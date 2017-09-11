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За Путина! Российский пауэрлифтер дисквалифицирован

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Балынец (в центре)
Владимир Балынец (в центре)

Российский пуэрлифтер из Якутии паралимпиец Владимир Балынец показал футболку с изображением Путина и получил дисквалификацию.

 Став абсолютным чемпионом Европы по классическому жиму в Финляндии, спортсмен взошел на пьедестал, где расстегнул кофту и продемонстрировал изображение российского президента в хоккейной амуниции. Для Международной федерации пауэрлифтинга такой поступок стал «тревожным звоночком». После недолгих совещаний, чиновники приняли решение отстранить Владимира Балынца от всех международных соревнований до конца текущего 2017-го года.

Что же явилось формальным основанием? Ведь российский спортсмен во время награждения был в застегнутой кофте, а явил миру изображение президента только на пьедестале? Дисциплинарный комитет ФПР расценил действия россиянина как нарушение статьи 3.4 IPF, в которой черным по белому запрещается демонстрация политических и религиозных символов. Для самого Балынца эта футболка не только приносит удачу, но стала уже чем-то вроде талисмана. Теперь российскому пауэрлифтеру придется прятать свой «оберег» под кофту и носить поближе к телу.

Этот инцидент с санкциями в отношении россиян за демонстрацию футболок с изображением Путина не первый. В 2016-м году «гонениям» подвергся футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Полузащитник показал портрет президента РФ после матча против «Фенербахче». Футбольные власти оказались более лояльны к акции Дмитрия Тарасова и лишь оштрафовали на кругленькую сумму.


Но далеко не всегда портрет Владимира Путина на футболках «провоцировал» дисквалификации. В 2014-м году на тот момент украинский, а ныне российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник явился на взвешивание с изображением главы РФ на груди. Санкций не последовало, а в качестве своеобразного бонуса спортсмен получил российское гражданство.

Бывший тренер целого ряда российских футбольных клубов Миодраг Божович пришел на клубное мероприятие «Црвены Звезды» в футболке с Путиным. К счастью для Божовича, Сербия – та страна, где президента России чтут и почитают. Потому с непониманием, как в случае Владимира Балынца, Миодраг не столкнулся.

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