Павел Борщ: Эта победа была как воздух нужна российскому волейболу!

Спортивный директор ВК «Зенит» Санкт-Петербург Павел Борщ в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» подвел итоги триумфального для сборной России чемпионата Европы.

«НЕМЦЫ ПО ПРАВУ БЫЛИ В ФИНАЛЕ»

- Какие впечатления у вас оставил финал чемпионата Европы и выступление нашей сборной?

- Хочу сказать, что финал удался. Скептики, которые утверждали, что мы пройдемся катком по команде Германии, оказались неправы. Немцы дали нам настоящий бой, финал был захватывающим, интересным и очень красивым!

- При этом сборная России очень уверенно начала игру, а потом случился спад. В чем причина?

- Я уже много раз говорил и еще повторю: против тебя всегда играет соперник. Так вот, команда Германии сыграла очень хорошо и, в первую очередь, хотелось бы отметить Георга Грозера, который показал феерическую игру. Немцы выиграли два сета во многом благодаря его великолепным действиям. Подачи, атаки, блок, защита – он играл как настоящий лидер, тащил за собой команду, ну а остальные присоединились к нему. Поэтому сложности, которые у нас возникли по ходу игры, я связываю не с какими-то неуверенными действиями волейболистов сборной России, а с отличной игрой команды Германии, которая преобразилась с приходом нового тренера. Их состав пополнили новые игроки, в частности молодой центральный блокирующий Тобиас Крик, который смотрелся очень прилично, забивал все, что можно и нельзя первым темпом, здорово блокировал. Я считаю, что команда Германии достойно провела турнир и полностью заслужила выход в финал.

- Тренер Андреа Джани на втором подряд чемпионате Европы выводит свою команду в финал. В 2015 году – с командой Словении, в этот раз с немцами. Можно ли сказать, что теперь на него обратят внимание российские клубы. и он скоро окажется в нашем чемпионате?

- Мне сложно судить. Надо спрашивать у клубов – захотят ли они видеть Джани в качестве главного тренера. Безусловно, то, что он показывает такой результат на протяжении двух чемпионатов Европы подряд, доказывает, что он неординарный тренер, умеющий за короткое время построить команду, внести изменения в стиль ее игры, что и продемонстрировал итальянец со сборной Германии. Конечно, этот специалист достоин всяческих похвал и комплиментов.

- Нашей сборной было очень тяжело бороться с организованным блоком немцев. Это плоды работы Джани или все-таки индивидуальные качества игроков?

- Германия всегда славилась очень хорошим блокированием. Все игроки в этой команде атлетичные, поэтому их успешные действия на блоке не стали для меня откровением. Другое дело, что они серьезно перестроились в защите – стали играть значительно чище и грамотно действовать позиционно – все их игроки находились там, где нужно, благодаря чему поднимали огромное количество мячей, будь то прямые атаки или удары, смягченные блоком. Они очень здорово действовали в подстраховке, дорожили мячом, и все это доставило нам серьезные трудности.

«ШЛЯПНИКОВ СДЕЛАЛ ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

- На протяжении всего турнира наша команда справлялась с приемом, а в финале мы ощутимо просели в этом компоненте. Это подача немцев такая сильная или мы где-то психологически не справились?

- Я думаю, что в больше степени это все-таки подача Германии. То, как подавал Грозер, вообще принять нельзя, если мяч летит в площадку. И вообще вся тактика немцев была построена на риске на подаче. Благодаря этому практически все их игроки имели эйсы. Так что, в первую очередь, это мощная подача Германии и только потом какая-то неуверенность наших принимающих.

- Сергей Шляпников весь матч корректировал игру заменами. Как вы оцените действия нашего тренерского штаба?

- На мой взгляд, наш тренерский штаб сделал максимум для того, чтобы команда выиграла. Во-первых, мне, например, неизвестна ситуация с Юрием Бережко. Был ли он до конца здоров? До этого Юрий получил микротравму, но как он себя чувствовал в финале, мы не знаем. Во-вторых, нам нужно было закрывать Грозера, а сделать этом можно было только с помощью высокого игрока на краю сетки, которым является Егор Клюка. Этим я и объясняю замены Юрия на Егора. Что касается, выходов Максима Жигалова на подачу, то он весь турнир великолепно себя проявлял в этом компоненте – всегда либо затруднял, либо выполнял эйсы. В этом плане тоже все отлично.

Ну и, конечно, замена Сергея Гранкина на Александра Бутько, я думаю, сыграла решающую роль. Саша вышел и стабилизировал игру. Дал необходимое качество передачи. Да, может быть, они были так хорошо скрыты, но то, что они стали более предсказуемыми и надежными для наших нападающих, это очевидно. Именно с этим я связываю отличные действия Максима Михайлова в пятой партии. Максиму нужна была хорошая, качественная передача, которую Бутько смог обеспечить. Гранкин провел потрясающий турнир, но в решающей игре вышел Александр и сделал все, чтобы обеспечить победу. То, что в нашей команде два равноценных связующих, сыграло одну из ключевых ролей в итоговом триумфе сборной России.

- То есть не самое уверенное выступление Михайлова по ходу матча и его преображение в пятой партии связано с заменой связующего?

- Да, в той ситуации, когда на алтарь турнира положено все, Максиму нужно более надежно сыграть. Поначалу Михайлов действительно не мог себя найти, при этом я не могу сказать, что все передачи были плохими, какие-то мячи он не забивал, потому что долго вкатывался в игру. Но, на мой взгляд, выход Бутько предопределил то, что Максим в решающий момент заработал так, как должен MVP турнира и лидер сборной России. Все это Михайлов показал в конце, а вот Грозер все свои патроны расстрелял в начале – две неудачные атаки в его исполнении при счете 5:2 в пользу Германии позволили нам сравнять счет и в дальнейшем одержать победу.

- Сергей Шляпников задействовал в финале троих центральных блокирующих. Как оцените выступление Вольвича, Куркаева и Власова?

- Очень неплохо. Немножечко не справились с первым темпом, все-таки центральные блокирующие немцев много нам назабивали. Но я думаю, что основное внимание в обороне мы уделяли Грозеру и где-то упускали центральных, давали им возможность забить в ущерб общей картине, но в конце концов их лидера мы смогли остановить.

«ВОЛКОВ ПРОВЕЛ ПРЕВОСХОДНЫЙ ТУРНИР»

- Дмитрий Волков провел потрясающий турнир, прибавляет буквально во всем. Можно ли сказать, что он уже выходит на уровень суперигрока, как тот же Михайлов, например?

- Этот турнир Дмитрий действительно провел превосходно. Причем он был лидером не в какой-то конкретной игре, а во всех матчах. Волков был хорош не только в каком-то определенном элементе игры – он отличался по всем параметрам и только со знаком «плюс». Такой прогресс игрока вызывает очень большое уважение, и если Дмитрий сможет удержать этот уровень в ближайшее время, например, в стартующем чемпионате России и в следующих матчах за сборную, тогда можно будет четко с уверенностью сказать, что у нас появился большой игрок.

- Существует мнение, что своей манерой игры он напоминает Сергея Тетюхина.

- Да, есть люди, которые проводят эту параллель. Я бы не хотел говорить об этом, но если вы спрашиваете… Во-первых, то, что они жили в одном номере на Олимпиаде, сказалось на понимании волейбола Дмитрия и ощущении себя на площадке. Ну и по своим модельным характеристикам они очень похожи – принимающие игроки, атакующие с быстрых передач, подающие силовую подачу. Единственное, в чем Волков уже превосходит Сергея Тетюхина – это игра на блоке. Здесь, конечно, Дмитрий всех удивил – с краю поставил столько «чехлов»! В нашей сборной всегда были люди, которые умели блокировать в этой позиции, но чтобы столько! И при этом очень серьезных людей Волков останавливал «в ноги».

А на счет Тетюхина, то я бы никого не сравнивал с Сергеем. Это отдельная страница нашего волейбола. Я бы вообще вывел номер Тетюхина из обращения в национальной команде, потому что это легенда и выдающийся, ни с кем не сравнимый игрок.

- Когда я был со сборной на этапе Мировой лиги в Польше, заметил, что Сергей Шляпников очень много работает с игроками индивидуально, в том числе и с Волковым. Можно ли сказать, что прогресс наших молодых игроков – плоды этой работы?

- Я думаю, что да. Существует два разных подхода. Я могу предположить, что тот же Джани со своими игроками не работает в индивидуальном порядке. Итальянец лепит команду из готовых волейболистов, которые у него есть в наличии. Сергей Константинович по своему опыту работы с молодежными командами понимает, что индивидуальная работа необходима. Молодых игроков сначала нужно научить, а потом уже делать из них команду. Я думаю, что это дает свои плоды и это просто необходимо, когда в команде много молодых, прогрессирующих ребят, которым есть чему научиться.

Просто многие тренеры сборных говорят: «так у меня ж времени нет их учить! Мне за короткое время нужно слепить команду». Вот когда тренеру удается и командные взаимодействия наладить, и проводить индивидуальную работу, я думаю, что это как раз тот русский путь, который отличается от подхода иностранных специалистов.

- Можно ли сказать, что эта победа подвела черту под длительным периодом неудач для нашей сборной?

- Эта победа действительно очень важна. Она была как воздух нужна российскому волейболу и нашей сборной. Потому что за долгое время без титулов был немножечко утрачен победных дух, хотя все у нас было: и исполнители, и возможности. Не было только побед. Тем ребятам, которые уже имели победный опыт, этот триумф возвращает веру в себя, а тем, кто в национальной команде совсем недавно, дает ту самую веру. Если мы будем также профессионально относиться к волейболу, как это было на чемпионате Европы, мы можем обыгрывать любую команду.