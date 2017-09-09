В стиле Бердыева. Как «Спартак» обыграл «Рубин»
«Спартак» с минимальным счетом победил «Рубин» и переместился на восьмое место в турнирной таблице.
Матч
Голы
Промес 48 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников
Предупреждения:
Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
ЭФФЕКТ СБОРНЫХ
Одни команды с
сожалением встречают перерыв в чемпионате на матчи сборных, другие же с
нетерпением ждет этого момента, чтобы во время паузы выбраться из кризиса,
восстановиться эмоционально, поработать над ошибками, да и сыграться в конце
концов. В этом году и «Спартак», и «Рубин» относятся ко второй
категории. По разным причинам.
Пауза
в чемпионате точно не навредила московскому клубу, который в последнем туре
перед перерывом не смог победить «СКА-Хабаровск», пробив по воротам более 20
раз. У Массимо Карреры и футболистов было время, чтобы провести работу над
ошибками, забыть о неудачном старте сезона и начать осенний отрезок с новыми
силами.
К
Лиге чемпионов «Спартаку» так и не удалось мощно усилиться, был приобретен лишь
неизвестный российской публике нападающий Педро Роша. Бразилец умеет играть на
любой позиции в атаке. Ну а главная рекомендация игроку – он знаком Курбану
Бердыеву, специалисту по превращению ноунеймов в звезд чемпионата. Зе Луиша,
похоже, накрывает волна травм, так что Роша пригодится прямо здесь и сейчас.
Что
же касается «Рубина», команда после этого двухнедельного перерыва заметно лучше
стала действовать в обороне. В клуб вернулся самый надежный защитник чемпионата
Сесар Навас и составил трио с Сигурдссоном и Гранатом.
До
матча Каррера говорил, что главным козырем «Рубина» является Бердыев. И что
забить сопернику можно лишь одним способом – быстро водить мяч по полю и
находить свободные зоны. В первом тайме задумки «Спартака» не сработали.
Команда играла не быстро, и четко
выстроенная оборона Бердыева действовала без сбоев. Более того, «Спартаку»
повезло, что команда не осталась в меньшинстве уже в начале игры. Попов пошел
прямой ногой в Канунникова, чудом не травмировал. Арбитр полузащитника пожалел
и показал желтую карточку. Хотя имел основания удалить Попова.
Примерно
тогда же, в середине первого тайма болельщики красно-белых стали предъявлять
претензии игрокам «Рубина», которые слишком долго лежали на поле. Повторение
матча казанцев с ЦСКА? Там «Рубин» легко убил время в концовке, и заработал три
очка. Но вряд ли бы стал тянуть время спустя всего 20-25 минут после начала
встречи.
«РУБИН» В РОЛИ «МАРИБОРА»
Нет,
речь не о сходстве команд. «Рубин» и без ушедших легионеров силён и уж точно
лучше словенского клуба. Речь о том, что именно казанцы, не раз игравшие в
еврокубках, команда крепкая и опытная, становится проверкой для «Спартака»
перед стартом в Лиге чемпионов. Команды Бердыева, как говорил сам Массимо
Каррера, всегда трудные соперники. По первому тайму казалось, что обыграть
этого трудного соперника мешает и отсутствие нормального форварда. Без Зе Луиша,
короля воздуха, «Спартак» почти не цеплялся за мячи. У его сменщика Луиса
Адриано это выходило редко и почти бесполезно.
Зато «Спартаку» удалось удивить «Рубин» прямо на старте второго тайма. После передачи Глушакова Промес обыграл защитника и пробил Рыжикова. Голландец сам себе сделал подарок – матч против «Рубина» стал для него сотым в составе «Спартака», а гол – 50-м.
После
этой атаки хозяева ожили. По схожей схеме в штрафную ворвался Луис Адриано,
пробил в дальний угол, но мяч проскакал рядом со штангой. Последовала еще одна
неудачная атака, и энтузиазм спартаковцев несколько иссяк. Кураж поддерживал
только Промес, задавал темп атаке и в одиночку продирался сквозь строй
защитников. Тут бы посмотреть в деле Рошу, но Массимо Каррера предпочел
выпустить нападающего только в самой концовке. В дебютной игре бразилец успел
лишь погонять Рыжикова – вратарь «Рубина» пытаясь сохранить мяч, чуть не
добежал до середины поля.
«Спартак»
сумел сохранить победный счет, победив в стиле команд Курбана Бердыева. Тест
перед Лигой чемпионов пройден, пусть и не так уверенно, как наверняка хотелось игрокам
и Массимо Каррере.