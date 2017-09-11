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Иржи Новотны: СКА уже надоел так побеждать. За что мне дали четыре минуты?

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Иржи Новотны: СКА уже надоел так побеждать. За что мне дали четыре минуты?
Фото: ХК СКА

Форвард «Лады» Иржи Новотны в самый ответственный момент матч против СКА получил четыре минуты штрафа, а после матча излил душу журналистам.

Главный эпизод матча СКА – «Лада» случился на 45-й минуте: Алексей Кириллов коснулся клюшкой подбородка Сергея Плотникова. Судьи зафиксировали фол и дали 4 (2+2) минуты... Иржи Новотны. Скорее всего, они просто перепутали нарушителя. Двойным малый штраф стал из-за того, что у Плотникова нашли небольшое рассечение. СКА за четыре минуты забил две шайбы и снял все вопросы о результате игры.

После матча Плотников отказался общаться с прессой и даже убегал от корреспондента «Советского спорта», который развил в подтрибунном помещении почти световую скорость и успел бросить в спину Сергею пару вопросов.

– Сергей, вам попало по лицу?
– Да, конечно

– Показалось, что вы даже зуб выплюнули.
– Нет, с зубами все в порядке, – засмеялся форвард СКА и скрылся в раздевалке. 

Чтобы понять, что все-таки произошло в том эпизоде, журналисты отправились к Новотны. Чех вышел из раздевалки прямо навстречу Плотникову. Форварды встретились вновь и перекинулись парой фраз на английском.

– Как же *** [надоел] так выигрывать, – сказал Новотны на эмоциях и подошел к журналистам.

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– Вы полтора периода вели в счете. Что все-таки помешало победить?
– Конечно, СКА играл лучше, вопросов нет. Мы старались, но играть так много в меньшинстве очень тяжело. А за что дали удаление на четыре минуты? Во-первых, это был не я. Во-вторых, там не было двойного малого штрафа, ведь крови у Плотникова не было. Не понимаю, за что судьи дали четыре минуты. Просто взяли и дали. Тяжело играть против такой команды в меньшинстве. У них есть мастерство, вот они и забили второй и третий голы. 

– Правильно мы понимаем, что судья перепутал нарушителя? Били Плотникова не вы?
– Да. 100 процентов. 

– У вас бывало такое в карьере?
– Все ошибаются, в том числе судьи, – не совсем понял вопрос чех. – Повторюсь, крови у Плотникова не было. Как она вообще могла быть, если он потом вышел играть в большинстве? 

– Вы об этом и говорили с Плотниковым сейчас?
– Да. Но поймите меня правильно, мы не проиграли игру из-за этого удаления. СКА играл хорошо. Но счет был 1:1. И тут это удаление.

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– Удаления пошли от усталости?
– Конечно, были и удаления, которые стоило давать. Я не видел все. Но они получали преимущество раз шесть. Это **** [зашибись]. 

– Олег Знарок после прошлого матча сказал, чтобы команды противника попроще настраивались на СКА.
– Что сказал? – переспросил Новотны.

– Чтобы не тратили много сил на игру против СКА. А то следующую игру проиграете.
– Мы стараемся играть на победу каждый раз. Мы сами отдали матчи «Металлургу» и «Амуру», хотя играли неплохо, несмотря на поражения. Но наши ошибки влияют на результат. 

– Вы живете в автомобильном городе. На «Жигулях» уже катались?
– Нет, пока желания нет, – засмеялся в голос Иржи. – Вообще, Тольятти мне нравится. Красивый город.  

Матч

СКА - Лада - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Бочаров (Ахметов), 5:17 (0:1). Прохоркин (Плотников), 36:21 (1:1). Дацюк (Ковальчук, Гусев), 46:24 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев), 48:27 (3:1).

Место и дата

11 сентября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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