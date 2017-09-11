Человек-оркестр. Как Швед обыграл Хорватию

В 1/8 финала сборная России в пух и прах разгромила хорватов - 101:78. Вся наша команда сыграла прекрасно. Но ее лидер Алексей Швед показал просто фантастический баскетбол!

То, что он сегодня сотворил, - это лучшая игра баскетболиста в нападении за всю 25-летнюю историю сборной России. Без всяких «я так думаю» и «мне кажется». Двести процентов.

НАСТОЯЩИЙ ПЕРВЫЙ «НОМЕР»

Практически все эти 25 лет мы беспрерывно (и как правило не без оснований) ныли про разыгрывающих сборной. Что же делать с разыгрывающими? Где же у нас разыгрывающие? Как мы будем без разы…, почему не родятся разы… и так далее в том же духе. Похоже, в России уже забыли, как они вообще выглядят, эти проклятые «разы»…

А вот так! Когда человек, стоящий с мячом в руках у вершины трехочковой дуги, может сам забить мяч в кольцо любым способом и в любой момент отдать передачу свободному партнеру. Когда он видит всю свою пятерку, всю пятерку соперника, всю информацию на табло (вплоть до командных и личных фолов) и краем глаза - блондинку из пятого ряда. И чередует по ситуации весь арсенал: трехочковые - с проходами, короткие скидки - с длинными, быстрый темп - с передышками, игру под щит - с атаками с дистанции.

Это и есть настоящий разыгрывающий. Человек-оркестр, истинный первый «номер» (кстати, на майке у Шведа значится как раз №1), ведущий команду за собой. С таким - хоть в огонь, хоть в воду, хоть на хорватов, хоть на Dream Team. Никто не страшен.

Да, мы помним, что с ним бывало раньше. Но сегодня это не имеет абсолютно никакого значения. Парень вырос в настоящего мастера и выдал суперматч не где-нибудь, а в плей-офф чемпионата Европы. Швед сыграл идеально: и сам что надо забил, и всем остальным забить помог.

ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР ЧЕМПИОНАТА

Набери он хоть 50 очков, это все равно было бы хуже. Вон, Богданович в итоге даже больше Шведа забил - и что? 11 из его 28 очков пришлись на последние минуты, когда разница уже балансировала у отметки «+20» не в хорватскую пользу. Что ж, дело понятное: снайперы из НБА любят подправлять личную статистику в таких безнадежных концовках. Подправил - и молодец. Может с чистой совестью домой собираться.

Хотя у Шведа со статистикой тоже все в порядке. Список самых результативных игроков ЧЕ-2017 теперь возглавляет именно он: 23,7 очка в среднем за матч. По передачам, правда, в лидеры еще не вышел - ну, так и чемпионат ведь еще идет.

Да и бог с ней, со статистикой… Когда вы смотрите на разыгрывающего, то реагируете даже не на его действия, а скорее на решения. Правильно выбрал вариант или нет. Основных вариантов тут четыре. Первый: «Да, правильно, так и было нужно». Второй: «Куда? Зачем? Это же глупость». Третий: «Ух ты, как он это увидел?». И четвертый: «Куда? Зачем? Это же глу… Ух ты, как он это увидел?!»

У Шведа с хорватами было и первое, и третье, и четвертое. Второго - не помню. Может разок-другой и случилось, но сейчас я об этом ничего даже слышать не хочу. Из принципа.

МЫ ВЕРНУЛИСЬ В ВОСЬМЕРКУ ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Да, я знаю, что это все не очень правильно и в корне нэпэдагогично, потому что другие наши тоже сыграли здорово. От былых приступов пижонства, эпидемий промахов с потерями, которым сборная России была подвержена в групповом турнире, не осталось и следа. И все же… Политкорректность - в любой ее форме, включая спортивную, - еще не повод, чтобы закрывать глаза на главное.

10 сентября 2017 года в городе Стамбуле Алексей Викторович Швед показал великий баскетбол и вернул российскую команду в восьмерку сильнейших в Европе, где наши отсутствовали целых шесть лет. Если кому-то такая формулировка покажется слишком пафосной, то я тут ни при чем. Потому что это чистая правда.

Дальше у сборной России будут два выходных. А в среду, в четвертьфинале - упрямые и хитрые греки, которые, конечно, не сломаются досрочно, как сборная Хорватии. Уверен, они уже вовсю смотрят видеозапись подвигов Шведа и наверняка засмотрят ее до дыр.

Ну и пусть. О греках мы с вами давайте-ка поговорим чуть попозже. А пока - не будем портить себе удовольствие.

Чемпионат Европы

1/8 финала

Хорватия - Россия - 78:101 (23:25, 19:21, 15:26, 21:29)

Хорватия: Боян Богданович (28), Шарич (13), Жорич (11).

Россия: Швед (27+12 передач), Д.Кулагин (14), Зубков (14), Фридзон (13), Мозгов (10), Курбанов (9), Воронцевич (8), Хвостов (6), Ивлев (0), Антонов (0), Бабурин (0).

Турция - Испания - 56:73

Турция: Коркмаз (20), Махмутоглу (10), Эрден (6+10 подборов).

Испания: Рубио (15), Родригес (11+9 передач+3 перехвата), П.Газоль (11), М.Газоль (10).

Латвия - Черногория - 100:68

Латвия: Тимма (21+6 передач+5 подборов+2 перехвата), Порзингис (19), Стрелниекс (12+7 передач), Блумс (10).

Черногория: Дублевич (21), Вучевич (16).

Сербия - Венгрия - 86:78

Сербия: Бог.Богданович (17), Кузмич (17+10 подборов), Мачван (14), Марьянович (14), Лучич (11), Йович (9+7 передач+4 перехвата).

Венгрия: Перл (22), Ференц (15), Войвода (11).

1/4 финала: 12 сентября, вторник - Испания - Германия, Словения - Латвия, 13 сентября, среда - Греция - Россия (начало – в 18.45 по московскому времени), Сербия - Италия.