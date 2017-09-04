Илья Ковальчук: Первый раз меня на «Спартаке» не освистали!

После битвы спартаковцев с армейцами обозреватель «Советского спорта» поговорил с героем матча и лучшим снайпером КХЛ Ильей Ковальчуком.

СКА после уверенной победы над «Спартаком» поразил…профессионализмом. После матча в раздевалку спустилось руководство клуба – поздравить армейцев с крупной и «сухой победой». А затем они высыпали в фойе перед раздевалкой для заминки. Занимались, кто чем. Но вот, к примеру, Никита Гусев приседал со штангой. Словно и не было за спиной трех периодов. А к микрофонам и камерам в это время спешил автор дубля в ворота «Спартака» Илья Ковальчук…

- Сегодня мне было очень приятно играть в Москве, - заявил Ковальчук. – Ведь раньше, когда мы играли со «Спартаком», меня всегда освистывали. А сегодня – наоборот. Зрители даже хлопали, когда я забивал. Это было здорово.

- Как думаете, с чем связана такая перемена настроения у фанатов красно-белых?

- Вот уж не знаю! Это надо у них спросить. Но мы же стараемся играть для зрителей. И тут уж не важно – кто за кого болеет. Игра-то красивая была.

- А с чем связана ваша результативность – уже семь шайб с начала сезона?

- Да нет тут ничего выдающегося. Вспомните прошлые года – все тоже самое было. Ничего сверхъестественного со мной не произошло. Мы играем, побеждаем. Вот, что самое главное.

- Раньше у вас передач было больше, сейчас – голов.

- Да погодите, шестая игра только. Будут и передачи.

- У кого бросок мощнее – у вас или у Херсли?

- Конечно, у Патрика. Он сетки на воротах рвет. У меня такого никогда не было.

- Как Барабанов вписался в ваше звено?

- Да они оба здорово играют, очень много черновой пработы делают. Что Барабан, что Плот (Сергей Плотников. – Прим. ред.). Мне с обоими нравится играть.

- Оцените дебютные матчи самого молодого игрока СКА – Андрея Алтыбармакяна.

- Молодец парень. Старается, бьется. Доказывает, что не просто так попал в состав. Дай Бог, скоро забьет. Поздравим его с перовой шайбой.

- После вашей очередной крупной победы болельщики наверняка опять скажут – «Спартак» никакой, СКА его запросто вынес. Не вредят ли имиджу лиги матчи команд столь разных по классу?

- Все команды разные. Одни сильнее, другие послабее. Но «Спартак» перед этим матчем шел на четвертом месте в конференции! Просто у них седьмой матч через день, долгая поездка была. Понятно, что ребята подустали. А у нас перерыв был перед выездом. Думаю, это тоже сказалось на результате. Но «Спартак» старался. У них молодая хорошая команда и отличный тренерский штаб. Уверен, что в плей-офф красно-белые точно выйдут.

- Футболисты «Зенита» сейчас сравнивают СКА с мадридским «Реалом». А вы бы свою команду с кем сравнили?

- СКА – это…СКА! Многие этого не видят. Но на самом деле мы очень много тренируемся и тщательно готовимся к каждому поединку. Каждого соперника досконально изучаем, очень много видео смотрим. Наши победы не приходят просто так. Это результат долгой и кропотливой работы.