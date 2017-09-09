В стиле Бердыева. Как «Спартак» обыграл «Рубин»

«Спартак» с минимальным счетом победил «Рубин» и переместился на восьмое место в турнирной таблице.

ЭФФЕКТ СБОРНЫХ

Одни команды с сожалением встречают перерыв в чемпионате на матчи сборных, другие же с нетерпением ждет этого момента, чтобы во время паузы выбраться из кризиса, восстановиться эмоционально, поработать над ошибками, да и сыграться в конце концов. В этом году и «Спартак», и «Рубин» относятся ко второй категории. По разным причинам.

Пауза в чемпионате точно не навредила московскому клубу, который в последнем туре перед перерывом не смог победить «СКА-Хабаровск», пробив по воротам более 20 раз. У Массимо Карреры и футболистов было время, чтобы провести работу над ошибками, забыть о неудачном старте сезона и начать осенний отрезок с новыми силами.

К Лиге чемпионов «Спартаку» так и не удалось мощно усилиться, был приобретен лишь неизвестный российской публике нападающий Педро Роша. Бразилец умеет играть на любой позиции в атаке. Ну а главная рекомендация игроку – он знаком Курбану Бердыеву, специалисту по превращению ноунеймов в звезд чемпионата. Зе Луиша, похоже, накрывает волна травм, так что Роша пригодится прямо здесь и сейчас.

Что же касается «Рубина», команда после этого двухнедельного перерыва заметно лучше стала действовать в обороне. В клуб вернулся самый надежный защитник чемпионата Сесар Навас и составил трио с Сигурдссоном и Гранатом.

До матча Каррера говорил, что главным козырем «Рубина» является Бердыев. И что забить сопернику можно лишь одним способом – быстро водить мяч по полю и находить свободные зоны. В первом тайме задумки «Спартака» не сработали. Команда играла не быстро, и четко выстроенная оборона Бердыева действовала без сбоев. Более того, «Спартаку» повезло, что команда не осталась в меньшинстве уже в начале игры. Попов пошел прямой ногой в Канунникова, чудом не травмировал. Арбитр полузащитника пожалел и показал желтую карточку. Хотя имел основания удалить Попова.

Примерно тогда же, в середине первого тайма болельщики красно-белых стали предъявлять претензии игрокам «Рубина», которые слишком долго лежали на поле. Повторение матча казанцев с ЦСКА? Там «Рубин» легко убил время в концовке, и заработал три очка. Но вряд ли бы стал тянуть время спустя всего 20-25 минут после начала встречи.

«РУБИН» В РОЛИ «МАРИБОРА»

Нет, речь не о сходстве команд. «Рубин» и без ушедших легионеров силён и уж точно лучше словенского клуба. Речь о том, что именно казанцы, не раз игравшие в еврокубках, команда крепкая и опытная, становится проверкой для «Спартака» перед стартом в Лиге чемпионов. Команды Бердыева, как говорил сам Массимо Каррера, всегда трудные соперники. По первому тайму казалось, что обыграть этого трудного соперника мешает и отсутствие нормального форварда. Без Зе Луиша, короля воздуха, «Спартак» почти не цеплялся за мячи. У его сменщика Луиса Адриано это выходило редко и почти бесполезно.

Зато «Спартаку» удалось удивить «Рубин» прямо на старте второго тайма. После передачи Глушакова Промес обыграл защитника и пробил Рыжикова. Голландец сам себе сделал подарок – матч против «Рубина» стал для него сотым в составе «Спартака», а гол – 50-м.

ВИДЕО ГОЛА

После этой атаки хозяева ожили. По схожей схеме в штрафную ворвался Луис Адриано, пробил в дальний угол, но мяч проскакал рядом со штангой. Последовала еще одна неудачная атака, и энтузиазм спартаковцев несколько иссяк. Кураж поддерживал только Промес, задавал темп атаке и в одиночку продирался сквозь строй защитников. Тут бы посмотреть в деле Рошу, но Массимо Каррера предпочел выпустить нападающего только в самой концовке. В дебютной игре бразилец успел лишь погонять Рыжикова – вратарь «Рубина» пытаясь сохранить мяч, чуть не добежал до середины поля.

«Спартак» сумел сохранить победный счет, победив в стиле команд Курбана Бердыева. Тест перед Лигой чемпионов пройден, пусть и не так уверенно, как наверняка хотелось игрокам и Массимо Каррере.