свой предыдущий клуб нападающему не позволили правила – заявочный период тогда уже истек и окно закрылось. С тех пор он оставался без игровой практики. Теперь Зозуля расторг контракт с «Бетисом» и может присоединиться к любой команде. Хотя, вряд ли его новым клубом будет кто-то из РФПЛ.

Квинси Овусу-Абейе

Хотите Квинси? Бесплатно. Получите! Да, Квинси. Да, родился в Голландии. Да, играет атакующего футболиста. Да, может сыграть и слева, и справа, и по центру. Да, играл в «Спартаке». Вот только речь идет не о Промесе, а об игроке, которого «Спартак» в 2006 году приобретал у лондонского «Арсенала» - Квинси Овусу-Абейе. С тех пор он сменил уже много клубов. Последним был голландский «НЕК». Теперь Квинси – свободный агент…

