Да что ж такое. «Краснодар» вылетел из Кубка России вслед за Лигой Европы

Главный тренер ФК "Краснодар" Игорь Шалимов Фото: «Советский спорт»

«Краснодар» проиграл «Томи» в матче 1/16 финала Кубка России. О ярком вылете «быков» из очередного турнира – в репортаже «Советского спорта».

НИКАКОГО ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВА

Казалось бы, команда, идущая на втором месте РФПЛ, имеет возможность отнестись к матчу 1/16 финала Кубка России против середняка ФНЛ – «Томи» - не то чтобы снисходительно, но отчасти спустив рукава, а в нашем случае – гетры. Однако у «Краснодара» все не так – на поле стадиона «Труд» в Томске вышел практически основной состав. Исключения – 19-летний голкипер Адамов и 23-летний защитник Грицаенко.

В «Томи», как и в прошлом сезоне премьер-лиги, выделялись высокорослый Соболев, реактивный Сасин и обладатель необычной фамилии кретивщик Гвинейский. Правда, заметны эти ребята были исключительно благодаря заслугам прошлого сезона, когда работали на свое имя в досрочно вылетевшем в первую лигу клубе.

И вот так, пока «Краснодар» на классе и исполнительском мастерстве насиловал оборону «Томи» - преимущественно справа благодаря подключениям Янбаева, томичи открыли счет в стиле туринского «Ювентуса» образца трехлетней давности. Защитник в стиле Бонуччи верхом переправил мяч на форварда, как когда-то на Морату, а тот уже скинул на подключившегося из глубиныДеобальда, аки Тевеса. Серия а в Томске, где это видано!

КРАСНО-ЧЕРНЫЙ УДАВ И ГОЛ В РАЗДЕВАЛКУ

«Краснодар» довольно быстро отыгрался усилиями Вандерсона и Мамаева. Один заработал пенальти, другой – его чисто исполнил. Не прошло и пяти минут, как паритет восстановился и «быки» второй раз за тайм прибрали игровую инициативу к ногам.

Кому-то может показаться, что «Томь» после столь быстрого возвращения в игру «Краснодара» сядет у своих ворот и постарается не пропустить. В принципе, задачу-то выполнили, так еще и удалось снова выйти вперед, забив гол в раздевалку. После дальнего удара Войделя Адамов дважды не зафиксировал мяч в руках и позволил Соболеву добить в пустые ворота. Ощущение, будто мы телепортировались в весеннюю часть прошлого сезона, когда команда томичей бежала, жгла, радовала глаз и не получала зарплату.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, «КРАСНОДАР»?

После невыхода в групповой этап Лиги Европы «Краснодару» необходимо делать ставку на внутренние турниры. И если в чемпионате России конкуренция весьма высока, и ее нужно выдержать, что называется, в долгую, то в кубке страны ситуация совсем обратная – подходи к каждому матчу в максимальной концентрации, и успех придет. Такой подход ведь и раньше у «быков» работал: в 2014-м команда играла в финале, спустя два года – вышла в полуфинал, а в прошлом сезоне – в четвертьфинал.

Практически весь второй тайм «Краснодар» терроризировал ворота Шафинского. То удар Мамаева возьмет вратарь, то Вандерсон зарядит в крестовину, то Окриашвили, вспомнив прошлогоднюю встречу с «Зенитом» (2:1), пробьет через себя. Часики тикали, и подопечные Игоря Шалимова с каждой минутой оказывались все дальше от мечты – первого трофея в истории. Самое время подвесить в воздухе вопрос о возможной отставке специалиста. А что, вылет из Лиги Европы, теперь – из Кубка России: это разве хорошо? В таком случае осталась возможность побороться за победу в чемпионате.

Но эта возможность не лежит бесхозно на дороге у потрясающего стадиона в Краснодаре. Она скорее застряла в «Сапсане» между Москвой и Санкт-Петербургом. А пока, «Томь» в Кубке России, а «Краснодар» - нет.



