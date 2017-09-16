Сербский рецепт против Шведа: бросать – давали, пасовать – нет

Богдан Богданович и Алексей Швед Фото: FIBA

В полуфинале чемпионата Европы сборная России уступили сербам – 79:87. В воскресенье наши сыграют за бронзу с испанцами. А потом будет финал: Сербия – Словения.

ПОЧТИ ДОГНАЛИ

За 3.59 до финальной сирены Алексей Швед бросил по кольцу метров с восьми и, приземлившись на паркет, остался сидеть там, внизу, в «низком старте», следя за полетом мяча. Он словно уговаривал: ну попади, попади.

Уговорил: есть три очка! Впервые с начала второй четверти отставание сборной России сократилось до «минус двух» - 73:75. Неужели мы все-таки сможем затащить их в концовку?..

Увы. Следующая атака россиян завершилась еще одним дальним броском Шведа, и тут мяч уговорам уже не поддался. А в ответ наши получили «обратный» трехочковый от скромного запасного Василе Мицича, и из сборной России как будто выпустили оставшийся воздух. Особенно показательным получился эпизод в начале последней минуты, когда Фридзон, находясь в одиночестве, не сумел поймать элементарную короткую передачу от Хвостова, начинавшего атаку пасом из-за боковой линии. Фридзон просто хлопнул ладонями мимо мяча - и тот ускакал в аут. Силы закончились…

Хочешь-не хочешь, а надо признавать: в этом полуфинале нас просто обыграли. С самого начала - и почти по всем статьям. «-16» на исходе первой половины, они же в середине третьей четверти, «-10» за шесть минут до конца. Попытки устроить погоню были, но ни одна из них так и не удалась.

ИСПЫТАНИЕ НА РАЗРЫВ

Накануне долго обсуждали с одним коллегой: что у сербов опаснее - снайпер Богданович или ведомое Марьяновичем (рост 222 см) трио центровых. Во мнениях разошлись, а на поверку оказались неправы оба: одинаково. Тренер соперников Саша Джорджевич в равной мере использовал два своих козыря и на этой «растяжке» просто разорвал сборную России. И Богданович свои «20+» забил, и Марьянович 18 добавил. Заодно с выигранной (34:26) борьбой за отскок.

Конечно, в концовке было странно наблюдать, как Богданович, оставленный один на один с Хвостовым, спокойно разбирается с нашим защитником, удерживая тем самым лидерство своей команды, а потом делает это опять и опять. Наши ничего не меняли. Но это были все-таки уже подробности.

А главную победу сербы, думаю, одержали на своей половине площадки. Еще 2 сентября, в матче группового турнира, завершившемся в пользу России (75:72), они показали, что намерены особо тщательно опекать в защите Шведа с Тимофеем Мозговым. И в полуфинале только усилили этот акцент. Мозгов еще не успевал получить мяч на входе в трехсекундную зону, а его уже заранее поджидали двое соперников. Все российские комбинации Джорджевич изучил досконально.

МЕДАЛИ ЕЩЕ ВОЗМОЖНЫ

И Шведу тоже все время приходилось играть против двоих. Тем самым сербы лишили наше нападение главного козыря: передач Шведа. Да-да, именно так - не бросков, а передач!

Оба защитника располагались на небольшой дистанции от нашего лидера, оставляя тому лидеру возможность «выстрелить» по кольцу с определенным сопротивлением. И это логично: Шведу, если он захочет бросить, помешать все равно нельзя. Но вот пройти к щиту, стянуть к себе защиту и потом выполнить скидку против такой двойной обороны уже было практически невозможно. Полагаю, именно это все и решило. 33 очка – это, конечно, много, но, думаю, сам Алексей легко променял бы половину своего снайперского багажа на пяток-другой лишних (к пяти все-таки состоявшимся) голевых пасов.

Если Швед не может отдать, значит, сборной России остается бросать. Всей, включая того же Шведа. Аж 32 трехочковых выполнили наши баскетболисты в этом полуфинале (в том числе 20 - после большого перерыва). Цели достигли 12. В том числе у Шведа - 6 из 15. Нормальный процент. Влетело бы побольше - может, что-то большее и получилось бы, а так…

Плюс, как уже было сказано, команда заметно устала. По сравнению с теми же сербами график у нашей сборной в Стамбуле был весьма напряженным. Хотя дело тут не только в сложной кубковой «сетке», но и в запасе прочности. В умении побеждать «малой кровью», на классе.

Остается еще воскресный (17.00) матч за бронзу с опозорившимися накануне испанцами. Уж не знаю, захотят ли они на прощание порвать-пометать или, наоборот, окончательно опустят все конечности на пол. Зато для российской команды призовое место точно стало бы прекрасным итогом этого чемпионата.

А то сейчас ощущения какие-то двоякие. В целом вроде бы молодцы, но запоминается-то все равно - последнее…