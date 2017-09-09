Олег Знарок попросил соперников не выкладываться против СКА? Что-о?!

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. МОЩНЫЙ «БАРЫС»

«Барыс» заслуженно идет сейчас первым в Восточной конференции. Эта команда и по игре лучшая. Кто может перебить Казахстан? «Автомобилист» и «Куньлунь», думаю, скоро просядут. «Ак Барс» слишком скучен и нестабилен. «Магнитка» и «Авангард» пока ищут себя, а «Салават Юлаев» еще не совсем нестабилен.

Зато у «Барыса» есть фантастическое первое звено: защитники Даррен Диц, Кевин Даллмэн, форварды Найджел Доус, Линден Вей, Мэттью Фрэттин. Есть хороший вратарь Хенрик Карлссон, то есть наведен порядок на последнем рубеже (раньше для «Барыса» это было проблемой). Евгений Корешков пока идет на звание лучшего тренера года. Это реально открытие.

А капитан Доус настолько прекрасен, что забил 10 голов в последних пяти матчах. Это при том, что его бывшие партнеры по знаменитой тройке уже ушли из команды – Брэндон Боченски завершил карьеру, а Дастин Бойд перешел в московское «Динамо», где не слишком хорош.

Если бы плей-офф Кубка Гагарина стартовал завтра, я бы дал прогноз на финал СКА – «Барыс». Причем легко мог бы представить, что Казахстан победил бы Питер. А почему нет? Учтите еще, что казахи не попали на Олимпиаду, а у команды Знарка много физических и моральных сил уйдет на Пхенчхан. В общем, развязка в этом сезоне будет интригующая.

2. ВЗЛЕТ ШИРОКОВА

Еще один герой на старте сезона – Сергей Широков, который сейчас сделал хет-трик с «Северсталью». Если Доус сейчас – лучший бомбардир КХЛ (10+3), то Широков идет на втором месте (8+3=11).

Чем объяснить его взлет? Ведь в прошлом сезоне Широков набрал 23 (11+12) очка в 42 матчах. При этом игровое время у него не возросло, а наоборот уменьшилось – с 14:59 до 14:13 минут.

Во-первых, скажем прямо, Широкову жутко везет. У него сейчас процент реализации – 50%. То есть 16 бросков – 8 голов. Как говорят о вилке, два удара – восемь дырок. Так не может быть всегда.

Во-вторых, в НХЛ уехали Вадим Шипачев и Евгений Дадонов. Кто-то из СКА должен был сделать шаг вперед. При этом Сергей получает шансы в спецбригадах и использует их – три реализованных большинства, одно забитое меньшинство.

В-третьих, и это мы видим отчетливо, Широков очень хочет попасть на Олимпиаду. Ну очень хочет попасть! Удачи – конечно, такого форварда надо брать.

И еще ремарка – интересно сказал Олег Знарок: «Все думают, что обыграл СКА – и все получилось. Я бы посоветовал соперникам относиться к нам немного проще. Ведь выложившись в матчах с нами, они потом легко уступают следующему сопернику».

Нормально, да? И это после разгрома «Северстали» (7:2). Если бы Череповец не выкладывался, то было бы вообще 15:0. И так все идет к тому, что СКА может выиграть все 56 матчей в чемпионате. Хотя нет – ведь Питер еще не встречался с «Барысом».

3. МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ

В центральном матче дня ЦСКА победил московское «Динамо» (3:1), причем перебросал соперника с сумасшедшим счетом 48-13.

Можно ли сказать, что на площадке была одна команда? Вряд ли. «Динамо» до этого одержало пять побед подряд, было на ходу. Вплоть до 49-й минуты держался счет 1:1, а вратарь бело-голубых Иван Бочаров крутился как белка в колесе.

Но потом забил Ничушкин, за ним – Капризов, и вся интрига была убита.

Отмечу, что ЦСКА установил свой рекорд посещаемости в этом сезоне – 4229 зрителей. Правда, тут как стакан наполовину полон или пуст. Нужно еще посмотреть, сколько из этой аудитории пришлось на долю фанатов московского «Динамо». Но в целом на почти заполненный стадион ЦСКА было приятно смотреть. Всегда бы так!