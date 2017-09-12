Валерий Кечинов: «Марибор» – «Спартак»? Кто забьет первый гол, тот и выиграет

Георгий Джикия и Квинси Промес на тренировке Фото: ФК «Спартак»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Советскому спорту» поделился своими ожиданиями от матча красно-белых в Мариборе, а также вспомнил свои игры в Лиге чемпионов.

ДЛЯ «СПАРТАКА» ЛЕГКОЙ ПРОГУЛКИ НЕ БУДЕТ

– Какие у Вас ожидания от игры «Спартака» в Мариборе?

– Для меня команда «Марибор» – загадка. Знаю, что команда время от времени выступает в Лиге чемпионов. Со словенцами всегда игры были напряженными. И словаки, и словенцы – неприятные соперники.

Я ожидаю, что придет большое количество болельщиков со стороны «Марибора». И для «Спартака» легкой прогулки не будет. Будет много единоборств, борьбы за отдельные участки поля. И скорее всего, исход встречи решат индивидуальные качества тех или иных футболистов. А по большому счету – кто забьет первый гол, тот и выиграет.

– «Спартак» давно не участвовал в таком турнире, как Лига чемпионов. Это каким-то образом может сказаться на игре?

– Может сказаться, но в положительную сторону. Лига чемпионов – это праздник. Настраивать футболистов на такие игры особо не нужно. Поэтому, я надеюсь, что ребята выйдут с огромным настроем и выложатся по полной программе.

– «Спартак» нестабильно показывает себя в чемпионате, за последние 3 тура выиграли один раз. Почему красно-белые так неуверенно играют в РФПЛ, и скажется ли это на предстоящей игре в Словении?

– Ушло былое везение. При этом, провальных игр я назвать не могу. С ЦСКА встреча была равной, с «Локомотивом» вели 2:0, в Хабаровске создали кучу моментов, но не смогли реализовать. «Спартак» играл неплохо во всех этих играх, просто не хватало банального фарта. В футболе так бывает.

В прошлом году «Спартаку» удавалось выигрывать на последних минутах, и таких игр можно много вспомнить. В этом году фортуна пока отворачивается от красно-белых.

– Почему команда Карреры не может уверенно выиграть в основное время и доводит все до нервной концовки?

– Сейчас «Спартак» находится в ранге действующего чемпиона, соответственно, и у соперников другой настрой. Поэтому и не так легко все дается.

– По последней игре с «Рубином» можно сказать, что «Спартак» набирает прошлогоднюю форму?

– Хотелось бы в это верить, но по одной игре судить однозначно нельзя. Должно пройти еще несколько игр хотя бы, включая игру с «Марибором». Надеюсь, что основные игроки набрали нужные кондиции. Тот же Глушаков, который выглядел неплохо во втором тайме с «Рубином».

СЛОВАЦКАЯ «КОШИЦЕ» ПРЕПОДНЕСЛА НАМ СЮРПРИЗ В 1997 ГОДУ

– Вы много играли в Лиге чемпионов за «Спартак». Можете вспомнить соперника, похожего на «Марибор»?

– Была такая игра. Это происходило на групповой стадии. Нам попалась словацкая команда «Кошице». На дворе 1997 год. И для нас эта команда была абсолютной загадкой. Первая игра – гостевая, и матч получился очень тяжелым. Мы думали: выйдем, раскатаем ребят и уедем, но не тут-то было. Ту игру мы проиграли 1:2. В ответной встрече настрой был абсолютно другой, мы имели огромное количество моментов для взятия ворот соперника, обстучали все штанги, перекладины, но вот мяч не шел в ворота, хоть убей! И, собственно, дальше мы так и не прошли, попали в Кубок УЕФА, дошли, кстати, тогда до полуфинала. Но вот «Кошице» тогда преподнёс нам сюрприз. Поэтому хотелось бы, чтобы «Спартак» со всей ответственностью подошел к игре с «Марибором». Никакой недооценки быть не должно.

ПЕРВЫЙ СВОЙ СЕЗОН КАРРЕРА ВЫЕХАЛ НА БАГАЖЕ АЛЕНИЧЕВА

– У «Спартака» в Лиге чемпионов есть особое достижение: в 1995 году команда выиграла все 6 матчей на групповом этапе. Вы хорошо помните те игры?

– Конечно, такое забыть невозможно. Эмоции зашкаливали, мне особенно запомнилась третья игра с «Русенборгом», когда мы проигрывали 0:2, а затем отгрузили им 4 мяча. После этой игры я был полностью уверен, что мы пройдем дальше в плей-офф.

Ну и конечно, игры с «Блэкберном», мы их два раза обыграли, польскую «Легию» – тоже.

– В нынешнем «Спартаке» кто является лидером?

– Наверное, Квинси Промес, он забил 50 голов, последний был как раз в игре с «Рубином». Поэтому что касается атаки, Квинси – безусловный лидер команды. Если его не будет, то проблемы впереди у «Спартака» будут серьезные.

– Как Вы лично относитесь к Каррере, Вам нравится его рисунок игры и как он руководит командой?

– У меня к нему нормальное отношение. Я согласен с теми, кто говорит, что он выехал и выиграл на багаже Аленичева. Второй сезон под его руководством будет определяющим. Если он подтвердит звание чемпиона, к нему вопросов не будет уже никаких. Ну или хотя бы второе место.

То, что он квалифицированный специалист, нет вызывает сомнений. Пришел, встряхнул команду, появились эмоции, команда играет от ножа. В этом смысле он большой молодец.