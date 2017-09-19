Сергей Мяус: Харбин может стать локомотивом по развитию хоккея с мячом в Китае

Делегация FIB и ФХМР с генеральным секретарем Оргкомитета ОИ-2022 Han Zirong и ректором Харбинского спортивного университета Zu Zikian

Заслуженный тренер России, исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и член Технического комитета Международной федерации бенди (FIB) об историческом значении визита в Китай, харбинском «локомотиве» и олимпийском будущем русского хоккея.

Официальный визит делегации FIB и ФХМР в Китай, состоявшийся в начале сентября, стал, без преувеличения, эпохальным. И дело не только в том, что это был первая, по сути, полновесная рабочая поездка в Поднебесную: в рамках визита руководители мирового и отечественного хоккея с мячом встретились со спортивным руководством КНР, представителями Национального олимпийского комитета республики и Международного олимпийского комитета, а также дирекцией зимней Олимпиады-2022.

– Этот визит действительно можно считать историческим, – подчеркивает Сергей Мяус, в составе делегации FIB и ФХМР посетивший Китай. – Ведь это была первая подобная поездка, в которую FIB и ФХМР отправились с планом реализации своих задач. В Пекине наш вид спорта впервые был презентован в рамках крупнейшей выставки World Winter Sports Beijing Expo, где под одной крышей были собраны все зимние дисциплины, а также представлено очень много инноваций в области спорта. Это и инвентарь, и станки по заточке коньков, и заливочные машины, и пластиковый лед нового поколения, и многое другое.

– Кто смог познакомиться с хоккеем с мячом и посетить данное мероприятие?

– На выставке, проходившей на территории Олимпийского парка, построенного к ОИ-2008, были представители различных спортивных отраслей, а также очень много китайской молодежи и студентов. Вход на экспозицию был свободным. Стенд хоккея с мячом выгодно выделялся на фоне других красочными фотографиями и фильмами о нашем виде спорта, был наглядно представлен наш инвентарь – коньки, клюшки и мячи. Кроме этого, презентована история и достижения современного хоккея. Раньше в Пекине публика откровенно мало знала о хоккее с мячом, но в дни работы выставки, заинтересовавшись, многие подходили к нам и задавали свои вопросы.

– Программа пребывания в Китае, помимо участия в работе выставки, получилась очень насыщенной: каждый день делегация FIB и ФХМР участвовала в 2–3 встречах…

– Менее чем за неделю мы встретились с вице-президентом Главного управления спорта КНР и Национального олимпийского комитета Гао Зиданом, генеральным секретарем Оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр-2022 Ханом Джиронгом и директором спортивного департамента Оргкомитета ОИ-2022 Тонгом Ликсином и другими высокопоставленными лицами.

Отдельно отмечу нашу встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао и переговоры с ректором Харбинского института спорта Зу Зикианом. Этот вуз уже активно сотрудничает с Дальневосточной академией физической культуры (ДВГАФК) и ее ректором Сергеем Галицыным, а в декабре Харбин планирует принять тестовый турнир по хоккею с мячом с участием студенческих команд России и Китая. Именно этот десятимиллионный мощный индустриальный город может и должен стать локомотивом по развитию нашего вида спорта в КНР.





Выступление Б.И.Скрынника перед Оргкомитетом ОИ-2022 в Пекине.

– Именно Харбин, а не столица – Пекин?

– Объективно, хоккей с мячом имеет шанс получить развитие именно в северных провинциях Китая, которые граничат с Россией, и Хабаровским краем в частности. На этом, кстати, в своих рекомендациях акцентировала внимание и руководитель отдела зимних видов спорта и коммуникаций МОК Ирина Гладких, с которой встретился президент FIB и ФХМР Борис Скрынник. Она родилась в Красноярске, не понаслышке знает о хоккее с мячом и поддержала инициативу продвижения нашего вида спорта именно в Харбине. Поэтому решение об открытии представительства FIB в этом городе является сверхлогичным.

– Именно в Харбине в конце января состоится турнир команд группы «В» в рамках ЧМ-2018. Насколько город готов принять соревнования?

– Организаторы турнира выступили перед делегацией FIB и ФХМР с докладом о проделанной работе. Сегодня в Харбине есть вся необходимая база: футбольное поле, которое зимой будет залито под хоккей с мячом, в непосредственной близости – хоккейная «коробка», спортивные залы, а также кампус для размещения спортсменов. К чемпионату мира необходимо значительно улучшить освещение (довести до 1500 люкс) и закупить необходимый инвентарь – ворота, бортики.

– Помимо этого, делегация FIB проинспектировала Чендэ, город – кандидат на проведение мирового форума среди женщин. Уже известно, что сборные могут выступить в уникальном месте…

– Посещение Чендэ считаю одним из ключевых событий поездки. Если Чендэ получит право принять чемпионат, то турнир состоится на пруду парка Императорской резиденции – в воистину историческом месте, где проводятся соревнования среди конькобежцев и фигуристов. Китайцы ожидают на чемпионате мира участие 12 женских сборных, в том числе и команд из экзотических стран.

Именно этот турнир может дать большой толчок в развитии хоккея с мячом в Поднебесной: по завершении чемпионата мира будет проведен анализ, и в случае положительного отклика будет поднят вопрос о строительстве первого крытого стадиона для нашего вида спорта на территории КНР.

– Вернемся к Пекину, где широкой публике был представлен доклад норвежского экономиста-аналитика Кнута Аудуна Соренсена. Он произвел фурор?

– После того как Борис Скрынник обратился к аудитории, насчитывавшей более 150 человек, с приветственным словом, состоялось выступление члена Олимпийского комитета FIB по статистическому сравнению ключевых фактов и цифр хоккея с мячом с 15 зимними олимпийскими дисциплинами. Особое внимание было уделено показателям посещаемости матчей в России и Швеции, которая заинтересовала китайскую сторону. Отмечу, что в зале, помимо представителей Оргкомитета ОИ-2022, присутствовали журналисты, бизнесмены и студенты – словом, те, кто во многом формирует общественное мнение в Китае.

– Зимняя Олимпиада – мечта тысяч спортсменов и миллионов поклонников хоккея с мячом. Сбудется ли она в Пекине в 2022 году?

– Для начала отмечу, что в Оргкомитет ОИ-2022 входит президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Уверен, назрела встреча руководства мирового и российского хоккея с мячом с ОКР: мы должны рассказать о проделанной работе и обсудить шаги по дальнейшему взаимодействию в деле продвижения хоккея с мячом в программу Олимпийских игр.

Сегодня МОК анализирует и оценивает, какие затраты несут территории на тот или иной вид спорта. Хоккей с мячом, стоит признать, довольно расходная дисциплина: нам необходимо большое поле, желательно под крышей. Без качественного улучшения инфраструктуры мечта может так и остаться мечтой! В России сегодня всего четыре крытых стадиона, и это приводит к тому, что ведущие клубы и сборные мира отказываются от выступления на открытом воздухе. Поэтому лично я считаю, что попадание на Олимпиаду для хоккея с мячом – это движение вперед и узнаваемость, но не панацея! В первую очередь мы должны избавиться от наших «болевых точек» и подтянуть инфраструктуру, стать самодостаточным видом спорта.

В июле на заседании Межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко отметил, что после проведения ЧМ-2018 по футболу 4–5 регионов могут войти в Федеральную целевую программу (ФЦП) по строительству крытых стадионов для хоккея с мячом. А в нашем виде спорта очень многое зависит от регионов. Я глубоко убежден, что нам с ними нужно «перезагрузить» отношения уже в новых реалиях.