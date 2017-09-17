Современные гладиаторы. Юлия Липницкая как жертва родительского произвола

«Советский спорт» публикует материал кандидата психологических наук, гештальт-терапевта Анастасии Томиловой, который, может быть, покажется кому-то неоднозначным, но наверняка вызовет дискуссию среди читателей и специалистов.

Фигуристка Юлия Липницкая на днях закончила карьеру. Девочке 19 лет. Она всю жизнь хотела быть тем, кем стала. Она работала как вол, терпела насилие над собой и исполняла мечты своих родителей и других заинтересованных лиц.

Сейчас эти люди и прочие доброхоты рассуждают о том, что надо было себя беречь. Что она повзрослела, у нее стали формироваться женские формы, и она потеряла ту былую ... «крутку».

И ей, наверняка, со всех сторон твердили: тебе надо похудеть, чтобы вернуть «крутку». И мама, наверняка, ее в этом поддерживала. А сейчас все разводят руками и говорят о том, что «надо было беречь здоровье».

У девочки анорексия. По разным данным у этой болезни смертность до 30%, это единственное психическое расстройство, которое уносит столько жизней.

И это девочка, над которой с детства издевались, заставляя быть дрессированной обезьянкой и выполнять желания родителей, чтобы она стала знаменитой и завоевывала своей стране медали. Ей все восхищались, потому что она была «круткая», а теперь эти же люди разводят руками и говорят какую-то фигню про то, что надо было себя беречь. Беречь от кого? От родителей? Тренеров? Спортивного комитета? Она делала то, что вы от нее хотели.

Многие из тех, кто причисляет себя к хорошим людям, не ходят в зоопарк и цирк, так как там мучают животных. Но вот смотря спорт по телеку, мало кто понимает, что там все то же самое. Только на арене и в клетке человеческие детеныши.

С детства родители начинают насиловать профессиональным спортом своих детей, убеждая их, что им это очень нужно. Лишая их не то что детства, а вообще идеи, что они могут чего-то захотеть… Вся жизнь этих детей с малых лет положена на алтарь родительских амбиций. Они, как заводные, тренируются и все мечтают стоять на пьедестале. Кому-то везет, и он становится знаменитым, а сколько таких, которые тоже болеют, страдают, которым говорят: худей, они худеют, заболевают, а потом их списывают в утиль, поскольку они не дотягивают.

Девочке Юле Липницкой казалось, что она хочет быть тем, кем стала.

У нее отбили все собственные желания и собственные эмоции, мысли. Она почти не человек. Она зомби, которая не справилась с очередным заданием «похудеть». Точнее справилась, но заболела, подвела команду. И теперь будет болеть долго и тяжело.

Очень жалко девочку, которая возможно еще найдет что-то в жизни, может быть когда-нибудь пойдет на психотерапию и отвоюет хоть крупицы собственной личности, которой не существовало до сего момента.

Большой спорт - это, в большинстве случаев насилие над детьми, которое мы поощряем. Мы все возмущаемся, как 16-летнюю девочку в Чечне отдают замуж за 53 летнего? Да? Но почему мы до сих пор «не спасаем» детей от тех, кто с 3-4 лет издевается над ними, делая из них звезд спорта?

Почему никто не говорит о том насилии, которое творится в художественной гимнастике, например? Как девочек «рвут», чтобы они лучше тянулись, а родителей просят выйти из зала, чтобы не слышать детские крики. Разве только сексуальное насилие страшно и уродует психику? Разве Липницкая - меньшая жертва родительского произвола, чем ребенок, подвергшийся инцесту?

Нет. К моему большому сожалению.

Анорексия в каком-то смысле дает звездной фигуристке шанс, которого лишили ее родители и те, в чьи лапы она попала, чтобы представлять страну. Ее болезнь привела к тому, что стране она больше не нужна. Но может теперь она сможет вернуть себе свою жизнь.

Изначально текст был опубликован в качестве поста в Facebook.