Ловчев: На ЦСКА и «Зенит» смотреть тошно, только «Спартак» порадовал игрой

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подвел итоги 9-го тура РФПЛ.

«ЗЕНИТ» ВЗЯЛ ВЫЕЗДНУЮ МОДЕЛЬ ЛОБАНОВСКОГО?

Обзор тура хотел бы начать с матча «Динамо» - «Зенит». Этот матч, как и другие игры на выезде, наводят на мысль, что «Зенит» взял на вооружение выездную модель Лобановского. Во всяком случае, у меня такое впечатление складывается.

Напомню для молодежи, Лобановский ввел такую модель в середине 70-х. За что его потом сильно ругали. Тогда за ничью давали одно очко, за победу – два. И считалось, если стабильно играть в гостях вничью, а дома побеждать, набранных очков хватит для победы в чемпионате. Поэтому у киевского «Динамо» были две модели – домашняя и выездная. На выезде играли строго от обороны, на контратаках, а дома активно прессинговали уже на половине поля соперника, применяли коллективный отбор. То есть, играли в активный футбол. В составе киевлян Толя Коньков всегда говорил: «Топтать их». Многие команды тогда эту модель Лобановского переняли.

И сейчас я смотрю на «Зенит», такое впечатление, что у команды тоже есть выездная модель и домашняя. Только в киевском «Динамо» играл один состав, а у «Зенита» можно набрать игроков и на два состава. И не Манчини игроков так настраивает, а они сами с таким настроем выходят. Дзюбу выпустили почти на целый тайм, столько человек в запасе просидел. Он должен был выйти как скакун, которого выставили на скачки – рвать и метать. А мы ничего такого не увидели – пустота.

«ПРОМЕС ИГРАЕТ ВЕСЕЛО, С ДУШОЙ»

Если брать весь тур, то он получился очень блеклым. Не вижу на лицах футболистов радости, эмоций. А ведь на них приходят посмотреть зрители, но футболисты не платят им за это своей игрой.

«Зенит» - «Динамо», «Амкар» - ЦСКА – смотреть на это было невозможно. Запомнился только удар Панченко. А все эти питерские новички, купленные за хорошие деньги, ничего не могли противопоставить динамовцам. А ведь команда только вернулась из первой лиги. Что армейцы, что зенитовцы за два тайма ничего не создали, на их игру тошно смотреть. Один «Спартак» хоть как-то порадовал болельщиков игрой.

Ни в одной команде не вижу такого нападающего, который играет с такой детской непосредственностью, как Промес. Да, он часто передерживает мяч, порой не отдает передачи, когда они явно напрашиваются, но он играет весело, с душой.

Я болею за «Локомотив», переживаю за Семина, желаю ему удачи, но опять же взять братьев Миранчуков, Баринова - они чередуют матчи. На своем поле на них смотреть приятно, играют весело, радостно. А вчера в Грозном их было совсем не узнать.

Где эти молодые люди, я не только про братьев Миранчуков, а про того же Чалова, потеряли некий блеск в глазах, потеряли эту радость от игры в футбол? Не все же набранными очками можно измерить.