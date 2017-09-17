Россия на ЧЕ-2017: c новой сборной, но без медалей

«Советский спорт» подводит итоги выступления на чемпионате Европы российских баскетболистов, которые уступили испанцам в матче за бронзу – 85:93 – и заняли четвертое место.

СБОРНОЙ РОССИИ ВОТ-ВОТ СТУКНЕТ 25

Между прочим, совсем скоро мужской сборной России по баскетболу исполняется четверть века. Первый официальный матч под бело-сине-красным триколором после распада СССР (дореволюционные «раскопки» из начала ХХ столетия, уж извините, в расчет не беру) состоялся 11 ноября 1992 года. Это была отборочная игра ЧЕ-1993, причем не стартовая, а открывавшая второй круг - первый наша команда провела в предыдущем сезоне еще под переходным названием «объединенной» (как и Олимпиаду-1992 в Барселоне), и только с осени ФИБА признала баскетбольную Россию правопреемницей СССР.

Играли наши в гостях против англичан (объединенной сборной Великобритании тогда не существовало в природе) и, как ни странно, потерпели поражение - 71:75. Руководил россиянами Юрий Селихов, многолетний ассистент Александра Гомельского в ЦСКА и советской сборной - включая золотую команду олимпийского Сеула-1988.

Локальная британская неудача 25-летней давности не помешала россиянам попасть на чемпионат Европы в Германию (в нашей отборочной группе также значились Болгария с Данией) и взять там серебро. Могли вполне стать и чемпионами, если бы не решающий мяч, пропущенный на последних секундах финала с немцами. А лидером среди игроков той, первой сборной России был ее нынешний, девятый по счету главный тренер. Сергей Базаревич.

ИСПАНЦЕВ ДОГОНЯЛИ БЕЗ ШВЕДА

Последняя игра с испанцами оставила неприятный осадок. В третьей четверти наши проигрывали 18 очков, а за три минуты до последнего перерыва Базаревич решил, что с него хватит, и надолго - больше, чем на 10 минут, - усадил в запас лучшего снайпера ЧЕ-2017 Алексея Шведа.

Как нередко бывает в подобных случаях - помогло. Причем душой российской погони довольно неожиданно стал Дмитрий Кулагин, подвернувший голеностоп в четвертьфинале с греками и после этого завершавший чемпионат «на уколах». Защитник, этим летом покинувший ЦСКА и до сих пор не нашедший себе новый клуб (хотя теперь точно найдет), показал себя во всей красе: и защищался блестяще, и несколько важных мячей забил, и семь голевых передач партнерам раздал.

А Швед… Швед ограничился тремя результативными пасами и сделал пять потерь. Он вернулся на 38-й минуте при счете «-7» и забил еще одну «трешку» на 40-й при счете «-9». Короче, получилось так, что в последнем поединке непосредственно за медали у команды, имеющей бесспорного вроде бы лидера, этого лидера не было.

Хотя шанс - все-таки был! За 2.55 до финальной сирены после дальнего попадания Зубкова отставание сборной России стало символическим - 76:78. Но дальше вместо успешного завершения погони мы, наоборот, получили 3:11. Особенно обескураживающим вышел совершенно свободный трехочковый Фридзона при счете «-4», когда мяч перелетел кольцо на добрые полметра. И в ответ наши получили дуплет из «гвоздей» от Сан-Эметерио и Газоля-старшего с интервалом в 19 секунд. Нокаут.

В общем, последний матч на чемпионате стал заодно и первым, когда мы не увидели той сборной России, что на предыдущих стадиях превзошла наши ожидания. На медали их все-таки не хватило. Ни Шведа, ни Фридзона, ни Курбанова, ни Базаревича. И дело тут не в результате игры, а в том, что до середины третьей четверти наши не дрались за эту бронзу. А когда до них все-таки дошло, то было уже поздно.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Четвертое место - плохое место. Просто психологически: команда, которая его занимает, заканчивает чемпионат двумя поражениями и остается единственным полуфиналистом вне пьедестала.

Для сборной России четвертое место - все-таки хорошее место. Особенно после двух предыдущих ЧЕ, где наши не выходили из группы. Мы, бесспорно, вернулись в большой европейский баскетбол. А главным отличием нынешней команды от предыдущих мне видится нормальный деловой климат и отсутствие хронических скандалов, сотрясавших сборную в 2013-м и 2015-м. Это, конечно, можно записать в актив Базаревичу и новому президенту РФБ Андрею Кириленко. Хотя с другой стороны это - вообще-то норма.

Еще один ключевой момент: впервые в истории сборная строилась вокруг одного баскетболиста, вдобавок играющего на самой чувствительно-созидательной позиции плеймейкера. То, что Швед заслуживает такой роли, он наглядно доказал в матче 1/8 финала против хорватов, где к 27 очкам добавил 12 голевых передач. То, что он к этой роли еще не вполне готов, мы все увидели в «бронзовой» игре с испанцами. Но по крайней мере теперь всем видно: «особый статус» Шведа - штука вовсе не выдуманная, а вполне логичная. При всех ее минусах и плюсах.

Да, мы еще с советских времен не привыкли, что один игрок может значить для национальной команды так много. Мол, а как же дух коллективизма? Но времена меняются - и, главное, меняется баскетбол. «Шальные» (по старым меркам) трехочковые Шведа - не просто какая-то мода, а реальность, уже доказавшая свою силу по обе стороны Атлантики. Лишь бы он при этом еще и пасовал, дирижировал всей пятеркой.

История эта непростая. Но на ее отладку стоит потратить еще пару-тройку лет - хотя бы потому, что другого выхода у России особо не видно. Шведу и Хвостову - 28, Воронцевичу с Курбановым - 30, Мозгову с Фридзоном - 31 и даже самым молодым в этой команде братьям Кулагиным - 23 и 25 от роду. А наши команды младших возрастов не только ничего толком не выигрывают, но и взяли невиданную прежде моду вылетать в европейские дивизионы «Б». Так что вполне возможно, что это - последняя «нормальная» сборная России…

Но не будем о грустном. Лучше поздравим Базаревича и его подопечных с несомненным, при всех мелких подробностях, успехом - и пойдем смотреть финал. Между командами двух республик другого союзного социалистического государства, распавшегося в 90-е - Сербии и Словении.