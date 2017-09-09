Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно2 : 2Анжи
Футбол  Ростов2 : 2Арсенал Тула
Футбол  Спартак1 : 0Рубин
Футбол  Манчестер Сити5 : 0Ливерпуль
Футбол  Лестер Сити1 : 2Челси
Баскетбол  Литва23 : 28Греция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В стиле Бердыева. Как «Спартак» обыграл «Рубин»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» – «Рубин»
«Спартак» – «Рубин»Фото: «Советский спорт»

«Спартак» с минимальным счетом победил «Рубин» и переместился на восьмое место в турнирной таблице.

Матч

Спартак - Рубин - 1:0 (0:0)

Голы

Промес 48 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Пашалич, 75), Адриано (Роша, 88)

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Навас, Бауэр, Сигурдссон (Сорокин, 69), Карадениз, Цакташ (Сонг, 76), Оздоев (Лестьенн, 70), Мвила, Канунников

Предупреждения:

Промес, 17; Попов, 20; Ещенко, 39; Кутепов, 72 - Сигурдссон, 33

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 сентября 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

ЭФФЕКТ СБОРНЫХ

Одни команды с сожалением встречают перерыв в чемпионате на матчи сборных, другие же с нетерпением ждет этого момента, чтобы во время паузы выбраться из кризиса, восстановиться эмоционально, поработать над ошибками, да и сыграться в конце концов. В этом году и «Спартак», и «Рубин» относятся ко второй категории. По разным причинам. 

Пауза в чемпионате точно не навредила московскому клубу, который в последнем туре перед перерывом не смог победить «СКА-Хабаровск», пробив по воротам более 20 раз. У Массимо Карреры и футболистов было время, чтобы провести работу над ошибками, забыть о неудачном старте сезона и начать осенний отрезок с новыми силами.

К Лиге чемпионов «Спартаку» так и не удалось мощно усилиться, был приобретен лишь неизвестный российской публике нападающий Педро Роша. Бразилец умеет играть на любой позиции в атаке. Ну а главная рекомендация игроку – он знаком Курбану Бердыеву, специалисту по превращению ноунеймов в звезд чемпионата. Зе Луиша, похоже, накрывает волна травм, так что Роша пригодится прямо здесь и сейчас.

Что же касается «Рубина», команда после этого двухнедельного перерыва заметно лучше стала действовать в обороне. В клуб вернулся самый надежный защитник чемпионата Сесар Навас и составил трио с Сигурдссоном и Гранатом.

До матча Каррера говорил, что главным козырем «Рубина» является Бердыев. И что забить сопернику можно лишь одним способом – быстро водить мяч по полю и находить свободные зоны. В первом тайме задумки «Спартака» не сработали. Команда играла не быстро, и четко выстроенная оборона Бердыева действовала без сбоев. Более того, «Спартаку» повезло, что команда не осталась в меньшинстве уже в начале игры. Попов пошел прямой ногой в Канунникова, чудом не травмировал. Арбитр полузащитника пожалел и показал желтую карточку. Хотя имел основания удалить Попова.

Примерно тогда же, в середине первого тайма болельщики красно-белых стали предъявлять претензии игрокам «Рубина», которые слишком долго лежали на поле. Повторение матча казанцев с ЦСКА? Там «Рубин» легко убил время в концовке, и заработал три очка. Но вряд ли бы стал тянуть время спустя всего 20-25 минут после начала встречи.

«РУБИН» В РОЛИ «МАРИБОРА»

Нет, речь не о сходстве команд. «Рубин» и без ушедших легионеров силён и уж точно лучше словенского клуба. Речь о том, что именно казанцы, не раз игравшие в еврокубках, команда крепкая и опытная, становится проверкой для «Спартака» перед стартом в Лиге чемпионов. Команды Бердыева, как говорил сам Массимо Каррера, всегда трудные соперники. По первому тайму казалось, что обыграть этого трудного соперника мешает и отсутствие нормального форварда. Без Зе Луиша, короля воздуха, «Спартак» почти не цеплялся за мячи. У его сменщика Луиса Адриано это выходило редко и почти бесполезно.

Зато «Спартаку» удалось удивить «Рубин» прямо на старте второго тайма. После передачи Глушакова Промес обыграл защитника и пробил Рыжикова. Голландец сам себе сделал подарок – матч против «Рубина» стал для него сотым в составе «Спартака», а гол – 50-м.

ВИДЕО ГОЛА

После этой атаки хозяева ожили. По схожей схеме в штрафную ворвался Луис Адриано, пробил в дальний угол, но мяч проскакал рядом со штангой. Последовала еще одна неудачная атака, и энтузиазм спартаковцев несколько иссяк. Кураж поддерживал только Промес, задавал темп атаке и в одиночку продирался сквозь строй защитников. Тут бы посмотреть в деле Рошу, но Массимо Каррера предпочел выпустить нападающего только в самой концовке. В дебютной игре бразилец успел лишь погонять Рыжикова – вратарь «Рубина» пытаясь сохранить мяч, чуть не добежал до середины поля.

«Спартак» сумел сохранить победный счет, победив в стиле команд Курбана Бердыева. Тест перед Лигой чемпионов пройден, пусть и не так уверенно, как наверняка хотелось игрокам и Массимо Каррере.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: «Спартак» напомнил себя образца прошлого сезонаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Рубином» (1:0) в матче девятого тура чемпионата России.Массимо Каррера: Поведение Адриано? Этот вопрос решу на тренировкеГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что думает о поведении Луиса Адриано.Курбан Бердыев: Нарушение Попова? Это не самое главноеГлавный тренер «Рубина» Курбан Бердыев – о поражении от «Спартака» и нарушении Попова.Гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Рубином»«Спартак» дома обыграл «Рубин» (1:0) в 9-м туре чемпионата России.Александр Григорян: Журавель должен понимать: в повседневной жизни я бы дал ему в мордуГлавный тренер «Арарата» Александр Григорян рассказал о конфликте с комментатором «Матч ТВ» Тимуром Журавелем после матча «Анжи» – «Локомотив» (1:0).
Футбол
Гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Рубином»
Футбол
«Ювентус» разгромил «Кьево»
Футбол
«Спартак» – «Рубин». Видео гола Промеса
Футбол
Александр Григорян: «Арарат» выйдет в ФНЛ, а еще через два сезона – в РФПЛ
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости