Запас прочности в эконом-режиме. Как «Рубин» обыграл «Оренбург»

Радость автора победного гола Егора Сорокина (слева) Фото: ФК «Рубин»

«Рубин» на классе прошел «Оренбург», а Курбан Бердыев дал шанс некоторым резервистам.

РОТАЦИЯ «РУБИНА»

Несмотря на относительно неплохие кадровые возможности, «Рубин» не обладает полноценным вторым составом. Но было вполне очевидно, что игровое время получат игроки, которые редко появляются в матчах РФПЛ.

Курбан Бердыев решил выпустить экспериментальную защиту. Например, Навас в Оренбург вообще не полетел. Из тех, кто играл с «Уралом» в обойме был только Сигурдссон, в трио к которому поставили Бурлака и молодого Сорокина. Справа вышел Кузьмин, только оправившийся от травмы, но во втором тайме умудрившийся получить гематому на пол лица и небольшое сотрясение. А слева - Кудряшов, вроде бы лучше понимающий футбол Бердыева, но неожиданно вытесненный Набиуллиным, которому в начале сезона предрекали запас.

По первым минутам эксперимент тренера «Рубина» себя не оправдывал, но со временем защитники успокоились и стали выглядеть куда увереннее, но «Оренбург» всё равно имел достаточно подходов к штрафной гостей и возможностей для ударов.

Разница в классе команд сказалась в обоих голевых эпизодах. Что в первом случае, что во втором. Почти все полчаса первого тайма «Оренбург» атаковал, но «Рубин» заработал угловой и Сорокин забил. В добавленное к матчу время хозяева делали все, чтобы сравнять счёт, но гости поймали их на классической бердыевской контратаке, и отличился Лестьенн. Не самый сыгранный состав «Рубина» вроде бы испытывал проблемы и не до конца понимал, как играть, но будто без особых усилий, в эконом-режиме, забил два. Это хороший знак. «Рубин» Грасии в прошлом сезоне на такое был не способен.

ДЖАНАЕВ ВЕРНУЛСЯ

Свершилось. Помимо, непосредственно победы и прохода в следующий этап кубка, вторым главным событием для казанской команды можно назвать дебютный матч Сослана Джанаева, наконец оправившегося от травмы, из-за которой он не играл 288 дней.

С «Оренбургом» Сослан выложился настолько, насколько смог себе позволить на данный момент. Он отыграл на ноль, и, как минимум один раз точно выручил команду. В конце первого тайма, после подачи углового, защитнику «Оренбурга» Ойвеоле дали пробить головой, но Джанаев оказался хорош на ленточке. В целом же, вратарю «Рубина» не так много приходилось вступать в игру, да и игроки «Оренбурга» часто били мимо его ворот. Главное, что он совершенно не нервничал после столь большого перерыва. Хотя, позабавил тот факт, что именно Джанаев оказался единственным игроком, который умудрился получить жёлтую карточку. Больно уж много он злоупотреблял затяжкой времени.

Как бы то ни было, возвращение Джанаева – это дополнительный стимул для Сергея Рыжикова, к которому в последнее время появляется всё больше вопросов. А нынешнему «Рубину», с его амбициями и задачами, просто необходима конкуренция и какая-то альтернатива во вратарской линии. И, кажется, вскоре клуб получит её в полной мере.