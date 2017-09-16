Кто возглавит Ассоциацию водных видов спорта?

Довольно долгое время активно обсуждалась идея о возможном создании Ассоциации водных видов спорта России. Прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло уже живут вместе. А вот федерация плавания пока отбивалась от других и входить под единую крышу отказывалось. Но похоже, что теперь решение принято окончательно и бесповоротно. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов попытался разобраться, кто может возглавить новую административную структуру.

В подавляющем большинстве европейских стран все водные виды спорта традиционно объединены в одну серьезную федерацию. Наконец, и в России всерьез взялись за создание подобной структуры. То ли понимая необходимость консолидации и равняясь на достижения западных соседей, то ли глядя на успешное воссоединение в других видах спорта (например, у лыжников), теперь в нашей стране будет функционировать Ассоциация водных видов спорта. Под эгидой ассоциации объединятся Российская федерация прыжков в воду, Федерация синхронного плавания России, Всероссийская федерация плавания и Федерация водного поло России. Говорят, что уже даже принят устав новой структуры, но кто может возглавить мега-ассоциацию? «Советский спорт» определил четырех потенциальных кандидатов.

Владимир Сальников

Владимир Сальников занимает пост президента Всероссийской федерации плавания, которая является весьма медалеемким видом спорта. И на последнем чемпионате мира по водным видам спорта пловцы завоевали немалое количество медалей, поэтому критика в адрес знаменитого в прошлом пловца стала чуть сдержаннее.

Всероссийская федерация плавания – единственная аффилированная организация по отношению к международной федерации FINA. А сам Сальников избран членом ее бюро. По сути, он уже не только не понаслышке знаком со всеми обязанностями будущего руководителя ассоциации, и он наверняка курсе многих проблем и нюансов не только в «своем» плавании.

Алексей Власенко

На данный момент возглавляет сразу три федерации: синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло. Не так давно Власенко возглавил технический комитет международной федерации плавания FINA. Из последних достижений курируемых Алексеем Власенко видов спорта стоит отметить бронзу чемпионата мира у женщин и возвращение мужской команды в «большую восьмерку». Сам же президент трех федераций анонсировал кампанию по борьбе с проблемами в судействе в синхронном плавании, в которую вошел такой порок, как семейственность.

Евгений Коротышкин

После завершения своей успешной спортивной карьеры Евгений Коротышкин оказался единственным кандидатом на пост главы Федерации плавания города Москвы. Собственно, пост президента он и занял. Затем прославленный пловец вошел и в список членов президиума ВФП. Евгений Коротышкин ведет активную деятельность не только на профессиональном уровне, но и на любительском. Тем самым, пропагандируя и развивая плавание. Случилось так, что Евгений даже выступал миротворцем в конфликте между ВФП и Аркадием Вятчаниным. Коротышкин вполне мог бы стать руководителем нового формата, близким к спортсменам и тренерам.

Александр Попов

Как говорят о нем коллеги – «идол плавания». И действительно, Александр Попов пользуется немалым уважением и «спросом» во всех структурах данного вида спорта. Большинство спортсменов уверены, что при назначении Попова на пост президента Ассоциации, отношение к ним изменится в лучшую сторону. Прославленный пловец умеет говорить с тренерами и их подопечными на равных, а не с позиции чиновника. Что касается опыта управленца, то Попов является членом МОК и вице-президентом ВФП. Наверняка, имеет команду, которую в нужный момент может пригласить для решения задач.

Если Сальников и Власенко – руководители из одной плоскости (в довольно большой степени – бюрократической), то Коротышкин и Попов – из совершенно другой. Но готовы ли Александр и Евгений взять на себя тяжелое бремя президента Ассоциации водных видов спорта России? Многие опрошенные «Советским спортом» эксперты предполагают, что основная борьба развернется между Алексеем Власенко и Владимиром Сальниковым.



